Vì sao càng nhiều lựa chọn, con người càng khó quyết định?

Đứng trước vô số phương án, chúng ta dễ sợ chọn sai và bỏ lỡ cơ hội. Xác định điều thực sự quan trọng giúp giảm do dự và chủ động hơn với quyết định của mình.

Trong cuộc sống hiện đại, con người có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết. Chỉ với một chiếc điện thoại, chúng ta có thể tìm kiếm hàng trăm sản phẩm, so sánh nhiều công việc, tham khảo vô số lời khuyên và tiếp cận những phong cách sống khác nhau. Tuy nhiên, càng có nhiều phương án, việc đưa ra quyết định đôi khi càng trở nên khó khăn.

Khi có quá nhiều phương án cần cân nhắc, con người phải dành thêm thời gian để thu thập thông tin, so sánh ưu nhược điểm và hình dung những kết quả có thể xảy ra. Nếu chưa xác định rõ điều mình cần, việc cân nhắc càng dễ kéo dài. Dẫu vậy, không thể kết luận rằng càng ít lựa chọn thì càng tốt trong mọi trường hợp. Vấn đề vì thế không nằm ở việc có nhiều cơ hội, mà ở khả năng xác định đâu là cơ hội phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của bản thân.

Giữa vô vàn lựa chọn, xác định ưu tiên và giới hạn phương án giúp mỗi người giảm do dự, quyết định sáng suốt hơn. Ảnh: @Meta AI.

Nỗi sợ chọn sai khiến con người bỏ lỡ cơ hội

Một trong những nguyên nhân khiến quyết định trở nên khó khăn là nỗi sợ phải chịu trách nhiệm nếu lựa chọn không mang lại kết quả như mong đợi. Người tìm việc có thể liên tục so sánh các vị trí mà không nộp hồ sơ. Người muốn thay đổi môi trường sống có thể trì hoãn nhiều năm vì lo rằng nơi mới không tốt bằng nơi cũ.

Tâm lý này còn liên quan đến việc hình dung những phương án đã bỏ qua. Sau khi lựa chọn một công việc, chúng ta hay tự hỏi liệu công việc khác có mức lương tốt hơn hay cơ hội thăng tiến rộng mở hơn. Càng tập trung vào những khả năng không được chọn, con người càng dễ nghi ngờ quyết định của mình.

Trong một số trường hợp, sự thận trọng giúp tránh sai lầm. Nhưng nếu đòi hỏi mọi thông tin phải hoàn hảo trước khi hành động, ta có thể bỏ lỡ những cơ hội vốn chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định.

Điều cần thiết là phân biệt giữa quyết định có thể đảo ngược và quyết định khó sửa chữa. Chọn một khóa học ngắn hạn, thử một thói quen mới hoặc thay đổi cách sắp xếp công việc thường có thể điều chỉnh sau khi trải nghiệm. Ngược lại, những quyết định liên quan đến sức khỏe, tài chính lớn hoặc trách nhiệm gia đình cần được kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

Không phải lựa chọn nào cũng cần dành lượng thời gian như nhau. Biết phân bổ mức độ cân nhắc theo tầm quan trọng và khả năng khắc phục sai lầm sẽ giúp con người bớt do dự mà vẫn giữ được sự thận trọng cần thiết.

Xác định giá trị cốt lõi trước khi cân nhắc phương án

Khi chưa biết điều gì quan trọng nhất với mình, người ta dễ bị cuốn theo những tiêu chuẩn bên ngoài. Có người chọn công việc chỉ vì thu nhập cao, dù môi trường không phù hợp; có người theo đuổi một lối sống vì thấy nhiều người ngưỡng mộ, dù bản thân không cảm thấy hạnh phúc.

Để tránh tình trạng này, hãy bắt đầu bằng việc xác định các ưu tiên cá nhân. Với công việc, đó có thể là thu nhập ổn định, cơ hội học hỏi, thời gian dành cho gia đình hoặc sự linh hoạt. Với một mối quan hệ, những tiêu chí quan trọng có thể là sự tôn trọng, tin cậy, khả năng giao tiếp và mục tiêu sống tương đồng.

Khi đã có tiêu chí, việc đánh giá phương án sẽ rõ ràng hơn. Thay vì hỏi “Lựa chọn nào tốt nhất?”, hãy đặt câu hỏi “Lựa chọn nào phù hợp nhất với những điều mình coi trọng trong giai đoạn hiện tại?”.

Cách tiếp cận này cũng giúp nhận ra rằng ưu tiên có thể thay đổi theo thời gian. Một người mới bắt đầu sự nghiệp có thể chấp nhận lịch làm việc bận rộn để tích lũy kinh nghiệm. Khi có con nhỏ hoặc cần chăm sóc cha mẹ, họ có thể coi trọng sự ổn định và thời gian dành cho gia đình hơn.

Không có một công thức lựa chọn đúng cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là quyết định dựa trên nhu cầu thực tế, thay vì cố đáp ứng mọi kỳ vọng cùng lúc.

Trong cuộc sống hiện đại, con người có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết. Ảnh: @Meta AI..

Một cách thực tế để tránh quá tải là thu hẹp danh sách lựa chọn ngay từ đầu. Nếu tìm mua một sản phẩm, hãy xác định ngân sách, tính năng bắt buộc và mức chất lượng mong muốn trước khi xem các phương án. Nếu cân nhắc công việc mới, hãy loại bỏ những vị trí không đáp ứng các điều kiện thiết yếu rồi mới so sánh những lựa chọn còn lại.

Có thể áp dụng quy trình ba bước:

Bước 1: Xác định điều kiện bắt buộc. Những tiêu chí này giúp loại bỏ phương án không phù hợp ngay từ đầu.

Bước 2: Chọn một số phương án đáng cân nhắc. Tập trung vào những lựa chọn đáp ứng tốt nhất nhu cầu thay vì cố khảo sát tất cả.

Bước 3: So sánh theo cùng một tiêu chuẩn. Đánh giá từng phương án dựa trên những yếu tố đã xác định, tránh thay đổi tiêu chí chỉ vì một lựa chọn mới xuất hiện.

Cách làm này không bảo đảm quyết định luôn hoàn hảo, nhưng giúp quá trình cân nhắc có cấu trúc và tiết kiệm nhiều công sức, thời gian.

Chấp nhận rằng không có lựa chọn nào hoàn hảo

Ngay cả khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, con người vẫn không thể biết chắc mọi kết quả trong tương lai. Một công việc phù hợp hôm nay có thể thay đổi sau vài năm; một kế hoạch tưởng như thuận lợi có thể gặp trở ngại ngoài dự kiến.

Vì vậy, đưa ra quyết định tốt không đồng nghĩa với việc luôn đạt kết quả tốt nhất. Cần phân biệt chất lượng của quá trình lựa chọn với kết quả cuối cùng: một quyết định dựa trên thông tin đáng tin cậy và tiêu chí hợp lý vẫn có thể gặp kết quả không như mong đợi.

Sau mỗi lựa chọn, hãy đánh giá điều gì đã diễn ra, thông tin nào còn thiếu và kinh nghiệm nào có thể áp dụng lần sau. Nếu có thể điều chỉnh, hãy thay đổi kế hoạch. Nếu không thể quay lại, hãy tập trung vào những việc vẫn nằm trong khả năng kiểm soát.

Bài học quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn sự nghi ngờ, mà là không để nỗi sợ sai lầm chi phối mọi hành động. Biết lựa chọn, dám chịu trách nhiệm và sẵn sàng học hỏi từ kết quả sẽ giúp mỗi người trưởng thành qua trải nghiệm.