UAV Nga vượt vận tốc 900 km/h, Ukraine khó đánh chặn?

Nga được cho là bắt đầu dùng biến thể mới của UAV Geran-5, có tốc độ lên tới 900 km/h và gần như nằm ngoài tầm với của drone đánh chặn Ukraine.

Theo trang Militarnyi.com của Ukraine, thông tin về việc (Nga) triển khai biến thể mới nhất của máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-5, được gọi là "Geran-5 K5-K", bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 9/2026. Tuy nhiên, tần suất sử dụng của Geran-5 vẫn còn hạn chế.

Militarnyi mô tả phiên bản này là "tên lửa hành trình cỡ nhỏ", không còn là UAV tự sát đơn thuần.

UAV Geran-5 K5-K. Ảnh: Militarnyi.com.

Những thay đổi chính bao gồm phần thân được chỉnh sửa và hệ thống dẫn đường cải tiến. Đầu mút cánh đuôi của Geran-5 không còn tấm ổn định thẳng đứng, sải cánh ngắn hơn, cánh nâng có dạng vát về phía sau và động cơ đặt bên trong thân.

Các quan chức quân sự Ukraine cho biết mục đích chính của những thay đổi trên là tăng tốc độ của UAV lên 900 km/h, tương đương tên lửa hành trình chuyên biệt như dòng Kh-101.

"Điều này khiến nó gần như nằm ngoài tầm với của phương tiện bay không người lái (drone) đánh chặn", Militarnyi giải thích.

Giới chức quân sự Ukraine lưu ý rằng tốc độ lớn hơn sẽ làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu, dường như ám chỉ rằng Geran-5 bị giảm tầm bay so với những phiên bản trước.

“Điều quan trọng nhất là tốc độ, có thể lên đến 900 km/h. Còn về tầm bay thì khó nói. Tuy nhiên, tốc độ càng cao thì mức tiêu hao nhiên liệu càng lớn”, các quan chức quân đội cho biết.

Geran-5 còn được trang bị hệ thống dẫn đường quang học tự hành, cho phép UAV sử dụng hình ảnh bề mặt Trái Đất để định hướng và điều chỉnh đường bay mà không cần dựa vào hệ thống định vị vệ tinh, khiến nó miễn nhiễm với các biện pháp tác chiến điện tử.

Cố vấn công nghệ của Tổng thống Ukraine, ông Serhii Beskrestnov, trước đó cũng đăng hình ảnh vũ khí mà ông gọi là Geran-5 bị đánh chặn sau một cuộc không kích. Tuy nhiên, hình dạng bên ngoài của nó khác biệt đáng kể so với thông tin đã được biết về Geran-5 K5-K.

Theo Militarnyi, mẫu phương tiện không người lái được ông Beskrestnov công bố có phần thân dạng hộp với các mặt phẳng thay vì dạng tròn, dường như nhằm đơn giản hóa quá trình sản xuất và cách bố trí khoang bên trong. Đây cũng có thể là một phần trong nỗ lực giảm diện tích phản xạ radar của quả đạn, khiến đối phương khó phát hiện hơn.

Vũ khí này, được cho là biến thể mới khác của UAV Geran-5, cũng sử dụng cánh chính hình thoi, thay vì thẳng như Geran-5 và tam giác như Geran-5 K5-K. Phần cánh đuôi có dạng chữ V, có thể cũng để giảm diện tích phản xạ radar.

Cửa hút gió của động cơ phản lực được chuyển từ phía trên thân sang bên hông, nhằm tránh che khuất cụm đuôi mới và bảo đảm không khí lưu thông bình thường quanh cụm cánh lái.

UAV tấn công phản lực Geran-5 trên bệ phóng. Ảnh: OTS LIVE/Militarnyi.com.

Nga bắt đầu triển khai UAV Geran-5 để tập kích Ukraine từ tháng 1/2026. Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết Geran-5 có sự tương đồng lớn về kết cấu và công nghệ với UAV Karrar của Iran. Hầu hết bộ phận chủ chốt của Geran-5 đã được tiêu chuẩn hóa với những mẫu Geran khác.

Theo DIU, Geran-5 có chiều dài 6,5 m, sải cánh 3,2 m và khối lượng cất cánh tối đa lên đến 850 kg. Phi cơ được trang bị động cơ tua-bin phản lực cỡ nhỏ, cho phép đạt tốc độ hành trình 450-600 km/h. Nó có tầm hoạt động lên đến 950 km, thời gian bay hai giờ và trần bay 6.000 m.

Sự xuất hiện của những mẫu UAV phản lực như Geran-4/5 buộc quân đội Ukraine phát triển các dòng drone đánh chặn cao tốc.

Tính đến cuối tháng 10, Nga đã tăng cường sản xuất máy bay không người lái tấn công Geran-4 và Geran-5 lên 4.000 chiếc mỗi tháng, gấp đôi sản lượng máy bay không người lái động cơ piston Geran-2. Đồng thời, phần lớn trong tổng số này là máy bay không người lái Geran-4.