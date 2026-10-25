Sau khi cấm tay nắm cửa ẩn trên ôtô do lo ngại an toàn, Trung Quốc đang xem xét siết chặt đối với màn hình cỡ lớn, ghế không trọng lực có thể gây mất an toàn.

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Các cơ quan quản lý Trung Quốc đang tăng cường giám sát những công nghệ được trang bị trên ôtô hiện đại, đặc biệt là xe điện. Bên cạnh việc hạn chế tay nắm cửa điện tử dạng bật ra và yêu cầu duy trì nút bấm vật lý cho các chức năng quan trọng, nước này tiếp tục xem xét những rủi ro liên quan đến màn hình cảm ứng và các trang bị có thể khiến người lái mất tập trung.

Theo thông báo mới được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố, cơ quan chức năng đang cân nhắc cấm hoàn toàn việc sử dụng màn hình linh hoạt và màn hình gập trên ôtô.

Trung Quốc sẽ cấm màn hình lớn trên ôtô sau khi siết chặt tay nắm cửa ẩn.

Hiện chưa ghi nhận mẫu xe thương mại nào tại Trung Quốc được trang bị màn hình gập, nhưng công nghệ này đã được phát triển. Đầu năm nay, công ty công nghệ BOE của Trung Quốc từng giới thiệu một loại màn hình có khả năng uốn cong.

Đáng chú ý, đề xuất mới còn yêu cầu các màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, màn hình hiển thị khác và hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) phải trải qua các bài đánh giá về mức độ an toàn đối với người lái, khả năng bảo vệ khi va chạm và độ tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt trước khi được phép trang bị trên xe.

Bên cạnh việc hạn chế tay nắm cửa điện tử dạng bật ra và yêu cầu duy trì nút bấm vật lý cho các chức năng quan trọng, Trung Quốc tiếp tục xem xét những rủi ro liên quan đến màn hình cảm ứng và các trang bị.

Điều này đồng nghĩa một số loại màn hình có thể bị cấm nếu bị đánh giá là gây mất tập trung quá mức. Quy định có thể tác động đáng kể đến các hãng xe Trung Quốc, vốn đang chạy đua trang bị màn hình ngày càng lớn, bao gồm cả màn hình dành riêng cho hành khách phía trước.

Không chỉ màn hình, Trung Quốc còn xem xét cấm sử dụng ghế không trọng lực (zero-gravity seats) khi xe đang di chuyển. Loại ghế này thường có khả năng ngả sâu và tích hợp bệ đỡ chân lớn nhằm tạo tư thế thư giãn cho người ngồi.

Không chỉ màn hình, Trung Quốc còn xem xét cấm sử dụng ghế không trọng lực (zero-gravity seats) khi xe đang di chuyển.

Trong khi người lái không thể sử dụng tư thế ngả ghế như vậy khi điều khiển phương tiện, hành khách vẫn có thể kích hoạt tính năng này trên nhiều mẫu xe. Thông báo chưa nêu rõ lý do xem xét hạn chế ghế không trọng lực, nhưng nhiều khả năng liên quan đến nguy cơ mất an toàn khi xảy ra va chạm.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang đánh giá hệ thống đèn LED định vị ban ngày có khả năng hiển thị họa tiết do người dùng tự thiết kế. Một đề xuất khác là cấm sử dụng lệnh thoại để điều khiển các chức năng quan trọng liên quan đến an toàn, chẳng hạn như bật đèn pha, mở cửa xe và mở nắp ca-pô.

Theo CNEVPost, nếu được thông qua, các quy định mới sẽ áp dụng đối với ô tô sản xuất từ ngày 1/1/2027. Những mẫu xe đã có mặt trên thị trường phải được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu trước ngày 1/7/2027.