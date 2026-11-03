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Số hóa - Xe

Triệu hồi gần 94.000 xe Range Rover do camera lùi có thể bị ngấm nước

Range Rover đang phải triệu hồi tại thị trường Mỹ do lỗi camera lùi có thể ngấm nước. Sẽ có gần 94.000 xe được khoan lỗ thoát nước hoặc phải thay camera lùi.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang Range Rover SV 2026.

Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) đã thông báo đợt triệu hồi của Jaguar Land Rover đối với mẫu Range Rover, nguyên nhân nằm ở số lượng lỗ thoát nước không đủ khiến nước có thể không thoát hết khỏi cụm camera lùi, điều này có thể gây hỏng camera và giảm tầm nhìn của người lái ở phía sau xe, làm tăng nguy cơ tai nạn.

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Triệu hồi gần 94.000 xe Range Rover do camera lùi có thể bị ngấm nước.

Tổng cộng, Jaguar Land Rover sẽ phải triệu hồi 93.997 chiếc Range Rover (đời 2022 - 2026) tại thị trường Mỹ do lỗi trên. Các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được khoan bổ sung lỗ thoát nước ở mặt dưới tấm ốp cửa cốp sau hoặc thay thế cụm camera lùi nếu cần thiết.

Vào tháng 10/2025, NHTSA cũng thông báo đợt triệu hồi với hơn 3.800 chiếc Range Rover Evoque tại thị trường Mỹ do nguyên nhân tương tự.

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Theo xác minh của các phóng viên Trung Quốc, giá bán kể trên là có thật nhưng điều kiện đi kèm là khách hàng phải lựa chọn gói tài chính do đại lý chỉ định. Trong khi đó, giá khởi điểm đối với khách hàng mua xe trả góp và không chọn gói tài chính này là 195.000 Nhân dân tệ (682 triệu đồng). Nếu khách hàng trả thẳng, giá xe sẽ ở mức 200.000 Nhân dân tệ (700 triệu đồng).
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