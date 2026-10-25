Minh Quân - Hà Anh
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TP HCM đề xuất miễn phép xây dựng cho nhà dưới 7 tầng
Sở Xây dựng TP HCM đề xuất miễn giấy phép cho nhà dưới 7 tầng, sàn dưới 500 m² tại khu vực có quy hoạch được duyệt; dự thảo chưa có hiệu lực.
Công an TPHCM triệt phá đường dây tuồn 10.000 tấn heo bẩn
Từ tháng 1 đến cuối tháng 7/2026, đường dây bị Công an TPHCM triệt phá đã đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm salbutamol ra thị trường nhiều địa phương phía Nam.
Hà Nội: 78% chung cư mới thuộc phân khúc cao cấp, siêu sang
Nửa đầu năm 2026, CBRE ghi nhận 78% chung cư mới tại Hà Nội thuộc phân khúc cao cấp, siêu sang; giá sơ cấp bình quân gần 95 triệu đồng mỗi mét vuông.
Kho bạc huy động 12.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm
Kho bạc Nhà nước huy động 12.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm sau khi nhu cầu đạt 17.600 tỷ, với lãi suất 4,43%, cao nhất kể từ năm 2023.
Bộ Tài chính đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang
Bộ Tài chính đề xuất nâng thuế đất bỏ hoang lên 0,2%; chuyên gia kiến nghị tiêu chí rõ, tránh tính nhầm đất trồng cỏ, nuôi bò và dự án vướng pháp lý.
Chính phủ ưu đãi thuế, lương theo sản phẩm cho chuyên gia dữ liệu
Nghị định 386/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/12, miễn thuế khoản thu thuộc diện chính sách, gắn lương chuyên gia dữ liệu và tài năng trẻ với sản phẩm.
Siêu thị mini có thể đạt 30.000 cửa hàng vào năm 2030
Theo dự báo của BSA, Việt Nam có thể vượt 30.000 siêu thị mini vào năm 2030; cửa hàng tạp hóa cũng số hóa để giữ khách khi bán lẻ hiện đại mở rộng.
Lãi suất cao ghìm thanh khoản thị trường nhà ở TP HCM
Tháng 8, tại TP HCM, sức mua nhà yếu dù giá giảm và ưu đãi tăng; lãi vay 13-16% khiến người mua chần chừ, MBS dự báo tỷ lệ hấp thụ nửa cuối năm đạt 40-50%.
Lãi vay tiêu dùng tăng cao, tín chấp chạm mức 75% mỗi năm
Tại TP.HCM, Mirae Asset Finance áp lãi suất vay tín chấp tối đa 75% mỗi năm; chi phí vay tăng khiến người dân dè dặt chi tiêu, sức mua chịu sức ép.
Lãi vay mua nhà có thể vọt 17%, áp lực sau ưu đãi
Nửa đầu năm, giao dịch nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM giảm 36%; ngân hàng, chủ đầu tư tung ưu đãi, nhưng lãi thả nổi 16-17% có thể gây áp lực trả nợ.