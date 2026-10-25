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TP HCM đề xuất miễn phép xây dựng cho nhà dưới 7 tầng

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TP HCM đề xuất miễn phép xây dựng cho nhà dưới 7 tầng

Sở Xây dựng TP HCM đề xuất miễn giấy phép cho nhà dưới 7 tầng, sàn dưới 500 m² tại khu vực có quy hoạch được duyệt; dự thảo chưa có hiệu lực.

Minh Quân - Hà Anh
#TP HCM #Pháp luật xây dựng #Miễn phép xây dựng #Nhà dưới 7 tầng #Quy hoạch đô thị

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