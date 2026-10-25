TP HCM đề xuất miễn phép xây dựng cho nhà dưới 7 tầng

Sở Xây dựng TP HCM đề xuất miễn giấy phép cho nhà dưới 7 tầng, sàn dưới 500 m² tại khu vực có quy hoạch được duyệt; dự thảo chưa có hiệu lực.