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Toyota Camry 2027 "bình mới, rượu cũ" nhưng giá tăng gần 20 triệu đồng

Số hóa - Xe

Toyota Camry 2027 "bình mới, rượu cũ" nhưng giá tăng gần 20 triệu đồng

Mẫu xe sedan cỡ D Toyota Camry 2027 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Mỹ với thiết kế, trang bị và hệ truyền động giữ nguyên so với phiên bản tiền nhiệm.

Nguyễn Chung
Toyota chính thức công bố Camry phiên bản 2027 tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, thay vì bổ sung công nghệ hay nâng cấp thiết kế, hãng xe Nhật Bản tiếp tục duy trì gần như toàn bộ cấu hình của phiên bản 2026. Quyết định này không quá bất ngờ khi Camry vẫn là một trong những mẫu sedan bán chạy nhất tại xứ cờ hoa.
Toyota chính thức công bố Camry phiên bản 2027 tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, thay vì bổ sung công nghệ hay nâng cấp thiết kế, hãng xe Nhật Bản tiếp tục duy trì gần như toàn bộ cấu hình của phiên bản 2026. Quyết định này không quá bất ngờ khi Camry vẫn là một trong những mẫu sedan bán chạy nhất tại xứ cờ hoa.
Mẫu xe sedan Toyota Camry 2027 tiếp tục có 5 phiên bản gồm LE, SE, Nightshade, XLE và XSE. Trong đó, LE và XLE ưu tiên sự êm ái, còn SE, Nightshade và XSE hướng đến phong cách thể thao với hệ thống treo được tinh chỉnh riêng.
Mẫu xe sedan Toyota Camry 2027 tiếp tục có 5 phiên bản gồm LE, SE, Nightshade, XLE và XSE. Trong đó, LE và XLE ưu tiên sự êm ái, còn SE, Nightshade và XSE hướng đến phong cách thể thao với hệ thống treo được tinh chỉnh riêng.
Ngoại thất của Camry 2027 vẫn giữ nguyên thiết kế đầu xe kiểu Hammerhead đặc trưng, kết hợp đèn LED tiêu chuẩn. Nội thất không thay đổi, với ghế bọc SofTex trên bản SE và ghế da họa tiết đục lỗ trên bản XSE.
Ngoại thất của Camry 2027 vẫn giữ nguyên thiết kế đầu xe kiểu Hammerhead đặc trưng, kết hợp đèn LED tiêu chuẩn. Nội thất không thay đổi, với ghế bọc SofTex trên bản SE và ghế da họa tiết đục lỗ trên bản XSE.
Bên trong khoang cabin, phiên bản tiêu chuẩn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch. Đối với hai bản cao cấp XLE và XSE, xe sở hữu cụm màn hình kép kích thước 12,3 inch cùng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD 10 inch.
Bên trong khoang cabin, phiên bản tiêu chuẩn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch. Đối với hai bản cao cấp XLE và XSE, xe sở hữu cụm màn hình kép kích thước 12,3 inch cùng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD 10 inch.
Tất cả phiên bản Camry 2027 đều được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây và kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Chất liệu bọc ghế có sự phân cấp giữa bọc SofTex trên bản SE và bọc da đục lỗ cao cấp trên bản XSE.
Tất cả phiên bản Camry 2027 đều được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây và kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Chất liệu bọc ghế có sự phân cấp giữa bọc SofTex trên bản SE và bọc da đục lỗ cao cấp trên bản XSE.
Cung cấp sức mạnh cho Toyota Camry 2027 vẫn là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp giữa động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên và mô-tơ điện, đi kèm hộp số vô cấp eCVT. Khách hàng tại Mỹ có thể lựa chọn cấu hình dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian điện tử.
Cung cấp sức mạnh cho Toyota Camry 2027 vẫn là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp giữa động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên và mô-tơ điện, đi kèm hộp số vô cấp eCVT. Khách hàng tại Mỹ có thể lựa chọn cấu hình dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian điện tử.
Phiên bản dẫn động cầu trước (FWD) có tổng công suất 225 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0-97 km/h trong 6,9 giây. Trong khi đó, bản dẫn động bốn bánh (AWD) đạt công suất 232 mã lực, rút ngắn thời gian tăng tốc xuống còn 6,5 giây. Cả hai đều có tốc độ tối đa 185 km/h.
Phiên bản dẫn động cầu trước (FWD) có tổng công suất 225 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0-97 km/h trong 6,9 giây. Trong khi đó, bản dẫn động bốn bánh (AWD) đạt công suất 232 mã lực, rút ngắn thời gian tăng tốc xuống còn 6,5 giây. Cả hai đều có tốc độ tối đa 185 km/h.
Tại thị trường Mỹ, Toyota Camry 2027 có giá khởi điểm từ 29.700 USD (khoảng 768,54 triệu đồng), tăng khoảng 700 USD (tương đương 18,11 triệu đồng) so với đời xe 2026. Mức giá niêm yết này chưa bao gồm các khoản phí vận chuyển và chi phí xử lý tại hệ thống đại lý.
Tại thị trường Mỹ, Toyota Camry 2027 có giá khởi điểm từ 29.700 USD (khoảng 768,54 triệu đồng), tăng khoảng 700 USD (tương đương 18,11 triệu đồng) so với đời xe 2026. Mức giá niêm yết này chưa bao gồm các khoản phí vận chuyển và chi phí xử lý tại hệ thống đại lý.
Video: Giới thiệu mẫu xe sedan Toyota Camry 2027 mới.
Nguyễn Chung
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