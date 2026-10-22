Tiểu cầu chỉ còn 7 G/L, sản phụ đối mặt nguy cơ xuất huyết khi sinh

Hai tháng chảy máu chân răng, dễ bầm tím nhưng chưa đi khám, sản phụ 32 tuổi được chuyển viện khi phát hiện giảm tiểu cầu nghiêm trọng.

Dấu hiệu cảnh báo xuất hiện từ hai tháng trước

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận sản phụ T.N.P. (32 tuổi, trú tại xã Nghi Lộc, Nghệ An), mang thai 37 tuần, được chuyển từ cơ sở y tế tuyến dưới do giảm tiểu cầu nghiêm trọng.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận số lượng tiểu cầu chỉ còn 7 G/L, thấp hơn nhiều so với khoảng tham chiếu thông thường 150–450 G/L. Với tình trạng này, sản phụ có nguy cơ xuất huyết trong quá trình sinh nở và sau sinh, cần được theo dõi, điều trị và chuẩn bị phương án xử trí chặt chẽ.

Khai thác tiền sử cho thấy, khoảng hai tháng trước khi nhập viện, chị thường xuyên chảy máu chân răng khi đánh răng. Trên da xuất hiện các vết bầm tím sau tiêm truyền hoặc va chạm nhẹ. Tuy nhiên, sản phụ chưa đi khám để tìm nguyên nhân.

Phối hợp nhiều chuyên khoa, chuẩn bị cho cuộc sinh

Trước tình trạng của người bệnh, TS.BS Trần Quang Hanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo chuyên môn, tổ chức phối hợp giữa các khoa Gây mê hồi sức, Xét nghiệm huyết học, Hồi sức tích cực, Sản đẻ, Sản bệnh, Sơ sinh và Trung tâm Chẩn đoán trước sinh và Sơ sinh.

Nhờ phối hợp chuyên khoa, sản phụ sinh con an toàn - Ảnh BVCC

Các chuyên khoa cùng đánh giá tình trạng lâm sàng, theo dõi sức khỏe mẹ và thai nhi, thống nhất phương án điều trị. Việc lựa chọn phương pháp sinh được cân nhắc trên cơ sở diễn biến thực tế và đáp ứng điều trị của sản phụ.

Trong quá trình điều trị, người bệnh được sử dụng các chế phẩm máu theo chỉ định, gồm chế phẩm tiểu cầu, huyết tương tươi đông lạnh và khối hồng cầu nhóm máu O. Ê-kíp theo dõi tình trạng lâm sàng, kết quả xét nghiệm, đồng thời chuẩn bị các phương án cấp cứu, đặc biệt là xử trí băng huyết sau sinh.

Sau khi đánh giá tình trạng mẹ, thai nhi và cân nhắc các yếu tố nguy cơ, ê-kíp quyết định kích thích chuyển dạ, theo dõi và hỗ trợ sinh thường.

Tại Phòng đẻ 2, Khoa Sản đẻ, cuộc sinh được thực hiện dưới sự chỉ đạo chuyên môn trực tiếp của TS.BS Trần Quang Hanh cùng các chuyên khoa liên quan. Các phương án dự phòng và xử trí băng huyết được chuẩn bị để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường.

Đến 9 giờ 10 phút ngày 8/10, sản phụ sinh thường một bé trai nặng 2.800 gram. Trẻ được bác sĩ sơ sinh tiếp nhận, thăm khám và theo dõi sức khỏe. Người mẹ tiếp tục được chăm sóc hậu sản, giám sát tình trạng chảy máu và dự phòng băng huyết. Hiện cả hai mẹ con đều ổn định, đã xuất viện.

Không chủ quan với chảy máu chân răng, bầm tím

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, thực hiện đầy đủ xét nghiệm theo chỉ định, đặc biệt là công thức máu và kiểm tra huyết áp. Theo dõi các chỉ số giúp phát hiện sớm bất thường để được đánh giá, xử trí phù hợp.

Chảy máu chân răng, chảy máu cam, dễ bầm tím hoặc xuất huyết dưới da có thể là biểu hiện của bất thường tiểu cầu hoặc đông máu. Thai phụ cần thông báo với bác sĩ và được thăm khám để xác định nguyên nhân.

Khi xuất hiện đau đầu dữ dội, nhìn mờ, đau vùng thượng vị, huyết áp tăng cao hoặc chảy máu bất thường, thai phụ cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám, xử trí kịp thời.

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