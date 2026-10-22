Sốt cao, đắp 3 chăn vẫn rét: Phát hiện sốt mò từ vết loét nhỏ

Sốt mò dễ nhầm với sốt virus, trong khi vết đốt thường ít đau, ngứa. Chậm phát hiện, người bệnh có nguy cơ viêm phổi, suy đa cơ quan.

Vết loét nhỏ giúp định hướng chẩn đoán

Bà T., 62 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê khi sốt cao, rét run, đau mỏi toàn thân. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện một vết loét nhỏ ở cổ, dấu hiệu quan trọng gợi ý bệnh sốt mò.

“Lúc ở nhà, tôi sốt cao, đau đầu, chóng mặt, rét run, hai hàm răng va vào nhau lập cập, đắp 3 chăn bông vẫn thấy rét!”, bà T. chia sẻ sau khi làm thủ tục xuất viện tại Khoa Nội Tổng hợp và Bệnh nhiệt đới.

Khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện đau đầu, chóng mặt, choáng váng, nôn nhiều lần. Một ngày trước khi vào viện, bà bắt đầu sốt cao, rét run và đau mỏi khắp người.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận bà T. có biểu hiện mất nước, môi khô, mắt trũng, lưỡi bẩn. Đặc biệt, vùng cổ bên phải có vết loét kích thước khoảng 5 × 3 mm, viền đỏ, trung tâm đóng vảy tiết.

Kết hợp tổn thương trên da với triệu chứng lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc sốt mò và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

Sau 2 ngày điều trị, bà T. hết sốt, toàn trạng cải thiện rõ rệt. Sau 8 ngày, sức khỏe ổn định, người bệnh được xuất viện.

Dễ bỏ qua vết đốt, dễ nhầm với sốt virus

Sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây ra, truyền sang người qua vết đốt của ấu trùng mò mang mầm bệnh. Sốt, rét run, đau đầu, đau mỏi cơ thể là những biểu hiện thường gặp. CDC

BSCKI Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, khai thác kỹ bệnh sử, thăm khám toàn diện và chú ý những tổn thương nhỏ trên da có ý nghĩa quan trọng trong định hướng chẩn đoán sốt mò.

Vết loét do mò đốt thường không gây đau, ngứa rõ rệt nên dễ bị bỏ qua, nhất là khi nằm ở những vị trí kín đáo. Người bệnh có thể chỉ chú ý đến cơn sốt, cảm giác mệt mỏi mà không nhận ra tổn thương trên da.

Các triệu chứng ban đầu lại khá giống sốt virus và nhiều bệnh nhiễm trùng khác. Nếu chỉ dựa vào biểu hiện sốt, đau đầu, đau nhức cơ thể, người bệnh khó tự phân biệt nguyên nhân.

Vết loét có giá trị gợi ý nhưng không phải trường hợp sốt mò nào cũng có dấu hiệu này. Vì vậy, không thấy vết loét không đồng nghĩa với việc loại trừ bệnh; người bệnh vẫn cần được bác sĩ thăm khám, đánh giá.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sốt mò có thể gây viêm phổi, tổn thương gan, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng. Khi đi khám, người bệnh cần thông báo việc từng lao động, đi lại ở nơi nhiều cây cỏ để hỗ trợ bác sĩ định hướng chẩn đoán.

Làm gì để phòng tránh và phát hiện sớm sốt mò? - Đi khám khi có dấu hiệu nghi ngờ: Sốt, rét run, đau đầu, đau mỏi cơ thể, đặc biệt sau khi tiếp xúc khu vực nhiều cây cỏ. - Quan sát kỹ da: Kiểm tra vùng nách, bẹn, đùi, cổ và các nếp gấp; báo bác sĩ nếu phát hiện vết loét bất thường. - Phòng mò đốt: Mặc quần áo dài khi làm việc ngoài đồng, trong rừng; hạn chế tiếp xúc trực tiếp với bụi rậm. - Không tự điều trị kéo dài: Nếu sốt không thuyên giảm hoặc triệu chứng tăng lên, cần đến cơ sở y tế, không chờ xuất hiện vết loét.

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