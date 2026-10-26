Thủ tướng Ba Lan ấn tượng trước bước chuyển mình của Việt Nam

“Tốc độ chuyển mình tích cực tại Việt Nam quả thực vô cùng ấn tượng. Các bạn là một trong những minh chứng điển hình nhất trong lịch sử thế giới về cách biến sự cần cù, khát vọng vươn lên và giá trị của hòa bình thành sức mạnh phát triển đầy trí tuệ", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói.

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10/2026. Sáng nay (26/10), Lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Trụ sở Chính phủ.

Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Donald Tusk cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Ban Lan sang thăm chính thức Việt Nam.

Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi Thủ đô tặng, Thủ tướng Donald Tusk cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng bước lên bục danh dự. Dưới Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Cộng hoà Ban Lan và Việt Nam được cử hành trang trọng, hai Thủ tướng và đại biểu 2 nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, hai Thủ tướng cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Donald Tusk duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự Lễ đón.

Ngay sau Lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu 2 nước tiến hành Hội đàm nhằm đánh giá tình hình quan hệ hợp tác song phương, trao đổi các phương hướng lớn và biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hoà Ban Lan trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng Thủ tướng Donald Tusk trở lại thăm chính thức Việt Nam sau 16 năm. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước đã trải qua chặng đường lịch sử 76 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950.

Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng và khắc ghi sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Chính phủ cùng nhân dân Ba Lan đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới và phát triển ngày nay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Thủ tướng cũng đánh giá rất cao những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội vượt bậc của Ba Lan, ghi nhận quốc gia này là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động hàng đầu trong Liên minh châu Âu (EU); đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng vào “Chương trình 5 tăng tốc 2026” của Ba Lan sẽ tạo động lực bứt phá mới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Ba Lan trong khu vực và trên trường quốc tế, hướng tới mục tiêu sớm trở thành thành viên chính thức của nhóm G20.

“Việt Nam nhất quán coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Ba Lan, là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Trung và Đông Âu. Tôi đặc biệt đánh giá cao và coi trọng việc hai bên chúng ta cùng trao đổi và quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược nhân dịp chuyến thăm của ngài Thủ tướng, qua đó xác định những định hướng lớn nhằm khai thác hiệu quả hơn nữa những tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới", Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Trở lại Việt Nam sau 16 năm, người đứng đầu Chính phủ Ba Lan bày tỏ sự ngỡ ngàng trước những đổi thay to lớn mà ông tận mắt chứng kiến tại các điểm dừng chân từ Đà Nẵng, đô thị cổ Hội An cho đến Thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Ba Lan cho rằng những thành tựu của Việt Nam hiện nay đã vượt xa mọi kỳ vọng và hình dung trước đó của ông.

“Tốc độ chuyển mình tích cực tại Việt Nam quả thực vô cùng ấn tượng. Các bạn là một trong những minh chứng điển hình nhất trong lịch sử thế giới về cách biến sự cần cù, khát vọng vươn lên và giá trị của hòa bình thành sức mạnh phát triển đầy trí tuệ. Cả Việt Nam và Ba Lan đều có quyền tự hào khi chúng ta đã cùng nhau đứng dậy, vươn mình mạnh mẽ gần như từ chiến tranh. Ngày hôm nay, cả thế giới đều phải dõi theo và ngưỡng mộ trước những thành tựu vượt bậc mà cả hai dân tộc đã đạt được", theo Thủ tướng Donald Tusk.

Toàn cảnh hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Chuyến thăm của Thủ tướng Ba Lan lần này có ý nghĩa quan trọng cả về chính trị, ngoại giao và kinh tế, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Ba Lan đối với Việt Nam - một trong những đối tác ưu tiên của Ba Lan tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN. Đây là dịp để hai bên tiếp tục cụ thể hóa những định hướng hợp tác đã được thống nhất trong chuyến thăm Ba Lan của Thủ tướng Việt Nam vào tháng 1/2025.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, hai nước hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, tăng cường kết nối doanh nghiệp, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đồng thời thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mới giàu tiềm năng như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ba Lan là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Kim ngạch song phương duy trì tăng đều qua các năm, đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng liên tục, năm 2025 đạt 3,94 tỷ USD (tăng 14,8% so với 2024); 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 2,6 tỷ USD, (tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái).