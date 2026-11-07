Tay cầm chơi game tách rời đa năng Split Controller ra mắt

Mẫu tay cầm mới của Black Shark có thể ghép hoặc tách đôi, tương thích với điện thoại, máy tính bảng, PC và Nintendo Switch, cùng pin dùng đến 14 giờ.

Black Shark vừa chính thức mở rộng hệ sinh thái sản phẩm của mình bằng một mẫu tay cầm chơi game hoàn toàn mới.

Đặt trong khuôn khổ sự kiện ra mắt mùa thu năm 2026, chiếc tay cầm mang tên Black Shark Rift Split Controller ngay lập tức thu hút sự chú ý nhờ thiết kế dạng tách rời đa năng cùng mức giá vô cùng hấp dẫn.

Tay cầm chơi game Black Shark Rift Split Controller có thể tách rời, sử dụng cho đa thiết bị.

Đây được xem là giải pháp tối ưu nhằm nâng tầm trải nghiệm giải trí trên các thiết bị di động cũng như các nền tảng chơi game phổ biến hiện nay.

Điểm đặc biệt nhất của Black Shark Rift Split Controller nằm ở cấu hình hai nửa độc lập, mang lại linh hoạt tối đa cho người sử dụng trong từng hoàn cảnh khác nhau.

Bạn có thể chọn gắn một nửa tay cầm vào một bên thiết bị để giữ sự nhẹ nhàng, sử dụng đồng thời cả hai nửa kẹp hai bên màn hình để có trải nghiệm tương tự các máy chơi game cầm tay chuyên nghiệp hoặc ghép hai nửa lại với nhau để tạo thành một chiếc Thiết bị cầm tay Bluetooth hoàn chỉnh.

Nhờ khả năng chuyển đổi nhiều hình dạng này, thiết bị kết nối mượt mà từ điện thoại thông minh, máy tính bảng cho máy tính cá nhân hay các dòng máy Nintendo Switch.

Dù sở hữu tông màu đen xanh lá đặc trưng của nhà Black Shark, sản phẩm này thực chất là bản tinh chỉnh và đổi tên từ phiên bản Redmi GamePad từng bước vào năm 2025.

Về phần cứng, Black Shark Rift Split Controller sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cường khe của các game thủ thể thao điện tử.

Cả hai đều cần phải điều khiển trộn đều là ứng dụng công nghệ cảm biến hiệu ứng Hall cao cấp, giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng cần thiết và tăng độ chính xác tuyệt đối.

Hệ thống bảo mật cho phép người dùng hoạt động tùy chỉnh linh hoạt giữa chế độ tuyến hành động mượt mà và tính năng phi tuyến cơ sở quy tắc chế độ.

Tay cầm có thể dễ dàng thay thế các phần Sản phẩm cần điều chỉnh với các mức độ cao khác nhau hoặc cụm D-pad.

Bên cạnh đó, các phím bấm hành động chuẩn eSports sở hữu phím cực ngắn chỉ 0,3mm, mang lại phản hồi cực nhanh cùng độ bền vượt trội lên tới 5 triệu lần nhấn.

Không dừng lại ở mức nổi trội, kiểu cầm tay này còn đề cập đến khả năng cá nhân hóa cao theo thói quen của từng người chơi. Bạn dễ dàng thay thế các phần Sản phẩm cần điều chỉnh với các mức độ cao khác nhau, đồng thời có thể chuyển đổi qua lại giữa cụm phím D-pad dạng mặc định tròn và truyền thống thu thập dạng chữ.

Nhà sản xuất cũng tặng kèm các đệm nâng cao độ để đảm bảo tay cầm tương thích với nhiều thiết bị khác nhau. Để quản lý sâu hơn, người dùng có thể kết nối với ứng dụng Black Shark Arsenal nhằm điều chỉnh vùng chết của cần điều khiển, bố trí lại chức năng nhấn phím, hệ thống tùy chọn đèn RGB sống động cũng như cập nhật phần mềm định kỳ.

Chỉ với mức giá 1,5 triệu đồng, tay cầm này thực sự dễ tiếp cận.

Pin thời gian cũng là một điểm cộng lớn giúp trải nghiệm trò chơi không bị gián đoạn giữa chừng. Mỗi nửa dung lượng pin cầm tay dung lượng 600mAh sẽ tạo ra tổng dung lượng 1.200mAh cho toàn bộ hệ thống.

Với năng lượng này, thiết bị duy trì hoạt động liên tục lên đến 10 giờ ở chế độ thông thường và kéo dài tới 14 giờ khi bật chế độ tiết kiệm điện. Đi kèm trong hộp sản phẩm là một sợi dây USB bọc dù bền bỉ, cho phép sạc đồng thời cả hai tay cầm một cách tiện lợi.

Hiện tại, Black Shark Rift Split Controller đã chính thức lên kệ với mức giá thay đổi khoảng 1,5 triệu đồng. Mức giá này được đánh giá là rất cạnh tranh và dễ chịu hơn đáng kể so với mức giá 2 triệu đồng của người tiền nhiệm Redmi GamePad ra mắt trước đó, hứa hẹn sẽ là một số lựa chọn cực kì đáng giá cho game thủ trong phân khúc phụ kiện chơi game di động.