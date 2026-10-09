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Tái xuất điện ảnh, Trần Bảo Sơn cùng lúc đảm nhận 3 vai trò

Sau nhiều năm vắng bóng, Trần Bảo Sơn trở lại điện ảnh với "Trên con đường mới", đồng thời đảm nhận 3 vai trò trong dự án.

Hà Vy (tổng hợp)

Trần Bảo Sơn từng là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt trong giai đoạn cuối những năm 2000 và đầu thập niên 2010. Không xuất thân từ trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp, anh bén duyên với màn ảnh và gây chú ý qua "Huyền thoại bất tử" năm 2008. Vai diễn này sau đó giúp anh nhận giải Cánh diều ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Sau dấu mốc đầu tiên, Trần Bảo Sơn tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như: "Giao lộ định mệnh", "Ngôi nhà trong hẻm", "Đoạt hồn", "Đập cánh giữa không trung", "Những người con của làng" và "Quyên". Anh thường được giao những nhân vật có vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng mang nhiều giằng co bên trong.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động khá đều, nam diễn viên dần ít xuất hiện trên màn ảnh rộng. Trong gần 10 năm qua, anh không tham gia nhiều dự án điện ảnh mới và chủ yếu dành thời gian cho công việc kinh doanh.

Lần trở lại này vì thế có phần khác biệt. Thay vì chỉ nhận một vai diễn, Trần Bảo Sơn trực tiếp tham gia vào nhiều khâu của "Trên con đường mới". Anh vừa đảm nhận vai nam chính, vừa đứng ở vị trí nhà sản xuất và lần đầu thử sức với vai trò đạo diễn.

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Poster phim "Trên con đường mới". Ảnh: NSX.

"Trên con đường mới" thuộc thể loại hành động, xoay quanh thế giới ngầm, cờ bạc và tội phạm trực tuyến. Phim được thực hiện với bối cảnh tại cả Việt Nam và Mỹ.

Trong phim, Trần Bảo Sơn vào vai Trung, một người đàn ông đứng trước những lựa chọn lớn sau nhiều biến cố trong quá khứ. Nhân vật phải tìm cách bước ra khỏi vòng xoáy cũ để hướng tới một con đường khác cho cuộc đời mình.

Việc cùng lúc đảm nhận ba vai trò khiến dự án này trở thành dấu mốc mới trong sự nghiệp của Trần Bảo Sơn. Sau nhiều năm được biết đến chủ yếu với tư cách diễn viên, anh trực tiếp tham gia chỉ đạo một tác phẩm điện ảnh, đồng thời chịu trách nhiệm ở khâu sản xuất.

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Tạo hình của Trần Bảo Sơn trong "Trên con đường mới". Ảnh: FB Tran Bao Son.

"Trên con đường mới" dự kiến ra rạp từ ngày 1/1/2027.

Xem video giới thiệu phim Út Lan 2. Nguồn: NSX phim
#Trần Bảo Sơn #điện ảnh Việt #Trên con đường mới #đạo diễn #nhà sản xuất #diễn viên chính

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