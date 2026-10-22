Quảng Ngãi sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Tỉnh Quảng Ngãi dự định khởi công sửa chữa, nâng cấp Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ khởi công sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào ngày 18/11, với tổng kinh phí 50 tỉ đồng. Công trình được triển khai trong giai đoạn 2025-2027, chia thành hai giai đoạn với tổng kinh phí lần lượt là 30 tỉ đồng và 20 tỉ đồng.

Các hạng mục đầu tư gồm sửa chữa nhà trưng bày cuộc đời và sự nghiệp, nhà tưởng niệm, nhà làm việc, chiếu phim và thư viện, nhà vọng cảnh, nhà trưng bày hiện vật hiến tặng, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, sân vườn và các công trình phụ trợ.

Giai đoạn 2 sẽ sửa chữa, cải tạo Nhà Lưu niệm - nơi Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ra và lớn lên thời niên thiếu; đồng thời cải tạo cổng ngõ, sân vườn và đầu tư thiết bị trưng bày.

Việc tổ chức khởi công công trình trong dịp này nhằm gắn hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử với chuỗi sự kiện văn hóa của tỉnh. Qua đó, góp phần lưu giữ những kỷ vật quý báu về cuộc đời, sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, phục vụ tham quan, nghiên cứu lịch sử, giáo dục truyền thống và phát triển du lịch địa phương.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng xây dựng tại xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2006.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 diễn ra từ ngày 1/11 đến 24/11, trong đó các hoạt động cao điểm được tổ chức từ ngày 18/11 đến 24/11 trên phạm vi toàn tỉnh.

Chuỗi hoạt động nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Ngãi, gắn việc phát huy giá trị văn hóa với phát triển du lịch và sinh kế cộng đồng.

Học sinh đồng bào H're tại Quảng Ngãi thăm viếng Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và quảng bá di sản được tổ chức tại các địa phương.