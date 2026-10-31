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Số hóa - Xe

Phim AI đầu tư 36 tỷ đồng thất bại trước phim hoạt hình 5 triệu

Phim AI Trung Quốc tiêu tốn hơn 36 tỷ đồng nhưng chỉ thu 4,5 tỷ sau 4 ngày, trong khi tác phẩm hoạt hình kinh phí thấp bất ngờ thắng lớn.

Thiên Trang (th)

Một cuộc đối đầu trái ngược đang thu hút sự chú ý tại phòng vé Trung Quốc khi hai bộ phim có cách thức sản xuất gần như đối lập đạt kết quả hoàn toàn khác nhau. Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự (Sanxingdui: Future Past), được giới thiệu là phim điện ảnh AI đầu tiên của Trung Quốc được cấp phép chiếu rạp, chỉ thu 1,229 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,5 tỷ đồng) sau 4 ngày công chiếu. Trong khi đó, Ngưu lai, tác phẩm hoạt hình do hai mẹ con thực hiện trong khoảng 5 năm với kinh phí được cho là chỉ khoảng 5 triệu đồng, đã vượt mốc 64 triệu nhân dân tệ (khoảng 235 tỷ đồng).

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Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự được giới thiệu là phim điện ảnh AI đầu tiên của Trung Quốc được cấp phép chiếu rạp. (Ảnh: Bona Film Group)

Được đầu tư 10 triệu nhân dân tệ (hơn 36 tỷ đồng), Tam Tinh Đôi có sự tham gia của gần 100 người trong suốt hai năm. Đội ngũ sản xuất sử dụng mô hình AI Vidu để tạo hơn 1,2 triệu hình ảnh, trong đó công nghệ đảm nhận phần nhân vật, giọng nói và bối cảnh. Con người vẫn phụ trách kịch bản, chỉ đạo nghệ thuật, ngôn ngữ hình ảnh và kiểm chứng yếu tố lịch sử. Theo nhà sản xuất, nếu thực hiện bằng phương pháp quay phim truyền thống với quy mô tương đương, ngân sách có thể lên tới 800-900 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, lợi thế tiết kiệm chi phí chưa chuyển hóa thành sức hút phòng vé. Tỷ lệ lấp đầy rạp của phim chỉ còn 0,2% vào ngày 26/10, với trung bình 0,3 khán giả mỗi suất. Doanh thu dự kiến cuối cùng cũng chỉ khoảng 2,169 triệu nhân dân tệ, thấp hơn nhiều so với vốn đầu tư.

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến là chất lượng trải nghiệm chưa đáp ứng kỳ vọng. Khán giả đánh giá cao một số hình ảnh tái hiện di tích Tam Tinh Đôi, mặt nạ vàng và bối cảnh cổ đại, nhưng phàn nàn về khẩu hình thiếu đồng bộ, biểu cảm nhân vật thiếu tự nhiên và cốt truyện rời rạc. Trong bối cảnh video AI đã xuất hiện dày đặc trên các nền tảng trực tuyến, yếu tố công nghệ không còn đủ mới lạ để thuyết phục người xem bỏ tiền mua vé. Thực tế, số lượt tìm hiểu phim trước ngày công chiếu cũng khá thấp. Trường hợp này cho thấy AI có thể rút ngắn thời gian và giảm chi phí sản xuất, nhưng không thể tự động tạo ra một câu chuyện hấp dẫn hay bảo đảm thành công thương mại.

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Tạo hình nhân vật thô sơ của Ngưu lai từng bị chê bai, nhưng sau đó góp phần khiến bộ phim trở thành hiện tượng phòng vé.

Trái ngược với tác phẩm đầu tư lớn, Ngưu lai từng bị chế giễu vì đồ họa 3D thô sơ và tạo hình nhân vật bị nhận xét là xấu, thậm chí gây khó chịu. Phim có khởi đầu ảm đạm, nhưng những bình luận châm biếm trên mạng xã hội đã khiến tác phẩm trở thành hiện tượng. Người trẻ rủ nhau đến rạp để trải nghiệm bộ phim được gọi là xấu nhất lịch sử, trong khi tên phim còn được sử dụng như một meme trong cộng đồng chứng khoán. Sau đó, tác phẩm tiếp tục thu hút khán giả nhờ câu chuyện mộc mạc và dấu ấn lao động của những người làm phim. Sự vụng về về mặt kỹ thuật, trong trường hợp này, lại trở thành nét riêng khiến người xem tò mò và đồng cảm.

Thất bại của Tam Tinh Đôi cũng tác động đến cổ phiếu Bona Film Group. Sau giai đoạn tăng trần nhờ kỳ vọng vào dự án AI, cổ phiếu công ty giảm 10,06% trong phiên 26/10, xuống còn 5,54 nhân dân tệ. Dù vậy, chưa thể xem đây là dấu hiệu cho thấy phim AI không có tương lai. Thành công của dự án vẫn chứng minh công nghệ có thể hỗ trợ sản xuất phim dài và đưa tác phẩm hoàn chỉnh đến rạp. Tuy nhiên, cuộc đối đầu với Ngưu lai cho thấy lợi thế công nghệ hay ngân sách không thể thay thế yếu tố cốt lõi của điện ảnh. Khi hình ảnh đẹp ngày càng dễ tạo ra bằng AI, câu chuyện có chiều sâu và dấu ấn sáng tạo của con người mới là điều giúp một bộ phim giữ chân khán giả.

Mời quý độc giả xem thêm video: Australia phát cảnh báo an ninh mạng chưa từng có khi AI giúp hacker tăng tốc tìm lỗ hổng, mở rộng tấn công vào hạ tầng thiết yếu và dữ liệu nhạy cảm.
#phim AI Trung Quốc #Tam Tinh Đôi #Ngưu lai #phòng vé Trung Quốc #Bona Film Group #phim hoạt hình

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