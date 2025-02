Toyota FT 86 độ hơn nửa tỷ rao bán 900 triệu ở Sài Gòn

Mới đây, một cửa hàng kinh doanh xe tại TP.HCM đã rao bán chiếc Toyota FT-86 đời 2012 với mức giá gần 900 triệu đồng, có thể thương lượng. Chiếc xe đã lăn bánh khoảng 70.000km, vừa được bảo dưỡng và hoàn tất thủ tục đăng kiểm. Chiếc Toyota FT-86 độ khủng này đã trải qua quá trình nâng cấp tại một xưởng độ nổi tiếng ở TP.HCM. Nguyên bản có màu đỏ, xe đã được sơn sang vàng trước khi dán decal đổi màu sang xanh lá, mang lại vẻ ngoài cá tính và bắt mắt hơn. Điểm đặc biệt của chiếc FT-86 này chính là gói độ có giá trị lên đến hơn 600 triệu đồng, khiến mức giá sang nhượng cao hơn đáng kể so với những chiếc cùng đời khác. Người bán nhấn mạnh rằng, với những nâng cấp đáng kể cả về ngoại hình lẫn hiệu suất, chiếc xe sẽ mang đến trải nghiệm lái độc đáo cho những tín đồ mê xe thể thao. Về mặt ngoại thất, xe được trang bị bộ bodykit thân rộng lấy cảm hứng từ phong cách Rocket Bunny – một thương hiệu độ xe danh tiếng của Nhật Bản. Hệ thống ống xả nguyên bản đã được thay thế bằng bộ ống xả RES từ cổ pô đến lon pô, giúp âm thanh xe trở nên mạnh mẽ và thể thao hơn. Ngoài ra, hệ thống giảm xóc cũng được nâng cấp với phuộc hơi của thương hiệu D2 Racing (Đài Loan), cho phép xe có thể nâng hạ gầm tùy ý. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ xưởng độ, trang bị này không cải thiện đáng kể về độ êm ái khi vận hành mà chủ yếu phục vụ mục đích trình diễn.Nhằm đồng bộ với phong cách thể thao, cụm đèn trước đã được nâng cấp lên loại Bi-Laser hiện đại. Bộ mâm nguyên bản được thay thế bằng mâm hợp kim 19 inch đi kèm hệ thống phanh hiệu suất cao, gồm đĩa phanh và heo phanh của thương hiệu Tei Racing. Không chỉ được chăm chút về ngoại hình, nội thất của chiếc FT-86 cũng được nâng cấp với hệ thống âm thanh Helix Car Audio. Xe được trang bị thêm loa tweeter, mid-high trên cột A, loa mid-low ở hai cửa trước và hệ thống loa sub, ampli đặt ở hàng ghế sau. Màn hình trung tâm cũng đã được thay thế bằng màn hình Android, hỗ trợ kết nối đa phương tiện. Về động cơ, xe vẫn giữ nguyên bản với cỗ máy Boxer 2.0L do Subaru sản xuất, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205Nm, mang lại cảm giác lái phấn khích cho người điều khiển. Với mức giá xe Toyota FT 86 độ gần 900 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn một số mẫu xe mới trong phân khúc gầm cao như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hoặc sedan thể thao như MG7 (738 - 1.018 triệu đồng) và Honda Civic (789 - 999 triệu đồng). Tuy nhiên, Toyota FT-86 lại mang đến trải nghiệm thể thao độc đáo mà ít mẫu xe mới trong cùng tầm giá có thể sánh kịp. Mặc dù là một lựa chọn hấp dẫn đối với những người đam mê xe thể thao, nhưng Toyota FT-86 độ cũng tiềm ẩn một số rủi ro. Đầu tiên là vấn đề đăng kiểm, bởi theo quy định, những chiếc xe có thời gian sản xuất từ 7-20 năm sẽ có chu kỳ đăng kiểm định kỳ 12 tháng. Việc độ quá nhiều chi tiết có thể khiến xe gặp khó khăn trong quá trình kiểm định. Bên cạnh đó, các phụ tùng độ như hệ thống ống xả, phanh, phuộc hơi đều được nhập khẩu từ nước ngoài, không có sẵn tại Việt Nam. Do đó, việc thay thế hay bảo dưỡng sẽ gặp nhiều bất tiện và tốn kém hơn so với xe nguyên bản. Video: Xem Toyota 86 cực đẹp với gói độ khủng tại Hà Nội.

Mới đây, một cửa hàng kinh doanh xe tại TP.HCM đã rao bán chiếc Toyota FT-86 đời 2012 với mức giá gần 900 triệu đồng, có thể thương lượng. Chiếc xe đã lăn bánh khoảng 70.000km, vừa được bảo dưỡng và hoàn tất thủ tục đăng kiểm. Chiếc Toyota FT-86 độ khủng này đã trải qua quá trình nâng cấp tại một xưởng độ nổi tiếng ở TP.HCM. Nguyên bản có màu đỏ, xe đã được sơn sang vàng trước khi dán decal đổi màu sang xanh lá, mang lại vẻ ngoài cá tính và bắt mắt hơn. Điểm đặc biệt của chiếc FT-86 này chính là gói độ có giá trị lên đến hơn 600 triệu đồng, khiến mức giá sang nhượng cao hơn đáng kể so với những chiếc cùng đời khác. Người bán nhấn mạnh rằng, với những nâng cấp đáng kể cả về ngoại hình lẫn hiệu suất, chiếc xe sẽ mang đến trải nghiệm lái độc đáo cho những tín đồ mê xe thể thao. Về mặt ngoại thất, xe được trang bị bộ bodykit thân rộng lấy cảm hứng từ phong cách Rocket Bunny – một thương hiệu độ xe danh tiếng của Nhật Bản. Hệ thống ống xả nguyên bản đã được thay thế bằng bộ ống xả RES từ cổ pô đến lon pô, giúp âm thanh xe trở nên mạnh mẽ và thể thao hơn. Ngoài ra, hệ thống giảm xóc cũng được nâng cấp với phuộc hơi của thương hiệu D2 Racing (Đài Loan), cho phép xe có thể nâng hạ gầm tùy ý. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ xưởng độ, trang bị này không cải thiện đáng kể về độ êm ái khi vận hành mà chủ yếu phục vụ mục đích trình diễn. Nhằm đồng bộ với phong cách thể thao, cụm đèn trước đã được nâng cấp lên loại Bi-Laser hiện đại. Bộ mâm nguyên bản được thay thế bằng mâm hợp kim 19 inch đi kèm hệ thống phanh hiệu suất cao, gồm đĩa phanh và heo phanh của thương hiệu Tei Racing. Không chỉ được chăm chút về ngoại hình, nội thất của chiếc FT-86 cũng được nâng cấp với hệ thống âm thanh Helix Car Audio. Xe được trang bị thêm loa tweeter, mid-high trên cột A, loa mid-low ở hai cửa trước và hệ thống loa sub, ampli đặt ở hàng ghế sau. Màn hình trung tâm cũng đã được thay thế bằng màn hình Android, hỗ trợ kết nối đa phương tiện. Về động cơ, xe vẫn giữ nguyên bản với cỗ máy Boxer 2.0L do Subaru sản xuất, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205Nm, mang lại cảm giác lái phấn khích cho người điều khiển. Với mức giá xe Toyota FT 86 độ gần 900 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn một số mẫu xe mới trong phân khúc gầm cao như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hoặc sedan thể thao như MG7 (738 - 1.018 triệu đồng) và Honda Civic (789 - 999 triệu đồng). Tuy nhiên, Toyota FT-86 lại mang đến trải nghiệm thể thao độc đáo mà ít mẫu xe mới trong cùng tầm giá có thể sánh kịp. Mặc dù là một lựa chọn hấp dẫn đối với những người đam mê xe thể thao, nhưng Toyota FT-86 độ cũng tiềm ẩn một số rủi ro. Đầu tiên là vấn đề đăng kiểm, bởi theo quy định, những chiếc xe có thời gian sản xuất từ 7-20 năm sẽ có chu kỳ đăng kiểm định kỳ 12 tháng. Việc độ quá nhiều chi tiết có thể khiến xe gặp khó khăn trong quá trình kiểm định. Bên cạnh đó, các phụ tùng độ như hệ thống ống xả, phanh, phuộc hơi đều được nhập khẩu từ nước ngoài, không có sẵn tại Việt Nam. Do đó, việc thay thế hay bảo dưỡng sẽ gặp nhiều bất tiện và tốn kém hơn so với xe nguyên bản. Video: Xem Toyota 86 cực đẹp với gói độ khủng tại Hà Nội.