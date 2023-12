Hyundai Tucson N Line 2024 từ 575 triệu đồng, động cơ hybrid 230 mã lực

Cụ thể, về mặt ngoại hình, Hyundai Tucson 2024 bản N Line có cản trước và cản sau vuông vức hơn bản tiêu chuẩn, đi kèm bộ mâm kích thước 19 inch độc quyền và cụm ống xả kép ở phía sau. Bên cạnh đó, cụm đèn xi-nhan phía sau của xe cũng có kích thước lớn hơn so với với bản cũ. Nẹp hốc bánh và nẹp sườn Hyundai Tucson N Line 2024 mới cũng được sơn cùng màu thân xe thay vì màu đen. Ở bên trong, Hyundai Tucson 2024 được trang bị cụm màn hình đôi, bao gồm đồng hồ lái điện tử và màn hình giải trí trung tâm có cùng kích thước 12,3 inch. Vô lăng ba chấu được làm thanh mảnh hơn, tích hợp cụm phím bấm chức năng. Cần số truyền thống bị loại bỏ, thay thế bằng lẫy chuyển số đặt phía sau vô lăng. Cụm điều khiển trung tâm nằm ngay phía dưới cửa gió điều hòa, bao gồm các nút chức năng chỉnh điều hòa, hệ thống âm thanh và ghế ngồi. Hyundai cho biết khoang cabin của Tucson 2024 sẽ yên tĩnh hơn so với bản cũ vì được sử dụng cửa kính hai lớp và bổ sung vật liệu cách âm ở vòng bánh xe phía trước, phần dưới cùng của ghế lái và ở cột B và C. Theo Modern Motoring, Hyundai Tucson 2024 N Line được trang bị động cơ hybrid, bao gồm máy xăng 1.6L tăng áp đi kèm mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 230 mã lực. Ngoài ra, xe còn hai tùy chọn động cơ khác là máy xăng 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 1.6L có công suất tối đa 180 mã lực và động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, mạnh 183 mã lực. Hyundai Tucson 2024 ở thị trường Hàn Quốc có tổng cộng 12 phiên bản với giá bán dao động từ 27,71 - 39,38 triệu Won (khoảng 510 - 724 triệu đồng). Mức giá xe Hyundai Tucson N Line 2024 từ khoảng 575 - 690 triệu đồng). Video: Chi tiết Hyundai Tucson N-Line 1.6 2024 thế hệ mới.

