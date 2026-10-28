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Quân sự - Thế giới

Nhóm vũ trang al-Shabab phục kích, sát hại 20 binh sĩ Somalia

Nhóm vũ trang al-Shabab có liên hệ với al-Qaeda đã nhận trách nhiệm vụ phục kích, sát hại 20 binh sĩ Somalia.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời một sĩ quan quân đội sống sót sau vụ tấn công cho biết, các phần tử vũ trang đã sát hại ít nhất 20 binh sĩ Somalia trong một cuộc phục kích gần làng Jameeca ở miền Nam Somalia hôm 26/10.

Chính phủ Somalia thừa nhận thiệt hại về phương tiện quân sự nhưng không công bố số binh sĩ thương vong.

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Các chiến binh Al-Shabab ở phía Bắc Mogadishu, Somalia, ngày 21/10/2010. Ảnh tư liệu: AP/Farah Abdi Warsameh.

Bộ Quốc phòng Somalia thông tin, quân đội nước này đã loại bỏ 75 phần tử và làm bị thương 56 tên khác trong cuộc giao tranh kéo dài nhiều giờ với al-Shabab.

Abshir Abdikarim, sĩ quan sống sót trong vụ phục kích, nói với AP hôm 27/10 rằng ít nhất 20 binh sĩ đã thiệt mạng.

"Các binh sĩ tiến từ Leego vào Jameeca, nơi diễn ra cuộc đấu súng dữ dội với các phần tử vũ trang", Abshir Abdikarim cho hay.

Theo Bộ Quốc phòng Somalia, nhóm al-Shabab đã sử dụng xe chở đầy chất nổ để tấn công các phương tiện của quân đội Somalia. Bộ không nêu rõ số lượng xe bị hư hại hoặc đề cập đến thông tin cho rằng một số binh sĩ đã bị bắt giữ.

Al-Shabab tuyên bố đã thu giữ các xe bọc thép, xe bán tải vũ trang, xe tải chở hàng, vũ khí và đạn dược.

Bộ Quốc phòng Somalia khẳng định lực lượng nước này sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các vị trí của al-Shabab và ngăn chặn nỗ lực tập hợp lại lực lượng của chúng.

#Nhóm vũ trang al-Shabab #sát hại binh sĩ Somalia #binh sĩ Somalia bị phục kích #al-Shabab #al-Qaeda

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