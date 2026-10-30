Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người đàn ông nguy kịch sau 30 phút tiếp xúc khí Clo khi vệ sinh ao

Bệnh nhân 59 tuổi bị suy hô hấp cấp sau khi tiếp xúc khí Clo. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ tử vong và khuyến cáo cách dùng hóa chất an toàn.

Bình Nguyên

Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương (Nghệ An) tiếp nhận bệnh nhân N.H.T. (59 tuổi, trú tại xã Đại Đồng, Nghệ An) trong tình trạng khó thở nhiều, tím tái, mệt lả, có dấu hiệu suy hô hấp cấp.

Theo thông tin từ gia đình bệnh nhân đã tiếp xúc với khí Clo trong quá trình vệ sinh ao hồ và chỉ khoảng 30 phút sau bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như khó thở tím tái toàn thân mệt lả. Thời điểm nhập viện các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đều ở mức báo động với nhịp thở vọt lên 32 lần/phút độ bão hòa oxy trong máu SpO₂ giảm sâu xuống 88% và huyết áp tăng cao 170/100 mmHg đòi hỏi phải xử trí y tế khẩn cấp.

Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành đánh giá tình trạng hỗ trợ hô hấp bằng cách cho thở oxy đồng thời theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh tồn và làm xét nghiệm chuyên sâu giúp bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch hồi phục sức khỏe và đã được xuất viện.

Khí clo có tính oxy hóa mạnh, có thể gây tổn thương đường hô hấp, phù phổi cấp, thậm chí suy hô hấp nguy hiểm. Ảnh minh họa/nguồn tieudung.giadinhonline.vn
Khí clo có tính oxy hóa mạnh, có thể gây tổn thương đường hô hấp, phù phổi cấp, thậm chí suy hô hấp nguy hiểm. Ảnh minh họa/nguồn tieudung.giadinhonline.vn

Khí Clo là chất độc có khả năng gây kích ứng mạnh đường hô hấp dẫn đến tổn thương phổi suy hô hấp cấp thậm chí tử vong nếu tiếp xúc ở nồng độ cao do đó việc sử dụng hóa chất này sai cách trong sinh hoạt hay xử lý môi trường ao hồ luôn tiềm ẩn hiểm họa lớn.

Để phòng tránh những tai nạn tương tự Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn sử dụng hóa chất đúng mục đích liều lượng và không tự ý trộn Clo với giấm axit hay các chất tẩy rửa khác làm giải phóng khí độc. Đồng thời phải làm việc ở không khí thông thoáng trang bị đầy đủ kính găng tay và mặt nạ phòng độc chuyên dụng vì khẩu trang y tế hay khẩu trang vải thông thường không có khả năng bảo vệ trước khí Clo.

Đặc biệt khi xảy ra sự cố cần nhanh chóng di chuyển ra nơi không khí trong lành không tự ý quay lại vùng nguy hiểm khi chưa có trang bị bảo hộ và khẩn trương gọi cấp cứu 115 hoặc đến cơ sở y tế gần nhất nếu xuất hiện các biểu hiện ho khó thở đau ngực hay tím tái.

Theo TS.BS Nguyễn Đăng Đức, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), khí clo khi hít phải sẽ kích ứng mạnh mẽ toàn bộ hệ thống niêm mạc của cơ thể từ đường hô hấp, miệng đến đường tiêu hóa. Sự kích ứng này giải phóng các chất trung gian hóa học, gây co thắt dữ dội cơ trơn, đặc biệt là cơ phổi, khiến bệnh nhân suy hô hấp nặng đến mức phải đặt nội khí quản và thở máy.

Tình trạng nhiễm độc sẽ trở nên đặc biệt nguy kịch đối với những người có sẵn bệnh nền như tiền sử dị ứng nặng, sốc phản vệ, suy tim hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Nếu tiếp xúc với lượng lớn khí clo hoặc ở trong không gian kín, hẹp quá lâu, cơ thể sẽ bị thiếu oxy trầm trọng dẫn đến hôn mê.

Mời độc giả xem video Thịt heo Việt đắt hơn hàng nhập khẩu tới 55%, chi phí nào đang đẩy giá lên cao?
#ngộ độc khí Clo #khí Clo #vệ sinh ao #suy hô hấp cấp #Bệnh viện Thanh Chương #cách dùng hóa chất

Bài liên quan

Xã hội

Học sinh tò mò ăn lá cây lạ, một em tử vong, bác sĩ cảnh báo ngộ độc lá ngón

Năm học sinh ăn nhầm lá ngón sau giờ học; một em tử vong, các em còn lại đã xuất viện. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ ngộ độc cây rừng.

Một học sinh tử vong sau khi nhóm bạn ăn nhầm lá ngón

Sáng 29/10, lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, liên quan vụ nhóm học sinh ăn lá ngón khiến một em tử vong, sức khỏe các em còn lại hiện ổn định và đã được xuất viện về nhà.

Xem chi tiết

Xã hội

Tự truyền trắng tại nhà, phụ nữ 51 tuổi suy đa tạng, phải thở máy

Có tiền sử viêm gan B nhưng chưa điều trị thuốc kháng virus, người phụ nữ phải hồi sức tích cực sau khi tự truyền sản phẩm “thải độc gan”, “truyền trắng”.

Sốt 40°C, suy đa tạng, nhiễm khuẩn huyết

ThS.BS Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân N.T.P. (51 tuổi, trú tại Hà Nội) có tiền sử viêm gan B được phát hiện nhiều năm nhưng chưa điều trị thuốc kháng virus. Người bệnh từng phẫu thuật u xơ tử cung năm 2025.

Xem chi tiết

Xã hội

Vợ chồng ngộ độc nặng sau cháy nhà ở Hải Phòng dần hồi phục

Vụ cháy ở Hải Phòng khiến một bé gái tử vong, hai vợ chồng ngộ độc nặng. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ từ khói độc và khuyến nghị phòng cháy, thoát nạn.

Sáng 27/10, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hai vợ chồng trong vụ cháy nhà ở Hải Phòng ngày 18/10 đang được điều trị tích cực tại Trung tâm Chống độc do tổn thương nhiều cơ quan sau khi hít phải khói, khí độc.

Hiện sức khỏe hai vợ chồng ngộ độc nặng trong vụ cháy nhà ở Hải Phòng đã tiến triển tích cực, song bé gái 16 tháng tuổi tử vong đau xót và 2 người con khác đang điều trị tại địa phương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới