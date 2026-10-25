Ngỡ ngàng vẻ đẹp của cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An

Ông Nguyễn Huy Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm, cho biết cánh đồng hoa hướng dương là cơ hội để quảng bá hình ảnh địa phương đến với du khách gần xa. Tuy nhiên, việc ngắm hoa phải đảm bảo an toàn. Đến tháng 11-12, khi hoa nở nhiều, lượng khách thường đông hơn. Năm trước tuyến đường dẫn vào cánh đồng ùn tắc kéo dài. Ảnh: Lộc Du Ký.
Hàng trăm con cá heo đùa giỡn theo tàu du lịch tại biển Quy Nhơn gây chú ý
Sáng 27/4, chủ tàu Phan Văn Bình (Gia Lai) cho biết, khi chở khách du lịch biển, ông phát hiện đàn cá heo hơn 100 con bám theo nên dùng điện thoại quay lại.
Theo ông Bình, khoảng 9h ngày 26/4, ông chở du khách ra khơi cách bờ biển Quy Nhơn Đông khoảng 10 hải lý để trải nghiệm đánh bắt hải sản thì bất ngờ gặp đàn cá heo hơn 100 con liên tục đùa giỡn trước mũi tàu hơn một giờ.
Khu du lịch Trung Quốc gây tranh cãi vì trò đu quay ngựa thật
Chuyên gia cảnh báo rằng, việc ngựa di chuyển liên tục theo một hướng, đặc biệt là vòng tròn hẹp, sẽ gây áp lực không cân bằng lên chân và khớp của ngựa.
Một khu vui chơi ở miền Bắc Trung Quốc đã gây tranh cãi vì sử dụng ngựa thật trong trò chơi đu quay, nơi 6 con ngựa được buộc vào một khung sắt xoay tròn, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về phúc lợi động vật và an toàn công cộng.
Địa điểm du lịch này nằm trong khu thắng cảnh Thạch Tâm thuộc thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng kể từ khi giới thiệu trò chơi "Ngựa thật xoay tròn". Các clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy 6 con ngựa được buộc vào khung kim loại của một chiếc đu quay, mỗi con cách nhau khoảng một mét quay chậm quanh một trục trung tâm.
Cánh đồng hoa lạ ở Khánh Hòa khiến dân mê du lịch đứng ngồi không yên
Cánh đồng hoa thì là nở vàng rực tại Khánh Hòa bất ngờ trở thành điểm check-in mới, thu hút du khách bởi vẻ đẹp lạ mắt và khung cảnh nên thơ hiếm thấy.
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