Ngỡ ngàng vẻ đẹp của cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An

Chuyên gia cảnh báo rằng, việc ngựa di chuyển liên tục theo một hướng, đặc biệt là vòng tròn hẹp, sẽ gây áp lực không cân bằng lên chân và khớp của ngựa.

Một khu vui chơi ở miền Bắc Trung Quốc đã gây tranh cãi vì sử dụng ngựa thật trong trò chơi đu quay, nơi 6 con ngựa được buộc vào một khung sắt xoay tròn, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về phúc lợi động vật và an toàn công cộng.

Địa điểm du lịch này nằm trong khu thắng cảnh Thạch Tâm thuộc thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng kể từ khi giới thiệu trò chơi "Ngựa thật xoay tròn". Các clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy 6 con ngựa được buộc vào khung kim loại của một chiếc đu quay, mỗi con cách nhau khoảng một mét quay chậm quanh một trục trung tâm.