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Xã hội

Ngày 30/10, Bắc Bộ mưa to, biển động nguy hiểm

Ngày 30/10, mưa rào và dông tiếp diễn tại nhiều khu vực trên cả nước. Mưa dông xuất hiện tại nhiều vùng biển, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giậtt.

Lê Phú/ Báo Tin tức và Dân tộc

Ngày 30/10, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, mưa dông không chỉ diễn ra trên đất liền mà còn xuất hiện tại nhiều vùng biển, tiềm ẩn nguy cơ thời tiết nguy hiểm.

Theo dự báo, từ sáng sớm đến đêm 30/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 15 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước trong ngày 30/10, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Ảnh: TTXVN
Mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước trong ngày 30/10, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Ảnh: TTXVN

Tại Bắc Bộ, mưa tập trung ở khu vực đồng bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ. Trong ngày 30/10, các địa phương này có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Trước đó, mưa dông đã xuất hiện tại đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, nhiều địa phương miền Trung, Nam Bộ và Lâm Đồng, với lượng mưa có nơi vượt 80mm.

Trên biển, thời tiết diễn biến phức tạp khi mưa dông tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực. Dự báo ngày và đêm 30/10, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Giữa, Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Đáng chú ý, trong mưa dông trên biển có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Trong khi đó, trên đất liền, các khu vực có mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế các hoạt động ngoài trời khi xuất hiện dông sét; tàu thuyền cần chú ý các cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực đồng bằng cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

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#Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia #Thời tiết #Thời tiết hôm nay #Dự báo thời tiết #mưa dông diện rộng #mưa rào và dông rải rác

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