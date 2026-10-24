Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Một phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Khánh Hòa bị bắt

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ được Lê Văn Cường, một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10.

Thiên Tuấn

Ngày 24/10, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, khoảng 4h30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra một xe khách lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, phát hiện và bắt giữ Lê Văn Cường (32 tuổi, quê Phú Thọ).

1000073652.jpg
Lê Văn Cường tại thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin từ công an, Cường lên xe khách tại đầu tuyến quốc lộ 27C. Khi phương tiện di chuyển đến khu vực trước trụ sở Công an xã Nam Khánh Vĩnh, lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính và phát hiện phạm nhân này.

Cường là một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Phân trại số 1, Trại giam A2 (Bộ Công an), đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, vào chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo.

Phạm nhân này đang chấp hành án phạt 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị truy nã đặc biệt gồm: Lữ Văn Toàn (31 tuổi, quê Thanh Hóa), đang chấp hành án phạt 20 năm tù về tội Giết người; Lê Văn Cường (32 tuổi, quê Phú Thọ), đang chấp hành án phạt 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai phạm nhân còn lại cùng trú tại tỉnh Gia Lai là Võ Hoàng Duy (27 tuổi), đang chấp hành án phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Hồ Văn Tình (24 tuổi), đang chấp hành án phạt 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Mời quý độc giả xem video: Hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong.
#trốn trại #khánh hoà #lê văn cường #truy nã #phạm nhân

Bài liên quan

Xã hội

Phạm nhân trốn trại giam ở Nghệ An đã bị bắt sau 2 ngày lẩn trốn

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa đang thụ án 12 năm tù đã trốn khỏi trại giam đã bị bắt giữ.

Sáng 21/8, nguồn tin cho biết, lực lượng công an cùng cơ quan chức năng đã bắt được Trần Ngọc Hòa (36 tuổi, quê xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) sau hai ngày trốn khỏi nơi giam giữ.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa.
Phạm nhân Trần Ngọc Hòa.
Xem chi tiết

Xã hội

Truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Cơ quan chức năng Nghệ An huy động khoảng 100 người tham gia phối hợp truy bắt phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi trại giam.

Ngày 19/8, thông tin từ lãnh đạo xã Hạnh Lâm (Nghệ An) cho biết, các lực lượng chức năng đang chốt chặn tại các tuyến đường, mở rộng phạm vi truy bắt nam phạm nhân trốn khỏi trại giam.

z6922069495335-36b2cd594403a0332cdd07b4934e96e2.jpg
Huy động 100 người tham gia, phối hợp truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An.
Xem chi tiết

Khẩn trương truy bắt phạm nhân trốn khỏi Trại giam Z30D Bộ Công an

Đặc điểm nhận dạng của phạm nhân Hồ Văn Đặng cao 1,62m, cân nặng 60kg, có hình xăm hoa văn ở cánh tay phải, vai, cổ; có sẹo hình cung ở đầu lông mày phải…

Ngày 27/9, thông tin từ Trại giam Thủ Đức (Z30D), Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết, Z30D đang phối hợp với công an các địa phương truy bắt phạm nhân trốn trại vào sáng cùng ngày.
Khan truong truy bat pham nhan tron khoi Trai giam Z30D Bo Cong an
Phạm nhân Hồ Văn Đặng. 
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.