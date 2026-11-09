Lô xe Mitsubishi Outlander mới đã chính thức về đến Việt Nam với thay đổi về thiết kế, tiện nghi và hệ truyền động. Xe chốt lịch ra mắt vào tháng 12/2026.

Video: Giới thiệu Mitsubishi Outlander thế hệ mới.

Dấu ấn tại thị trường quốc tế và Việt Nam

Ra mắt lần đầu vào năm 2001, Mitsubishi Outlander đã trải qua năm thế hệ phát triển. Được sản xuất tại Nhật Bản và phân phối đến khoảng 60 quốc gia trên toàn cầu, Outlander hiện diện tại nhiều thị trường lớn như Bắc Mỹ, châu Âu và châu Úc. Từ năm 2013, các thế hệ Outlander đã giành hơn 80 giải thưởng quốc tế về độ tin cậy, tính thân thiện với môi trường và những tiến bộ công nghệ.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới cập cảng Việt Nam, ra mắt tháng 12/2026.

Tại Úc, Outlander duy trì vị trí trong nhóm SUV cỡ trung bán chạy hàng đầu trong 4 năm liên tiếp. Năm 2024, mẫu xe đạt doanh số 27.613 xe, đứng thứ hai phân khúc và thứ năm toàn thị trường. Sang năm 2025, Outlander góp mặt trong top 10 ô tô bán chạy nhất Úc, đứng thứ ba phân khúc SUV cỡ trung.

Bên cạnh doanh số, Mitsubishi Outlander cũng đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ Chương trình Đánh giá xe mới tại Úc và New Zealand (ANCAP). Năm 2025, mẫu xe tiếp tục duy trì xếp hạng cao nhất theo bộ tiêu chí cập nhật, đạt 85% điểm bảo vệ người lớn và 84% điểm bảo vệ trẻ em, cùng những cải tiến về công nghệ hỗ trợ lái và an toàn.

utlander thế hệ mới được sản xuất duy nhất tại Nhật Bản và xuất đi khắp nơi trên thế giới. Mẫu xe sở hữu diện mạo bề thế với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield.

Tại Việt Nam, Outlander được các chủ xe đánh giá tích cực về khả năng cách âm, sự thoải mái trên những hành trình dài và chi phí bảo dưỡng hợp lý.

Nâng tầm trải nghiệm với Outlander thế hệ mới

Outlander thế hệ mới được sản xuất duy nhất tại Nhật Bản và xuất đi khắp nơi trên thế giới. Mẫu xe sở hữu diện mạo bề thế với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng, nổi bật cùng bộ mâm hợp kim 20 inch. Khoang nội thất nhiều tiện ích, điều hòa 3 vùng độc lập với ghế bọc da Semi-Aniline, loại da vốn thường gặp trên các mẫu xe hạng sang.

Khoang nội thất nhiều tiện ích, điều hòa 3 vùng độc lập với ghế bọc da Semi-Aniline, loại da vốn thường gặp trên các mẫu xe hạng sang.

Hàng ghế thứ 3 trên Mitsubishi Outlander có khả năng linh hoạt ứng biến theo nhu cầu thực tế. Với thiết kế gập phẳng hoàn toàn, hàng ghế này cho phép mở rộng và tối ưu dung tích khoang hành lý. Khi có thêm người thân, bạn bè hay trong các tình huống phát sinh, hàng ghế này có thể hỗ trợ hiệu quả ngay tức thì.

Sự khác biệt còn đến từ hệ thống âm thanh Yamaha Ultimate với bộ khuếch đại kép, kết hợp khả năng cách âm, giảm rung và tiếng ồn được cải tiến. Không gian cabin yên tĩnh với hệ thống cách âm và chống rung, giúp người ngồi trong xe thưởng thức âm nhạc trọn vẹn.

Outlander thế hệ mới có lựa chọn sử dụng động cơ Turbo 1.5L MHEV, hướng đến cảm giác lái thoải mái, tăng tốc êm ái và phản hồi mượt mà.

Outlander thế hệ mới có lựa chọn sử dụng động cơ Turbo 1.5L MHEV, hướng đến cảm giác lái thoải mái, tăng tốc êm ái và phản hồi mượt mà. Đặc biệt, hệ thống điều khiển dẫn động bốn bánh Super All-Wheel Control (S-AWC) giúp phối hợp điều chỉnh lực kéo và lực phanh giữa các bánh xe, duy trì độ ổn định, kiểm soát khi vào cua hoặc di chuyển trên nhiều điều kiện mặt đường. Xe có nhiều lựa chọn chế độ lái cho phép người lái linh hoạt lựa chọn phù hợp với từng điều kiện vận hành.

Trên nhiều thị trường như Mỹ, Canada, mẫu xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến ADAS với đầy đủ tính năng cảnh báo và phòng tránh va chạm, kết hợp túi khí tại khắp các vị trí và khung thân xe RISE sử dụng thép cường độ cao. Xe cũng được trang bị các công nghệ hỗ trợ quan sát và điều khiển như màn hình thông tin kỹ thuật số 12,3 inch, gương chiếu hậu kỹ thuật số và camera toàn cảnh 360 độ...

Theo dự kiến, mẫu xe này sẽ ra mắt thị trường trong nước vào đầu tháng 12/2026. Outlander mới chỉ được sản xuất tại Nhật và xuất đi toàn cầu.

Kế thừa chất lượng Nhật Bản và những thế mạnh vốn có, Outlander sẵn sàng ra mắt tại Việt Nam vào đầu tháng 12/2026, mở rộng lựa chọn dành cho khách hàng đang tìm kiếm trải nghiệm di chuyển tiện nghi, tinh tế và đẳng cấp cho cả gia đình.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới bản thương mại đầu tiên đã cập cảng Việt Nam để chuẩn bị bán ra thị trường. Theo dự kiến, mẫu xe này sẽ ra mắt thị trường trong nước vào đầu tháng 12/2026. Outlander mới chỉ được sản xuất tại Nhật và xuất đi toàn cầu.