Mẹo lấy lại hàng chục GB bộ nhớ trên điện thoại Samsung

Với những mẫu Samsung Galaxy có bộ nhớ trong 128GB, không gian lưu trữ có thể nhanh chóng cạn kiệt sau thời gian dài sử dụng. Ảnh, video, ứng dụng và dữ liệu phát sinh trong quá trình hoạt động đều chiếm thêm dung lượng. Thay vì cài đặt phần mềm dọn dẹp từ bên thứ ba, người dùng có thể tận dụng công cụ quản lý bộ nhớ tích hợp trong giao diện One UI để tìm và loại bỏ những dữ liệu không còn cần thiết. Trong một số trường hợp, việc rà soát đúng vị trí có thể giúp lấy lại tới 27GB dung lượng.

Công cụ Chăm sóc thiết bị trên Samsung Galaxy giúp người dùng xác định những nhóm dữ liệu đang chiếm nhiều bộ nhớ. (Ảnh: MUO)

Để bắt đầu, người dùng truy cập Cài đặt, chọn Chăm sóc thiết bị rồi vào mục Lưu trữ. Tại đây, điện thoại Samsung hiển thị các nhóm dữ liệu đang chiếm bộ nhớ, đồng thời đưa ra những gợi ý dọn dẹp. Ba khu vực đáng chú ý gồm Tệp lớn, Tệp trùng lặp và Thùng rác. Người dùng có thể tìm những video hoặc tài liệu dung lượng cao không còn sử dụng, xóa các bản sao không cần thiết và loại bỏ dữ liệu đã xóa nhưng vẫn còn nằm trong thùng rác. Hệ thống cũng phân loại bộ cài APK, tệp tải xuống, tệp nén, ứng dụng ít sử dụng và dữ liệu cũ để thuận tiện kiểm tra.

Một vị trí khác thường bị bỏ qua là Tệp khác (Other files). Danh mục này có thể chứa những dữ liệu không được xếp vào nhóm hình ảnh, video hay ứng dụng thông thường. Trong đó, bản sao lưu trước khi chỉnh sửa là loại tệp đáng lưu ý. Khi người dùng chỉnh sửa ảnh hoặc video bằng ứng dụng Bộ sưu tập, điện thoại có thể giữ lại phiên bản gốc để phục vụ việc khôi phục. Nếu không còn nhu cầu sử dụng, việc xóa những bản sao này có thể giúp giải phóng thêm bộ nhớ.

Kiểm tra các bản sao lưu ảnh, video và tệp trùng lặp có thể giúp giải phóng thêm dung lượng lưu trữ trên điện thoại.

Ngoài ra, Tệp khác còn có thể chứa các tệp đang chờ xử lý, phát sinh khi thao tác tải xuống, tải lên hoặc di chuyển dữ liệu bị gián đoạn. Người dùng có thể nhấn biểu tượng thông tin bên cạnh tệp để xác định vị trí lưu, sau đó mở ứng dụng File của bạn và kiểm tra trước khi xóa. Nhóm Tệp chưa phân loại cũng cần được rà soát cẩn thận vì có thể chứa dữ liệu tạm thời hoặc tệp mà ứng dụng vẫn cần sử dụng. Không nên xóa hàng loạt khi chưa xác định được nguồn gốc.

Bên cạnh công cụ có sẵn của Samsung, người dùng Android có thể tận dụng tính năng Lưu trữ ứng dụng (App Archiving) để giải phóng không gian từ những ứng dụng ít dùng mà không phải gỡ bỏ hoàn toàn. Tính năng này loại bỏ phần lớn dữ liệu cài đặt nhưng giữ lại dữ liệu cá nhân và biểu tượng ứng dụng để khôi phục khi cần. Xóa bộ nhớ đệm (cache) của mạng xã hội, trình duyệt hoặc ứng dụng xem video cũng là cách tiết kiệm dung lượng. Tuy nhiên, cần phân biệt cache với dữ liệu ứng dụng: xóa cache thường không ảnh hưởng tài khoản, trong khi xóa dữ liệu có thể khiến người dùng phải đăng nhập lại hoặc mất các thiết lập đã lưu.