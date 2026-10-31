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Số hóa - Xe

McDonald’s bán chuột máy tính hình gói khoai chiên độc lạ

McDonald’s bắt tay Lenovo ra mắt chuột không dây Fry Mark hình gói khoai chiên, làm từ đồ chơi tái chế nhưng chỉ có 4.000 chiếc trên toàn cầu.

Thiên Trang (th)

Không chỉ dừng lại ở những món đồ chơi trong phần ăn Happy Meal, McDonald’s tiếp tục đưa hình ảnh đặc trưng của thương hiệu lên một phụ kiện công nghệ độc đáo. Hợp tác cùng Lenovo, hãng đồ ăn nhanh giới thiệu Fry Mark, mẫu chuột máy tính có thiết kế mô phỏng hộp khoai tây chiên màu đỏ quen thuộc. Phần thân chuột được tạo hình như một gói khoai, trong khi những miếng khoai màu vàng nhô lên phía trên, khiến thiết bị trông giống một món đồ lưu niệm hơn phụ kiện máy tính thông thường.

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Chuột Fry Mark của McDonald’s và Lenovo có thiết kế mô phỏng gói khoai tây chiên đặc trưng của thương hiệu.

Điểm đáng chú ý của Fry Mark nằm ở vật liệu sản xuất. Theo thông tin công bố, hơn 60% phần vỏ nhựa của chuột được chế tạo từ đồ chơi Happy Meal đã qua sử dụng. Những món đồ chơi cũ được nung chảy, tái chế thành nguyên liệu để tạo nên sản phẩm mới. McDonald’s cho biết cách làm này hướng đến việc giảm tác động môi trường thông qua tái sử dụng vật liệu. Phần bao bì cũng được thiết kế theo hướng hạn chế rác thải nhựa, với hộp giấy không sử dụng nhựa và một túi vải đa năng đi kèm.

Túi vải này không đơn thuần dùng để bảo quản hoặc mang theo chuột. Khi mở ra, phụ kiện có thể trở thành một tấm lót chuột, kết hợp chức năng cất giữ và hỗ trợ sử dụng thiết bị. Cách thiết kế này giúp bộ sản phẩm có thêm tính ứng dụng, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố hình thức.

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Hơn 60% phần vỏ nhựa Fry Mark được làm từ đồ chơi Happy Meal cũ tái chế.

Dù sở hữu ngoại hình khác biệt, Fry Mark vẫn được trang bị những tính năng kết nối phổ biến. Người dùng có thể kết nối chuột với máy tính thông qua Bluetooth, đầu thu USB không dây 2,4 GHz hoặc cáp USB. Thiết bị sử dụng pin dung lượng 380 mAh và hỗ trợ ba mức điều chỉnh độ nhạy. Tuy nhiên, nhà sản xuất chưa công bố thông tin chi tiết về cảm biến, các mức DPI cụ thể cũng như thời lượng pin sau mỗi lần sạc. Vì vậy, khả năng đáp ứng các nhu cầu sử dụng chuyên sâu vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ.

Fry Mark được McDonald’s Trung Quốc phân phối độc quyền với giá 99 nhân dân tệ, tương đương khoảng 384.000 đồng. Để mua sản phẩm, khách hàng còn phải sử dụng thêm 18 điểm thành viên của hãng. Mẫu chuột mở bán ngày 22/10/2026 nhưng nhanh chóng hết hàng. Đáng chú ý, tổng số lượng sản xuất chỉ là 4.000 chiếc trên toàn thế giới. Sự kết hợp giữa thiết kế nhận diện thương hiệu, vật liệu tái chế và số lượng giới hạn đã biến Fry Mark thành món phụ kiện công nghệ khá đặc biệt, dù cơ hội sở hữu sản phẩm không dành cho số đông.

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#chuột Fry Mark #McDonald’s #Lenovo #đồ chơi tái chế #Happy Meal #chuột không dây

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