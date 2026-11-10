MacBook Pro màn hình cảm ứng đánh dấu bước chuyển mình của Apple

Apple đang cho thấy một diện mạo khác khi đưa màn hình cảm ứng lên MacBook Pro và khôi phục biểu tượng Táo phát sáng sau hơn 10 năm vắng bóng. Những thay đổi này không đơn thuần là sự chiều lòng người dùng hoài niệm, mà phản ánh cách hãng tiếp cận công nghệ và phát triển sản phẩm linh hoạt hơn. Trong cuộc trao đổi với báo giới, hai lãnh đạo Greg Joswiak và Tom Boger đã giải thích những lựa chọn kỹ thuật phía sau các tính năng mới.

MacBook Pro được bổ sung màn hình OLED cảm ứng, đánh dấu thay đổi đáng chú ý trong định hướng phát triển máy tính của Apple. (Ảnh: Người đưa tin)

Với logo phát sáng, Greg Joswiak thừa nhận lý do đơn giản là nó trông đẹp mắt. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến Apple loại bỏ chi tiết này trước đây lại liên quan đến hiệu suất năng lượng. Trên các mẫu MacBook sử dụng màn hình LCD, ánh sáng từ đèn nền được tận dụng để làm logo phát sáng thông qua một phần cấu trúc ở nắp máy. Điều này đồng nghĩa một phần ánh sáng bị phân tán thay vì tập trung hoàn toàn vào màn hình. Khi chuyển sang OLED, mỗi điểm ảnh có thể tự phát sáng mà không cần đèn nền, tạo điều kiện để Apple thiết kế hệ thống chiếu sáng riêng cho logo. Bề mặt biểu tượng khi tắt cũng có thể phản chiếu như gương, khác với lớp vật liệu mờ trước đây.

Màn hình cảm ứng là thay đổi đáng chú ý khác trên MacBook Pro. Theo Tom Boger, Apple không đơn giản phủ thêm một lớp cảm ứng lên bề mặt mà tích hợp công nghệ này trực tiếp vào tấm nền. Máy sử dụng màn hình OLED tandem với công nghệ oxide, độ sáng tối đa 2.000 nit cho cả nội dung SDR và HDR, tỷ lệ tương phản 10.000.000:1. Màn hình còn hỗ trợ hai dải màu P3 và Adobe RGB trong cùng một thiết lập. Trong khi đó, phiên bản 14 inch nhẹ hơn khoảng 226 g so với thế hệ trước nhờ tối ưu cấu trúc và linh kiện.

Logo Táo phát sáng trở lại nhờ hệ thống chiếu sáng riêng, tận dụng cấu trúc màn hình OLED không cần đèn nền. (Ảnh: Người đưa tin)

Khả năng chạm trực tiếp không nhất thiết hữu ích với mọi người dùng, nhưng có thể tạo khác biệt trong các công việc sáng tạo chuyên nghiệp. Với nhà sản xuất âm nhạc, việc chạm và điều chỉnh nhiều núm xoay, thanh trượt cùng lúc giúp thao tác trực quan hơn so với chuột hoặc trackpad. Người làm đồ họa 3D có thể xoay mô hình, phóng to và thu nhỏ bằng ngón tay; nhà phát triển ứng dụng di động cũng thuận tiện hơn khi kiểm tra thao tác chạm ngay trên thiết bị đang lập trình. Trong dựng phim, màn hình cảm ứng có thể hỗ trợ điều chỉnh các bánh xe màu trực tiếp.

Sự thay đổi còn nằm ở cách Apple giao tiếp với thị trường. Trước đây, hãng thường giữ im lặng trước những quyết định như loại bỏ logo phát sáng hay khẳng định Mac không cần màn hình cảm ứng. Lần này, các lãnh đạo chủ động giải thích những lựa chọn kỹ thuật và lý do thay đổi quan điểm. Dù vậy, danh mục MacBook Pro ngày càng đa dạng với nhiều cấu hình chip khác nhau cũng có thể khiến người mua khó phân biệt. Việc ra mắt nhiều thiết bị trong thời gian ngắn đặt ra bài toán duy trì sự chú ý cho từng sản phẩm. Những thay đổi trên MacBook Pro vì thế không chỉ đánh dấu bước tiến về phần cứng, mà còn cho thấy Apple đang cởi mở hơn trước nhu cầu và thói quen sử dụng mới.