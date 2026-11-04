Trước áp lực ngày càng gia tăng từ các thương hiệu ôtô nội địa, Lexus đã quyết định thay đổi chiến lược bằng việc bắt đầu sản xuất xe trực tiếp tại Trung Quốc.

Video: Xem Lexus LX-570 được xuất xưởng tại Nhật Bản.

Đây là bước ngoặt lớn của thương hiệu xe sang Nhật Bản kể từ khi tiếp cận thị trường này, thay cho phương thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản như trước đây. Quyết định nội địa hóa sản xuất được đưa ra trong bối cảnh thương hiệu Lexus phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc.

Trong năm 2025, lượng xe Lexus bán ra tại thị trường này đạt khoảng 182.458 chiếc, sụt giảm so với mốc 227.000 xe ghi nhận vào năm 2021. Ngược lại, các nhà sản xuất xe điện nội địa Trung Quốc lại liên tục gia tăng thị phần nhờ lợi thế về công nghệ, mức giá cạnh tranh cùng tốc độ làm mới sản phẩm nhanh chóng.

Lexus xây nhà máy công suất 100.000 xe/năm tại Thượng Hải.

Theo một số nguồn tin, mẫu SUV điện mới của Lexus sẽ được lắp ráp tại một nhà máy riêng do Toyota đầu tư ở quận Kim Sơn, Thượng Hải. Nhà máy có công suất thiết kế ban đầu đạt 100.000 xe mỗi năm. Mặc dù vậy, trong giai đoạn vận hành đầu tiên, sản lượng dự kiến sẽ duy trì ở mức khoảng 1.000 xe mỗi tháng.

Cơ sở sản xuất mới này được trang bị công nghệ đúc nguyên khối Gigacasting. Giải pháp công nghệ này cho phép đúc các bộ phận nhôm kích thước lớn để thay thế cho việc liên kết hàng loạt linh kiện nhỏ theo phương pháp truyền thống. Việc ứng dụng Gigacasting giúp tối ưu hóa số lượng linh kiện, đơn giản hóa công đoạn lắp ráp cũng như cắt giảm đáng kể trọng lượng của thân xe. Bên cạnh đó, nhà máy cũng thay thế dây chuyền băng tải truyền thống bằng hệ thống phương tiện vận chuyển tự động giữa các công đoạn.

Việc thiết lập cơ sở sản xuất tại địa phương giúp Lexus cắt giảm chi phí vận chuyển, loại bỏ mức thuế nhập khẩu 15% đối với xe thương mại.

Hiện tại, hãng xe Nhật Bản vẫn chưa chính thức công bố tên gọi, mức giá hay các thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu SUV điện mới. Các chỉ số về dung lượng pin, công suất động cơ và quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc vẫn được giữ kín.

Một số nguồn tin rò rỉ cho thấy mẫu xe có thể được trang bị pin LFP hoặc pin lithium ba thành phần. Ngoài ra, Toyota cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ pin thể rắn với lộ trình thương mại hóa trên các dòng xe điện trong giai đoạn 2027 - 2028.

Việc thiết lập cơ sở sản xuất tại địa phương giúp Lexus cắt giảm chi phí vận chuyển, loại bỏ mức thuế nhập khẩu 15% đối với xe thương mại, qua đó tạo dư địa để điều chỉnh giá bán linh hoạt hơn.