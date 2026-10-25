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Lãi suất cao ghìm thanh khoản thị trường nhà ở TP HCM

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Lãi suất cao ghìm thanh khoản thị trường nhà ở TP HCM

Tháng 8, tại TP HCM, sức mua nhà yếu dù giá giảm và ưu đãi tăng; lãi vay 13-16% khiến người mua chần chừ, MBS dự báo tỷ lệ hấp thụ nửa cuối năm đạt 40-50%.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường bất động sản TP HCM #Lãi suất vay mua nhà #Giá nhà giảm #Tỷ lệ hấp thụ nhà ở #Thanh khoản thị trường nhà

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