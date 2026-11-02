'Khủng bố' nhà con nợ bằng sơn, chủ nợ bị truy xét

Do mâu thuẫn vay mượn tiền, một người đàn ông đã xịt sơn lên tường, đổ keo vào ổ khóa nhà "con nợ" để gây sức ép đòi nợ...

Chiều ngày 2/11, Công an TP HCM cho biết, Công an phường Bàn Cờ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã truy xét, làm rõ Lê Doãn Quỳnh (sinh năm 1988, cư trú tại phường An Lạc), người có hành vi xịt sơn lên tường và đổ keo vào ổ khóa nhà dân.

Hiện trường vụ việc nhà dân bị Lê Doãn Quỳnh xịt sơn

Lê Doãn Quỳnh lau chùi, xóa các vết sơn đã xịt trên tường nhà dân

Trước đó, khoảng 0h45 ngày 1/11, chị L.T.T.M. (sinh năm 1987) đi làm về căn nhà đang thuê trên đường Vườn Chuối, (phường Bàn Cờ) thì phát hiện tường nhà bị xịt sơn đỏ với dòng chữ “lừa đảo quỵt tiền”. Khi chị M. dùng chìa khóa mở cửa thì không thể thực hiện được do ổ khóa bị nhét vật lạ bên trong. Dù nhờ hàng xóm hỗ trợ, chị vẫn không mở được cửa nên đã đến Công an phường Bàn Cờ trình báo.

Tiếp nhận thông tin, công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy xét và xác định Quỳnh là người thực hiện hành vi trên. Làm việc với cơ quan công an, Quỳnh thừa nhận đã xịt sơn lên tường, đổ keo vào ổ khóa căn nhà do bà H. làm chủ. Theo lời khai ban đầu, giữa Quỳnh và bà H. có quan hệ vay mượn tiền nhưng phát sinh tranh chấp. Đáng chú ý, vụ việc đang được Tòa án thụ lý giải quyết nhưng Quỳnh vẫn tự ý thực hiện hành vi phá hoại tài sản nhằm gây sức ép đòi nợ.

Hiện Công an phường Bàn Cờ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng các hành vi đe dọa, phá hoại tài sản để giải quyết tranh chấp, đòi nợ; khi bị xâm phạm tài sản cần lưu giữ chứng cứ và trình báo công an để được giải quyết.