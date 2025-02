Quyền năng tâm linh của đá quý đại diện cho người sinh tháng 9

1. Sapphire không chỉ có màu xanh. Mặc dù màu xanh lam là đặc trưng nhất, nhưng Sapphire còn tồn tại với nhiều màu sắc khác như hồng, vàng, xanh lá cây, tím và thậm chí là không màu. Ảnh: Pinterest. 2. Sapphire có lịch sử lâu đời và mang ý nghĩa tâm linh. Trong nhiều nền văn hóa, Sapphire được coi là viên đá của trí tuệ, lòng trung thành và sự bảo vệ. Thời xưa, nó thường được các vị vua đeo để tránh bị nguyền rủa hoặc phản bội. Ảnh: Pinterest. 3. Sapphire là viên đá sinh thần của tháng 9. Theo truyền thống phương Tây, những người sinh vào tháng 9 được đại diện bởi đá Sapphire. Nó được cho là mang lại sự bình an, trí tuệ và may mắn cho người sở hữu. Ảnh: Pinterest. 4. Sapphire là một trong những loại đá cứng nhất. Trên thang độ cứng Mohs, Sapphire đạt điểm 9, chỉ đứng sau kim cương. Điều này giúp nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các loại trang sức đeo hàng ngày, đặc biệt là nhẫn đính hôn. Ảnh: Pinterest. 5. Sapphire có thể phát sáng dưới tia UV. Một số viên Sapphire, đặc biệt là những viên có tạp chất chromium, có thể phát ra ánh sáng huỳnh quang màu đỏ hoặc cam khi được chiếu bằng tia cực tím. Ảnh: Pinterest. 6. Sapphire sao là một biến thể hiếm và kỳ lạ. Một số viên Sapphire có hiệu ứng "ngôi sao" đặc biệt do các tạp chất rutile bên trong. Khi ánh sáng chiếu vào, chúng tạo nên hiệu ứng ngôi sao sáu cánh lấp lánh trên bề mặt đá. Ảnh: Pinterest. 7. Sapphire nhân tạo được sử dụng trong công nghệ. Do độ cứng cao và khả năng chống trầy xước, Sapphire tổng hợp được sử dụng để làm màn hình chống xước cho đồng hồ cao cấp, cửa sổ máy bay và thậm chí trong một số bộ phận của điện thoại thông minh. Ảnh: Pinterest. 8. Viên Sapphire lớn nhất thế giới nặng hơn 600 kg. Viên Sapphire tự nhiên lớn nhất thế giới có tên là "Serendipity Sapphire", được tìm thấy ở Sri Lanka vào năm 2021. Nó nặng hơn 600 kg và chứa nhiều viên Sapphire có thể được cắt thành trang sức quý hiếm. Ảnh: New York Post. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

