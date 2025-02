Kinh ngạc đặc tính phi thường, ít người biết của đồng

1. Một trong những kim loại đầu tiên con người sử dụng. Đồng là một trong những kim loại đầu tiên được con người phát hiện và sử dụng, có niên đại từ hơn 10.000 năm trước. Thời kỳ Đồ Đồng (Bronze Age) bắt đầu khi con người pha trộn đồng với thiếc để tạo ra đồng thau (bronze). Ảnh: Pinterest. 2. Là kim loại có thể tái chế 100% mà không mất đi chất lượng. Đồng có thể được tái chế vô hạn lần mà vẫn giữ nguyên đặc tính của nó. Khoảng 80% lượng đồng từng được khai thác trong lịch sử vẫn đang được sử dụng ngày nay. Ảnh: Pinterest. 3. Có màu khác biệt so với hầu hết các kim loại khác. Hầu hết các kim loại có màu xám hoặc bạc, nhưng đồng có màu đỏ cam đặc trưng. Chỉ có đồng và vàng là hai kim loại nguyên chất có màu sắc khác biệt. Ảnh: Pinterest. 4. Là kim loại có tính dẫn điện tốt thứ hai. Đồng có độ dẫn điện cao thứ hai, chỉ sau bạc (Ag). Do đó, nó là vật liệu phổ biến trong dây điện, cáp điện và các thiết bị điện tử. Ảnh: Pinterest. 5. Là một kim loại kháng khuẩn tự nhiên. Đồng có tính kháng khuẩn, có thể tiêu diệt vi khuẩn trên bề mặt của nó trong vòng vài giờ. Vì vậy, nó thường được sử dụng trong bệnh viện, tay nắm cửa, đường ống nước và thậm chí là quần áo kháng khuẩn. Ảnh: Pinterest. 6. Đồng có mặt trong cơ thể con người. Cơ thể con người chứa một lượng nhỏ đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo máu, duy trì hệ thần kinh và sản xuất collagen. Các thực phẩm giàu đồng bao gồm hạt điều, hải sản, cacao và nấm. Ảnh: Pinterest. 7. Màu sắc thay đổi khi bị oxy hóa. Khi tiếp xúc với không khí và nước trong thời gian dài, đồng không bị rỉ sét như sắt mà thay vào đó sẽ tạo thành lớp gỉ đồng màu xanh lục (patina), giúp bảo vệ lớp kim loại bên trong khỏi bị ăn mòn. Ảnh: Pinterest. 9. Được sử dụng trong tiền xu từ thời cổ đại đến nay. Đồng và hợp kim của nó (đồng thau, đồng đỏ) đã được sử dụng để đúc tiền từ thời La Mã cổ đại. Ngày nay, nhiều đồng xu, như đồng xu 1, 2, 5 cent của Mỹ, đều chứa một lớp đồng bên ngoài. Ảnh: Pinterest. 10. Có thể giết chết virus. Các nghiên cứu cho thấy bề mặt đồng có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 (gây ra COVID-19) trong vòng vài giờ, nhanh hơn nhiều so với thép hoặc nhựa. Vì vậy, đồng đang được nghiên cứu để ứng dụng rộng rãi hơn trong bệnh viện và nơi công cộng. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">

1. Một trong những kim loại đầu tiên con người sử dụng. Đồng là một trong những kim loại đầu tiên được con người phát hiện và sử dụng, có niên đại từ hơn 10.000 năm trước. Thời kỳ Đồ Đồng (Bronze Age) bắt đầu khi con người pha trộn đồng với thiếc để tạo ra đồng thau (bronze). Ảnh: Pinterest. 2. Là kim loại có thể tái chế 100% mà không mất đi chất lượng. Đồng có thể được tái chế vô hạn lần mà vẫn giữ nguyên đặc tính của nó. Khoảng 80% lượng đồng từng được khai thác trong lịch sử vẫn đang được sử dụng ngày nay. Ảnh: Pinterest. 3. Có màu khác biệt so với hầu hết các kim loại khác. Hầu hết các kim loại có màu xám hoặc bạc, nhưng đồng có màu đỏ cam đặc trưng. Chỉ có đồng và vàng là hai kim loại nguyên chất có màu sắc khác biệt. Ảnh: Pinterest. 4. Là kim loại có tính dẫn điện tốt thứ hai. Đồng có độ dẫn điện cao thứ hai, chỉ sau bạc (Ag). Do đó, nó là vật liệu phổ biến trong dây điện, cáp điện và các thiết bị điện tử. Ảnh: Pinterest. 5. Là một kim loại kháng khuẩn tự nhiên. Đồng có tính kháng khuẩn, có thể tiêu diệt vi khuẩn trên bề mặt của nó trong vòng vài giờ. Vì vậy, nó thường được sử dụng trong bệnh viện, tay nắm cửa, đường ống nước và thậm chí là quần áo kháng khuẩn. Ảnh: Pinterest. 6. Đồng có mặt trong cơ thể con người. Cơ thể con người chứa một lượng nhỏ đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo máu, duy trì hệ thần kinh và sản xuất collagen. Các thực phẩm giàu đồng bao gồm hạt điều, hải sản, cacao và nấm. Ảnh: Pinterest. 7. Màu sắc thay đổi khi bị oxy hóa. Khi tiếp xúc với không khí và nước trong thời gian dài, đồng không bị rỉ sét như sắt mà thay vào đó sẽ tạo thành lớp gỉ đồng màu xanh lục (patina), giúp bảo vệ lớp kim loại bên trong khỏi bị ăn mòn. Ảnh: Pinterest. 9. Được sử dụng trong tiền xu từ thời cổ đại đến nay. Đồng và hợp kim của nó (đồng thau, đồng đỏ) đã được sử dụng để đúc tiền từ thời La Mã cổ đại. Ngày nay, nhiều đồng xu, như đồng xu 1, 2, 5 cent của Mỹ, đều chứa một lớp đồng bên ngoài. Ảnh: Pinterest. 10. Có thể giết chết virus. Các nghiên cứu cho thấy bề mặt đồng có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 (gây ra COVID-19) trong vòng vài giờ, nhanh hơn nhiều so với thép hoặc nhựa. Vì vậy, đồng đang được nghiên cứu để ứng dụng rộng rãi hơn trong bệnh viện và nơi công cộng. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">