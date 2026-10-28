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Doanh nghiệp

Khi ngôi nhà nghỉ dưỡng thành tổ ấm và di sản cho con

Tại Cần Giờ, Vinhomes Green Paradise đang mở ra một định nghĩa mới về ngôi nhà thứ hai ven biển, nơi chỉ mất 13 phút di chuyển từ trung tâm TP. HCM.

PV

Mua một ngôi nhà bên biển, trao cho con một tuổi thơ đáng nhớ

Một ngày nào đó, những đứa trẻ sẽ trưởng thành và xây dựng tổ ấm của riêng mình. Dẫu vậy, trong tâm thức của chúng vẫn luôn có một nơi mong muốn tìm về vào mỗi kỳ nghỉ. Đó là căn nhà lộng gió bên bờ sóng nơi ông bà thảnh thơi đợi ở hiên, mẹ chuẩn bị bữa tối ấm cúng và cha dành cả buổi sáng để cùng con vui đùa bên bãi biển. Với Vinhomes Green Paradise, giá trị của một tài sản biển được vun đắp từ chính viễn cảnh ấm áp ấy, biến ngôi nhà thành một phần không thể thiếu trong ký ức gia đình.

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Vinhomes Green Paradise mang đến cơ hội sở hữu nhà bên biển ngay trong lòng TP.HCM

Trên quy mô 2.870 ha, siêu đô thị đưa không gian ở vào giữa một hệ sinh thái nghỉ dưỡng và tiện ích tầm cỡ. Khoảng 930 ha mặt nước cùng cây xanh tạo nền cảnh quan trong lành cho cuộc sống thường nhật, hòa cùng điểm nhấn biển hồ Lagoon 800 ha với nước biển được lọc trong xanh.

Bên cạnh cảnh quan, hạ tầng tốc độ cao được kỳ vọng tạo bước ngoặt về khả năng kết nối. Tuyến đường Bến Thành - Cần Giờ dự kiến vận hành với tần suất 5 phút/chuyến vào khung giờ cao điểm, thời gian di chuyển khoảng 13 phút từ Bến Thành. Khi đi vào khai thác, hạ tầng thế kỷ này sẽ giúp hành trình từ trung tâm đến không gian sống ven biển trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn.Thay vì chờ một chuyến du lịch, gia đình có thêm một địa chỉ riêng bên biển để trở về bất cứ khi nào. Chiếc bàn ăn, những món đồ quen thuộc và góc nhà gắn với sinh hoạt thường ngày tạo nên cảm giác tiếp nối. Trẻ không đơn thuần đến một điểm nghỉ dưỡng, mà trở về nơi lưu giữ những dấu mốc tuổi thơ của mình.

Mở rộng không gian sống về phía biển cũng đồng nghĩa với việc trao cho con trẻ một môi trường trưởng thành khác biệt. Thay vì chỉ gắn bó với nhịp sống đô thị, con có cơ hội khám phá thiên nhiên rừng - biển, vận động ngoài trời và tích lũy những trải nghiệm phong phú ngay trong đời sống thường nhật. Trong khi cha mẹ tiếp tục phát triển sự nghiệp tại trung tâm, con trẻ có thêm không gian để lớn lên khỏe mạnh, nuôi dưỡng trí tò mò và lưu giữ những ký ức tuổi thơ đáng giá.

Thế giới tiện ích đa tầng giúp mỗi ngày của trẻ đều đầy ắp trải nghiệm mới

Một tuổi thơ đáng nhớ không thể thiếu vắng những chuyến phiêu lưu khám phá thế giới xung quanh. Quần thể giải trí VinWonders quy mô 122 ha mở ra hành trình trải nghiệm bất tận gắn liền với thế giới nước, safari và không gian lễ hội toàn cầu rực rỡ suốt bốn mùa. Với trẻ nhỏ, mỗi hoạt động mở ra điều mới mẻ; với cha mẹ, đó là cơ hội đồng hành và lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa cùng con.

Trung tâm Young Paradise Hub rộng 2,8 ha bổ sung trải nghiệm giáo dục và giải trí thông qua các hoạt động bồi dưỡng năng khiếu, phát triển kỹ năng mềm. Nhờ đó, ngôi nhà bên biển có thể gắn với nhiều giai đoạn trưởng thành của trẻ, từ những ngày vui chơi đến hành trình khám phá sở thích và khả năng của bản thân.

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VinWonders Cần Giờ và Young Paradise Hub mở rộng thế giới trải nghiệm của trẻ, đồng thời tạo thêm hoạt động để gia đình cùng khám phá.

Trong khi con tìm thấy thế giới của mình, cha mẹ cũng có những trải nghiệm xứng đáng ngay gần nhà. Bộ đôi sân golf Sunrise và Sunset 36 hố, gắn với dấu ấn thiết kế của Robert Trent Jones II và Tiger Woods, mang đến lựa chọn giải trí cho người yêu golf. Những giờ chơi golf bên biển có thể trở thành khoảng nghỉ cần thiết giữa lịch trình công việc bận rộn.

Với ông bà, hơn 370 công viên tiện ích nội khu tạo nền tảng cho những cuộc dạo chơi và gặp gỡ.

Một ngôi nhà phù hợp với nhiều thế hệ không đòi hỏi mọi người phải chia sẻ cùng một nhịp sống, mà tạo điều kiện để mỗi thành viên có niềm vui riêng và vẫn dễ dàng quây quần bên nhau. Người lớn tuổi có thể tận hưởng buổi sáng yên bình, trẻ nhỏ thỏa sức khám phá, còn cha mẹ dành thời gian cho sở thích cá nhân. Cuối ngày, những câu chuyện từ các trải nghiệm riêng lại hội tụ bên bàn ăn gia đình.

Với Vinhomes Green Paradise, “tài sản di sản” được vun đắp từ những trải nghiệm có thể tiếp nối qua nhiều thế hệ. Một căn nhà được cha mẹ lựa chọn, rồi dần trở thành chốn thân thuộc trong ký ức của con trẻ. Khi trưởng thành, chúng có thể muốn đưa con mình trở lại, tiếp tục những bữa cơm sum vầy và kỳ nghỉ từng làm nên tuổi thơ của chính mình.

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Cảnh quan và hệ tiện ích hiện đại, đa dạng trải nghiệm khiến mỗi thành viên đều có lý do trở về.

Để kế hoạch sở hữu ngôi nhà bên biển không tạo áp lực cho các gia đình, giải pháp tài chính linh hoạt được chủ đầu tư thiết kế như một bệ đỡ dòng vốn vững chắc. Người mua nhà có thể chủ động cân đối nguồn lực qua gói hỗ trợ 18 tháng với lãi vay chỉ 3%/năm, hoặc lựa chọn gói 60 tháng bảo đảm trần lãi suất 9%/năm suốt 5 năm. Với hạn mức giải ngân lên tới 70% giá trị tài sản, các gia đình hoàn toàn làm chủ bài toán phân bổ nguồn lực giữa tiêu dùng, đầu tư và tích lũy dài hạn.

Có những món quà vật chất, con trẻ lớn lên rồi sẽ lãng quên, nhưng một miền ký ức tuổi thơ tươi đẹp bên bờ biển sẽ trở thành hành trang theo con suốt cuộc đời. Khi những trải nghiệm ý nghĩa lặp lại qua năm tháng, nơi sống sẽ trở thành lịch sử chung của cả gia đình. Hôm nay, nơi đây là ngôi nhà của cha mẹ, ngày mai đó sẽ là di sản của con.

#Vinhomes Green Paradise #Nhà ở ven biển #Bất động sản nghỉ dưỡng #Cần Giờ #Chính sách vay mua nhà

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