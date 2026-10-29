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Xã hội

Khánh thành đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát và đón chuyến bay Quốc tế

Chiều 29/10, UBND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và Lễ đón chuyến bay quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát.

Hà Ngọc Chính

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

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Quang cảnh Lễ khánh thành Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay charter quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát.

Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đại diện các cơ quan, đơn vị, hãng hàng không và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp.

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Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công trình đánh dấu bước phát triển mới của hạ tầng hàng không địa phương, mở thêm cơ hội kết nối giao thương, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, qua đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

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Cắt băng khánh thành đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát.

Việc hiện thực hóa dự án này cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, trong đó xác định việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại là một trong bốn khâu đột phá chiến lược nhằm xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành, hỗ trợ để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

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Lễ đón chuyến bay quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khánh thành Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay charter quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của hạ tầng giao thông hàng không, góp phần kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Gia Lai.

Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác không chỉ nâng cao năng lực kết nối, đảm bảo an toàn bay mà còn mở rộng cửa ngõ giao thương quốc tế, thu hút đầu tư, tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao đời sống Nhân dân địa phương.”

Mời bạn đọc xem Video: Lễ khai giảng trường TH và THCS biên giới tỉnh Gia Lai. Nguồn: Hà Chính
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