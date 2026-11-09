[INFOGRAPHIC] GOOJODOQ AC1097 biến pin dự phòng thành nguồn chiếu phim

Giá khoảng 1,5-2 triệu đồng, GOOJODOQ AC1097 có Android tích hợp, chiếu hình 75 inch và dùng được với pin dự phòng, nhưng cần phòng tối để đạt chất lượng tốt.
Giá khoảng 1,5-2 triệu đồng, GOOJODOQ AC1097 có Android tích hợp, chiếu hình 75 inch và dùng được với pin dự phòng, nhưng cần phòng tối để đạt chất lượng tốt.
Chery vừa ra thông báo triệu hồi 53.882 xe Tiggo 5x và Omoda tại Trung Quốc do nguy cơ lỗi mối hàn trục sau, có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát xe.
Thay vì mở điện thoại để xác nhận từng yêu cầu của AI, người dùng có thể thao tác đồng ý, từ chối hoặc ra lệnh bằng một nút điều khiển trên chiếc nhẫn.
Kia K4 sắp được mở bán tại Đông Nam Á với vai trò là mẫu sedan hạng C thay thế Cerato/K3, xe sở hữu thiết kế mới táo bạo cùng khoang lái đậm chất công nghệ.
Anthropic bổ sung quy tắc ngăn Claude Code sao chép game có sẵn, nhưng thay đổi này khiến nhiều lập trình viên gặp khó khi phát triển sản phẩm của chính mình.
Lô xe Mitsubishi Outlander mới đã chính thức về đến Việt Nam với thay đổi về thiết kế, tiện nghi và hệ truyền động. Xe chốt lịch ra mắt vào tháng 12/2026.
Nissan đã chính thức giới thiệu Navara Pro Plug-in Hybrid 2027 tại Philippines với hai phiên bản dẫn động 4x4, giá từ 2,448 triệu peso (khoảng 990 triệu đồng).
Nate Soares, cựu kỹ sư Google và Microsoft, cho rằng AI có thể khiến nhân loại tuyệt chủng trong 10 năm tới với xác suất trên 50% nếu không được kiểm soát.
Từng được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe tiếp theo giúp Tesla khuynh đảo thị trường, Cybertruck đang đứng trước nguy cơ bị khai tử sau chưa đầy 4 năm sản xuất.
Mẫu xe adventure "giá mềm" Yamaha Tenere 4 Concept vừa chính thức ra mắt tại EICMA 2026, cho thấy một mẫu adventure dưới 500cc trong tương lai gần.
Người dùng điện thoại Samsung có thể tận dụng Chế độ Lái xe và tính năng Modes and Routines để tự động quản lý thông báo, kết nối và màn hình khi di chuyển.
Sự xuất hiện của Altior bổ sung một mẫu sedan hạng sang cỡ lớn vào danh mục sản phẩm vốn đã có các mẫu SUV hiệu suất cao và siêu xe điện của Yangwang nhà BYD.
Razer Barracuda V2 Pro hướng đến người dùng cần một chiếc tai nghe cho cả PC, PS5 và điện thoại.
Toyota RAV4 2027 tại Mỹ được điều chỉnh tăng giá trên cả hai dòng hybrid và plug-in hybrid. Phiên bản Woodland nhận được nhiều nâng cấp tăng khả năng off-road.
OVOffice mang tới làn gió mới cho bộ công cụ làm việc hiện đại, nhanh hơn, thông minh hơn và tối ưu cho thói quen người dùng Việt.
Honda giới thiệu hệ thống hỗ trợ người lái SENSING RIDE trên xe máy tại triển lãm EICMA 2026, sử dụng radar trước và sau để nhận diện phương tiện xung quanh.
Những chiếc xe điện MG Urban đầu tiên vừa xuất hiện tại cảng Hiệp Phước, TP.HCM, cho thấy mẫu xe điện đô thị cỡ B này chuẩn bị mở bán tại thị trường Việt Nam.
Lenovo tung ra Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition với màn hình QHD 27 inch, Panther Lake Core 5 320, loa Harman và nhiều cổng kết nối trong thân máy mỏng 13mm.
Mercedes-AMG SL 63 S E Performance VIN 2024 mui trần hiện đang được một đại lý tại Việt Nam giảm giá tới 900 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 11,39 tỷ đồng.
Tin đồn Lao Gan Ma dùng AI thay hàng trăm công nhân khiến thương hiệu tương ớt Trung Quốc đối mặt làn sóng tẩy chay, doanh số trực tuyến có lúc giảm tới 90%.
Toyota Innova Hycross 2027 mới sẽ ra mắt Ấn Độ vào 25/11/2026. Xe sẽ được tinh chỉnh ngoại thất, trang bị nội thất và tiếp tục duy trì động cơ xăng và hybrid.