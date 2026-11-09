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[INFOGRAPHIC] GOOJODOQ AC1097 biến pin dự phòng thành nguồn chiếu phim

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] GOOJODOQ AC1097 biến pin dự phòng thành nguồn chiếu phim

Giá khoảng 1,5-2 triệu đồng, GOOJODOQ AC1097 có Android tích hợp, chiếu hình 75 inch và dùng được với pin dự phòng, nhưng cần phòng tối để đạt chất lượng tốt.

Thiên Trang
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#máy chiếu #công nghệ #săn đồ công nghệ #GOOJODOQ AC1097

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