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[INFOGRAPHIC] MSI đưa QD-OLED 360 Hz lên tầm cao mới

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] MSI đưa QD-OLED 360 Hz lên tầm cao mới

MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 sở hữu tấm nền QD-OLED thế hệ thứ 5, tần số quét 360 Hz, điểm ảnh RGB Stripe và loạt công cụ AI hỗ trợ game thủ.

Thiên Trang
man-hinh-msi.jpg
#MSI #màn hình #QD OLED #QD-OLED 360 Hz

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