[INFOGRAPHIC] MSI đưa QD-OLED 360 Hz lên tầm cao mới

MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 sở hữu tấm nền QD-OLED thế hệ thứ 5, tần số quét 360 Hz, điểm ảnh RGB Stripe và loạt công cụ AI hỗ trợ game thủ.
Ngân hàng Thế giới dự báo giá kim loại quý giảm khoảng 8% trong năm 2027, nhưng vẫn cao gấp ba lần mức bình quân giai đoạn 2015-2019.
Honda vừa hé lộ những hình ảnh teaser chính thức của Avancier 2027, mẫu SUV phân khúc D dự kiến ra mắt toàn cầu tại Thailand International Motor Expo 2026.
Google phát hiện nhà sản xuất Videostrong chủ động cài mã độc vào hơn 1,3 triệu TV Box, biến thiết bị gia đình thành công cụ phục vụ tội phạm mạng.
Những thông tin và hình ảnh đầu tiên về Lincoln Aviator EX8 vừa được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố trong danh mục đăng kiểm.
AI đang giải được nhiều bài toán khó, nhưng cũng khiến các nhà toán học lo ngại bị cướp ý tưởng, làm suy yếu văn hóa chia sẻ tri thức.
GWM Tank 300 đang được một đại lý tại TP.HCM chào bán với mức giảm tới hơn 200 triệu đồng. Nhờ ưu đãi này, bản máy xăng có giá khởi điểm chỉ từ 1,18 tỷ đồng.
Dòng Watch S sử dụng phiên bản HyperOS độc quyền thay vì hệ điều hành Wear OS với những nâng cấp cực kỳ đáng giá thay cho phiên bản 46mm ra mắt đầu năm.
Toyota vừa chính thức phát lệnh triệu hồi tổng cộng 176.737 xe tại thị trường Trung Quốc bao gồm ôtô điện bZ cùng Land Cruiser Prado và Lexus GX 550h.
Một thiết bị Moto One mới vừa được chứng nhận tại Tổ chức Liên minh Năng lượng Không dây (Wireless Power Consortium) cho thấy một nổ lực âm thầm của Motorola.
Chiếc Pagani Huayra cuối cùng trong series 3 chiếc được tạo ra nhằm mừng thọ 70 tuổi nhà sáng lập hãng - Horacio Pagani - vừa được ra mắt với tên gọi 70 Anima.
Galaxy Tab S12 Plus hướng đến người thường xuyên di chuyển nhờ màn hình 12,6 inch gọn gàng, cấu hình mạnh và khả năng làm việc linh hoạt với Samsung DeX.
Honda mới đây đã chính thức giới thiệu RN0 2027 tại triển lãm EICMA 2026 ở Italy, đánh dấu bước gia nhập phân khúc xe đạp leo núi trợ lực điện cao cấp.
Mẫu smartwatch độc lập Rogbid Model R5 chạy Android, hỗ trợ SIM 4G, gọi điện và cài được ứng dụng, camera 5MP xoay 190 độ giúp chụp ảnh, gọi video tiện lợi.
Nhà nghiên cứu Nate Soares cho rằng AI có hơn 50% khả năng hủy diệt nhân loại trong thập kỷ tới, đến mức ông ngừng đóng góp vào quỹ hưu trí.
Suzuki đã vượt Honda để vươn lên vị trí thứ hai trong số các hãng sản xuất ôtô Nhật Bản về doanh số bán xe toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2026.
Thanh tìm kiếm Windows 11 vừa thử nghiệm tính năng gọi điện, nhắn tin, bật chế độ Không làm phiền trên smartphone Android thông qua ứng dụng Phone Link.
Mẫu xe sedan BMW 3 Series 2027 thế hệ mới dành cho thị trường Trung Quốc sở hữu thân xe kéo dài, chiều dài cơ sở chỉ ngắn hơn BMW 5 Series tại Mỹ 25 mm.
Sundar Pichai cho rằng khả năng điều phối AI agents sẽ trở thành lợi thế lớn trong công việc, khi AI dần đảm nhận nhiều công đoạn phát triển phần mềm.
Với ngân sách chưa đến một triệu đồng, người dùng đã có thể tiếp cận tai nghe true wireless tích hợp chống ồn chủ động, pin dài và kết nối hai thiết bị cùng lúc
Mẫu xe sedan hạng sang Mercedes-Benz C-Class EV 2027 thuần điện vừa chính thức được giới thiệu tại Đông Nam Á với phiên bản C300 4Matic AMG Line Plus.
110 robot hình người của AGIBOT đồng loạt nhảy múa, đổi đội hình và di chuyển đồng bộ, xác lập kỷ lục Guinness thế giới nhờ hệ thống điều phối LinkBots.