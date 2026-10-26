[INFOGRAPHIC] Chi tiết Xbox Nano nhỏ hơn smartphone, giá 1,32 triệu đồng

Xbox Nano Controller chỉ dài hơn 12,7 cm, nặng khoảng 99 gram nhưng vẫn có 18 đầu vào điều khiển, kết nối không dây và pin sạc.
Cuộc điều tra sẽ làm rõ việc Booking.com có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngăn chặn nội dung bất hợp pháp và giảm thiểu rủi ro trực tuyến hay không.
Hyundai Tucson N Line 2027 vừa chính thức xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Paris 2026, mang đến diện mạo thể thao hơn cho thế hệ mới nhất của dòng SUV cỡ C này.
Thị trường smartphone gaming dưới 15 triệu đồng năm 2026 sôi động với nhiều mẫu máy cấu hình mạnh, pin lớn và tản nhiệt hiệu quả.
Sau khi cấm tay nắm cửa ẩn trên ôtô do lo ngại an toàn, Trung Quốc đang xem xét siết chặt đối với màn hình cỡ lớn, ghế không trọng lực có thể gây mất an toàn.
Honda và Mitsubishi Motors đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển mẫu xe bán tải mới mang thương hiệu Honda, sử dụng nền tảng Mitsubishi Triton.
Thương hiệu xe điện Furion đến từ Pháp vừa chính thức giới thiệu siêu môtô chạy điện Taran với sức mạnh vượt trội 326 mã lực cùng hệ dẫn động hai bánh độc đáo.
Trong khi nhiều nhà phát hành né ngày GTA 6 ra mắt, Witch the Showdown vẫn chọn 19/11/2026 để phát hành Early Access, dù quy mô khiêm tốn hơn nhiều.
Ferrari F50 có khung gầm số 107165 với ODO chỉ 170 km sẽ lên sàn đấu giá vào cuối tháng này. Mức giá dự kiến vượt mốc 20 triệu USD quy đổi hơn 517 tỷ đồng.
Mới đây, một đơn vị nhập khẩu xe tư nhân đã chào bán mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH150i Special Edition HRC 2026 bản giới hạn, chào bán giá tới 250 triệu đồng.
iPhone chạy chậm? Đừng lo lắng. Bạn có thể làm theo những cách sau đây để giúp điện thoại của mình có thể hoạt động nhanh như mới trở lại.
Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series chỉ sản xuất đúng 252 chiếc. Xe có mức giá khởi điểm từ 239.000 USD (tương đương khoảng 6,17 tỷ đồng).
Tính năng mới giúp người dùng bảo vệ các cuộc trò chuyện ChatGPT khỏi sự tò mò bằng mã PIN hoặc xác thực sinh trắc học, đảm bảo riêng tư tối đa.
Mẫu xe sedan Volkswagen ID. Unyx 09 mở bán tại Trung Quốc với 3 phiên bản và giá bán dao động từ 179.900-249.900 Nhân dân tệ (khoảng 629-874 triệu đồng).
Apple Maps cho phép người dùng yêu cầu làm mờ hình ảnh nhà riêng trên Look Around, giúp hạn chế người lạ quan sát mặt tiền, cửa sổ và lối vào từ Internet.
Apple được cho là sẽ tung ra 5 mẫu iPhone mới trong năm 2027, từ iPhone 18 giá dễ tiếp cận đến iPhone 20 Pro với thiết kế lột xác nhân dịp 20 năm iPhone.
Với mức giá cạnh tranh, hỗ trợ lái ADAS, kích thước lớn hơn và công nghệ sạc nhanh Flash-Charging, BYD Seagull 2027 mới được kỳ vọng sẽ có màn trở lại mạnh mẽ.
Bắt đầu bằng một tin nhắn xin lỗi vì nhầm số, kẻ gian từng bước tạo dựng lòng tin, dụ nạn nhân đầu tư trực tuyến với lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt tài sản.
Hyundai Elantra N 2027 vừa xuất hiện trong loạt ảnh phác họa kỹ thuật số với thiết kế đuôi xe góc cạnh, nhiều chi tiết thể thao phong cách tương đồng IONIQ 6 N.
Thần đồng AI 17 tuổi Nathan Chen rời Moonshot AI của Trung Quốc, được đồn đoán gia nhập Discovery Loop, startup do tiến sĩ Lê Viết Quốc đồng sáng lập.
AI Slop tràn ngập mạng xã hội với nội dung kém chất lượng, khiến người dùng mệt mỏi. Các nền tảng tăng cường thanh lọc, mở cơ hội cho nhà sáng tạo nội dung thật
Hyundai Tucson 2027 ghi nhận 15.045 đơn đặt hàng trong ngày đầu mở bán tại Hàn Quốc, vượt xa thành tích của thế hệ cũ. Đáng chú ý, bản hybrid chiếm tới 55%.