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[INFOGRAPHIC] Chi tiết Xbox Nano nhỏ hơn smartphone, giá 1,32 triệu đồng

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Chi tiết Xbox Nano nhỏ hơn smartphone, giá 1,32 triệu đồng

Xbox Nano Controller chỉ dài hơn 12,7 cm, nặng khoảng 99 gram nhưng vẫn có 18 đầu vào điều khiển, kết nối không dây và pin sạc.

Thiên Trang
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#Xbox Nano #game thủ #điều khiển #kết nối không dây #giá rẻ

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