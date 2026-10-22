iCAUR, thương hiệu ôtô năng lượng mới cao cấp Trung Quốc thuộc Tập đoàn Chery, tổ chức International User Summit 2026 từ ngày 19–23/10 tại Vu Hồ, Trung Quốc.

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Với chủ đề “Classic Never Fades | Make It Yours”. Sự kiện kết nối cộng đồng quốc tế thông qua trải nghiệm sản phẩm và hoạt động đồng sáng tạo, trong bối cảnh thương hiệu chuẩn bị phân phối tại Việt Nam từ cuối năm 2026, với xe V23 VÀ V27

Kết nối người dùng qua trải nghiệm và đồng sáng tạo

Theo chương trình công bố, iCAUR International User Summit 2026 quy tụ người dùng, truyền thông và đối tác trong ngành từ gần 100 quốc gia. Sự kiện là dịp để các đại diện tìm hiểu sản phẩm, công nghệ và định hướng phát triển của iCAUR, đồng thời chia sẻ nhu cầu sử dụng tại từng thị trường.

iCAUR kết nối người dùng toàn cầu, sắp gia nhập Việt Nam với V27 và V23.

Điểm nhấn năm nay là lễ hội cá nhân hóa xe dành cho người dùng "User Modification Carnival" được tổ chức lần đầu, với 20 mẫu xe V-series đã được tùy biến. Cùng với việc giới thiệu khuôn khổ đồng sáng tạo toàn cầu, hoạt động này mở ra không gian trao đổi về cách người dùng điều chỉnh chiếc xe theo sở thích và nhu cầu thực tế.

Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động tham quan nhà máy thông minh, trải nghiệm showroom, lái thử V25 và V27 cùng khám phá công nghệ. Điểm nhấn là màn ra mắt chính thức của iCAUR V25 ngày 19/10 tại hội nghị. Với thiết kế hình hộp mang tinh thần “Future Classic”, hệ thống i-AWD cùng hai tùy chọn hệ truyền động REEV và BEV, V25 hoàn thiện dải sản phẩm V23 – V25 – V27 của thương hiệu.

Thông qua các hoạt động trực tiếp, người tham dự có thể tìm hiểu từ quy trình sản xuất đến đặc điểm vận hành và khả năng cá nhân hóa sản phẩm. Đây cũng là cách iCAUR triển khai định hướng kết nối với người dùng qua bốn nhóm hoạt động: Customize – Connect – Enable – Co-create.

Chương trình còn có các hoạt động tham quan nhà máy thông minh, trải nghiệm showroom, lái thử V25 và V27 cùng khám phá công nghệ.

Hệ thống trải nghiệm và dịch vụ người dùng (Experience & Services) của iCAUR được xây dựng trên bốn trụ cột: Customize – mang đến nhiều lựa chọn cá nhân hóa, cảm hứng và giải pháp độ xe đáng tin cậy; Connect – xây dựng cộng đồng địa phương và sự gắn kết bền chặt giữa người dùng; Enable – tích hợp dịch vụ xe và trải nghiệm người dùng thông qua iCAUR App; Co-create – tạo nền tảng để người dùng thể hiện ý tưởng, tạo ảnh hưởng tới thương hiệu và cùng phát triển với iCAUR..

Từ định hướng toàn cầu đến kế hoạch tại Việt Nam

Hiện diện tại hơn 40 thị trường, iCAUR phát triển theo định hướng “New Energy, Classic Design”, kết hợp công nghệ năng lượng mới với ngôn ngữ thiết kế kinh điển. Thương hiệu hướng tới nhóm khách hàng coi trọng gu thẩm mỹ, yêu thích khám phá và tìm kiếm công nghệ phục vụ thiết thực cho cuộc sống.

Với thiết kế hình hộp mang tinh thần “Future Classic”, hệ thống i-AWD cùng hai tùy chọn hệ truyền động REEV và BEV, V25 hoàn thiện dải sản phẩm V23 – V25 – V27 của thương hiệu.

Với thông điệp “Classic Never Fades”, iCAUR tôn vinh sức hút lâu dài của những tỷ lệ và đường nét kinh điển, đồng thời phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu hiện đại. Dáng xe vuông vức, hình khối rõ nét và cách tiết chế chi tiết tạo nên bản sắc nhận diện của thương hiệu.

Định hướng này được xây dựng trên ba trụ cột: Thiết kế mang tính biểu tượng, Công nghệ lấy người dùng làm trọng tâm và Hệ sinh thái bền vững. Trong đó, thiết kế tạo bản sắc; công nghệ giải quyết nhu cầu vận hành; hệ sinh thái mở rộng sự kết nối giữa thương hiệu, sản phẩm và cộng đồng.

Với thông điệp “Classic Never Fades”, iCAUR tôn vinh sức hút lâu dài của những tỷ lệ và đường nét kinh điển, đồng thời phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu hiện đại.

Tại Việt Nam, iCAUR dự kiến bắt đầu chính thức có mặt từ cuối năm 2026 với dòng xe iCAUR V27 và V23. Trước thềm ra mắt, thương hiệu đã đưa hai mẫu xe tới các hoạt động trải nghiệm cùng truyền thông, đối tác đại lý và khách hàng tiềm năng, thu thập phản hồi về thiết kế, công nghệ và nhu cầu sử dụng trong nước.

V27 và V23 cụ thể hóa định hướng sản phẩm

V27 là mẫu SUV sử dụng công nghệ REEV, với bánh xe được dẫn động hoàn toàn bằng mô-tơ điện; động cơ đốt trong đảm nhiệm vai trò phát điện, cung cấp năng lượng cho pin hoặc mô-tơ khi cần. Khả năng sạc điện và tiếp nhiên liệu giúp người dùng chủ động hơn khi kết hợp di chuyển hằng ngày với những hành trình dài, đặc biệt trên các cung đường chưa thuận tiện về trạm sạc.

V27 thể hiện tinh thần SUV kinh điển qua dáng xe vuông vức, tỷ lệ khỏe khoắn và đường nét dứt khoát. Nội thất mẫu xe được ghi nhận tại Turin Automotive Design Award 2026 với giải Thiết kế nội thất tốt nhất ở hạng mục Xe sang.

Tại Việt Nam, iCAUR dự kiến bắt đầu chính thức có mặt từ cuối năm 2026 với dòng xe iCAUR V27 và V23.

Tiếp nối V27, V23 mang đến lựa chọn SUV thuần điện với thiết kế hình hộp và các bánh xe bố trí gần bốn góc thân xe, giúp tận dụng không gian trên nền tảng điện. Super V23 được ghi nhận tại Red Dot Award: Design Concept 2026, trong khi V23 đạt đánh giá an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Cấu hình dành cho Việt Nam sẽ được công bố theo lộ trình của thương hiệu.

Ba mẫu xe độ chính hãng thể hiện tinh thần “Make It Yours”

Khả năng cá nhân hóa là một trọng tâm tại iCAUR International User Summit 2026, thể hiện định hướng phát triển sản phẩm gắn với sở thích và phong cách sống của người dùng. Ba mẫu xe độ chính hãng thuộc V-series sẽ sớm được đưa ra thị trường toàn cầu, mỗi mẫu mang một dấu ấn riêng.

V23 Forge lấy cảm hứng từ chiếc xe mơ ước và tinh thần khám phá ngoài trời. Dáng hộp vuông kinh điển kết hợp các chi tiết off-road phong cách retro tạo nên diện mạo vừa hoài cổ, vừa gợi mở những hành trình khám phá.

Khả năng cá nhân hóa là một trọng tâm tại iCAUR International User Summit 2026, thể hiện định hướng phát triển sản phẩm gắn với sở thích và phong cách sống của người dùng.

V25 Game Changer khai thác cảm hứng từ văn hóa gaming, với các chi tiết gợi nhắc tay cầm chơi game và điểm nhấn màu sắc vui nhộn, mang đậm tinh thần công nghệ. V27 Sun Roam nổi bật với phối màu đen toàn bộ và vòm bánh xe mở rộng, tạo tổng thể mạnh mẽ, hầm hố hơn trên nền thiết kế SUV kinh điển.

Thông qua khuôn khổ đồng sáng tạo, iCAUR hướng tới việc tiếp nhận ý tưởng từ cộng đồng và phát triển những phương án được yêu thích thành phiên bản chính thức. Các giải pháp tùy biến và phụ kiện được kiểm tra về an toàn, chất lượng, kết hợp dấu ấn cá nhân với nhu cầu sử dụng thực tế. Bên cạnh 3 mẫu xe kể trên, khách tham dự còn có cơ hội trải nghiệm thương hiệu một cách toàn diện thông qua khu trưng bày quy tụ 20 mẫu xe độ V-series độc đáo khác trong khuôn khổ sự kiện.