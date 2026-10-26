Hyundai Creta hiện đang được các đại lý giảm giá mạnh trong tháng 10/2026, giữa lúc phân khúc SUV cỡ B bước vào cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt về giá bán.

Video: Đánh giá Hyundai Creta N Line 2025 giá 715 triệu tại Việt Nam.

Thị trường ôtô Việt Nam bước vào những tháng cuối năm với hàng loạt chương trình giảm giá, trong đó phân khúc SUV cỡ B tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh giữa các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Hyundai Creta cũng tham gia cuộc đua này khi mức giảm thực tế tại một số đại lý vượt chương trình ưu đãi do nhà phân phối công bố.

Cụ thể, trong tháng 10/2026 Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi dành cho Creta với giá trị tối đa 84 triệu đồng. Khách hàng có thể lựa chọn nhận toàn bộ ưu đãi bằng tiền mặt hoặc kết hợp tiền mặt với gói nâng cấp cốp điện. Tuy nhiên, mức giảm thực tế tại một số đại lý còn cao hơn so với mức ưu đãi này.

Hyundai Creta bất ngờ giảm tới 100 triệu đồng tại các đại lý Việt.

Theo ghi nhận được tại 1 đại lý tại khu vực miền Bắc, mẫu xe Hyundai Creta đang được đại lý này chào bán với giá 615 triệu đồng, giảm 100 triệu đồng so với mức niêm yết 715 triệu đồng. Trong khi đó, một số đại lý khác tại khu vực này đưa ra mức giá khoảng 624–629 triệu đồng cho cùng phiên bản, tương đương mức giảm 86–91 triệu đồng.

Bảng giá Hyundai Creta tháng 10/2026 (đơn vị: triệu đồng).

Được giới thiệu là phiên bản nâng cấp của Hyundai Creta từ tháng 6/2025, mẫu xe này hiện đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản Tiêu chuẩn, Đặc biệt, Cao cấp và N Line. Trong đó, N Line là phiên bản có phong cách thể thao, nổi bật với cản trước và sau thiết kế riêng, bộ mâm 18 inch, các chi tiết trang trí màu đỏ cùng khoang nội thất sử dụng tông màu đen phối đỏ.

Hyundai Creta thế hệ mới hiện đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản Tiêu chuẩn, Đặc biệt, Cao cấp và N Line.

Bên trong, Creta N Line được trang bị hai màn hình kích thước 10,25 inch, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, ghế lái chỉnh điện, chức năng làm mát hàng ghế trước và điều hòa tự động. Xe còn có camera 360 độ, giúp người lái dễ quan sát các khu vực xung quanh khi di chuyển trong không gian hẹp hoặc đỗ xe.

Về an toàn, phiên bản này sở hữu gói hỗ trợ lái Hyundai SmartSense với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường. Những công nghệ này có thể giảm bớt áp lực cho người điều khiển khi di chuyển trên đường trường hoặc trong điều kiện giao thông đông đúc, nhưng không thay thế việc quan sát và kiểm soát của tài xế.

Về an toàn, phiên bản này sở hữu gói hỗ trợ lái Hyundai SmartSense với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước...

Dù có ngoại hình thể thao hơn, Creta N Line vẫn sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L tương tự các phiên bản còn lại, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ kết hợp hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước, vì vậy sự khác biệt của N Line chủ yếu nằm ở thiết kế và trang bị thay vì hiệu suất vận hành.

Ngoài ra, 1 chi tiết nhỏ nhưng có thể người tiêu dùng sẽ rất thích ở dòng Creta mới nói riêng hay tất cả các xe Hàn nói chung là tính năng cho phép điều chỉnh số lần nháy đèn xi nhan 1 chạm. Đây là 1 chi tiết tinh tế nhỏ của Hyundai giúp gia tăng trải nghiệm của người lái 1 cách thoải mái nhất có thể.

Với mức giá còn 615 triệu đồng, Hyundai Creta N Line đang tạo sức ép cạnh tranh đáng kể lên các đối thủ Nhật Bản cùng phân khúc như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay Honda HR-V.

Với mức giá còn 615 triệu đồng, Hyundai Creta N Line đang tạo sức ép cạnh tranh đáng kể lên các đối thủ Nhật Bản cùng phân khúc như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay Honda HR-V. Đặc biệt, mức ưu đãi này giúp phiên bản cao cấp nhất của Creta trở nên dễ tiếp cận hơn với khách hàng. Tuy nhiên mức ưu đãi và giá bán thực tế sẽ tùy vào từng đại lý, nên người mua cần kiểm tra lại kỹ các chính sách mà đại lý đưa ra quyết định mua xe.

Theo số liệu từ TC Group, Hyundai Creta bán được 849 xe trong tháng 9/2026, tăng khoảng 39% so với mức 609 xe của tháng trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, mẫu xe này đạt doanh số 6.849 chiếc, tiếp tục là một trong những sản phẩm đóng góp doanh số lớn nhất của Hyundai tại thị trường Việt Nam.