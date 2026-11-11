Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Hình dạng hạt phụ gia in 3D có thể quyết định độ cứng của vật liệu composite

Nghiên cứu của Đại học Tampere, Phần Lan, cho thấy hình dạng của từng hạt phụ gia cũng có thể trở thành biến số quan trọng để thiết kế vật liệu composite.

Tuệ Minh

Nhóm nghiên cứu phát triển những hạt phụ gia có cấu trúc hình học được thiết kế trước bằng phần mềm, sau đó sản xuất bằng công nghệ in 3D độ phân giải cao. Các hạt này được trộn vào nền silicone để tạo thành vật liệu composite có tính chất cơ học khác nhau.

oq-a275zgc-j3iqkrv5sbtccson2y-sowurrpjnnrcuo2dryemlzy3hjjuxe-7twerxaf6phpt8b6ahh2qsunnybabva-kupxnoknbhpz7ohkzwbexb4utoz3p9v3ntcxn8oasgmlejjq0jqahikyltbehjkqvspusgyv2gqknwngjyrylrfwtvnwib1sqdb.jpg
Đa dạng các loại hình của phụ gia trộn cùng silicon tạo thành vật liệu composite có tính chất khác nhau.

Trong thí nghiệm, các nhà khoa học tạo ra những hạt có dạng hình lập phương và dạng tetrapod – cấu trúc gồm nhiều nhánh tỏa ra từ một tâm. Các hạt có kích thước dưới milimet được sản xuất bằng công nghệ in 3D DLP, sau đó phân tán vào silicone.

Kết quả cho thấy thay đổi hình dạng hạt có thể làm thay đổi đáng kể cách vật liệu phản ứng khi chịu lực nén. Những hạt dạng tetrapod hoạt động hiệu quả hơn hạt hình lập phương có kích thước tương đương trong việc gia cường vật liệu.

Theo Đại học Tampere, composite chứa hạt tetrapod có thể cứng hơn tới 12,8 lần so với silicone nguyên bản. Đây là kết quả trong điều kiện thí nghiệm, không phải mức tăng có thể áp dụng mặc nhiên cho mọi loại composite hoặc mọi ứng dụng.

Nghiên cứu cũng đưa ra phương pháp so sánh hiệu quả của các hình dạng hạt trên cơ sở lượng vật liệu phụ gia thực tế được sử dụng. Cách đánh giá này giúp tránh tình trạng một mẫu có vẻ tốt hơn chỉ vì chứa nhiều vật liệu gia cường hơn.

Khả năng điều chỉnh hình dạng hạt có thể hữu ích trong nhiều lĩnh vực. Với robot mềm, một bộ phận có thể cần mềm để uốn cong nhưng cứng hơn ở một hướng nhất định để giữ vật thể. Trong y sinh, vật liệu cấy ghép hoặc giàn giáo mô cần có độ cứng tương thích với mô sinh học xung quanh.

oajoohppgsrm4mmips3rvq4pwscipulz-iwgstyk7tv6a5b7c65f9d2l8xleg2h5sthk-xbh9jrxtdvtxz9tgp2naoj-nk7w1n7m6pken6n4r2wq-qaubjzlppuyowsebiwcqz80cc0qjnwb8qlquxcf81qdbfh2bpcnfa0hl7j0ypvvro5la581ir0rd-4g.jpg
Hình dạng hạt phụ gia in 3D có thể quyết định độ cứng của vật liệu composite

Thay vì phải thay đổi thành phần hóa học của vật liệu, các nhà khoa học có thể thử nghiệm nhiều cấu trúc hạt khác nhau để đạt tính chất cơ học mong muốn. Công nghệ in 3D cũng giúp sản xuất các hạt có hình dạng đồng nhất, điều khó thực hiện bằng những phương pháp nghiền hoặc tổng hợp thông thường.

Dù vậy, nghiên cứu hiện vẫn ở mức cơ bản. Việc đưa vật liệu vào sản xuất hàng loạt sẽ cần giải quyết các vấn đề về tốc độ in, chi phí, độ bền lâu dài và khả năng duy trì đặc tính khi vật liệu chịu tải lặp đi lặp lại.

Điểm mới của công trình nằm ở cách nhìn nhận phụ gia không chỉ là một loại vật liệu, mà còn là một cấu trúc có thể thiết kế. Đây có thể là hướng đi quan trọng để tạo ra các composite có tính chất cơ học được điều chỉnh chính xác hơn.

Video: In 3D từng phần, hoàn thiện nguyên con thuyền lớn bằng vật liệu composite.
#Đại học Tampere #In 3D #Vật liệu composite #Thiết kế vật liệu #Vật liệu gia cường

Bài liên quan

Kho tri thức

Vật liệu từ pectin và cellulose thực vật phản chiếu 95% ánh sáng

Nghiên cứu của Đại học Osaka (Nhật Bản) cho thấy những thành phần quen thuộc trong thực vật như pectin và cellulose có thể được tổ chức thành cấu trúc phản xạ ánh sáng rất hiệu quả.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Advanced Materials ngày 4/11/2026. Nhóm nghiên cứu phát triển vật liệu phản quang nhiều lớp, chỉ sử dụng các polysaccharide có nguồn gốc tự nhiên.

fo-axqipsazzj37rexdjzvh1lkdxgijquxqs4e279jqjbmvikegk-3xocm6r0tsuk8vq7yrewyuflysffv-ntaaynnfxeg49btbsx2sr8e73trbiztkzc9pjj06ygm95elk6t2ub9higzxyh8l-jsn2xmoo975epcaoupa0uxa3gpn5c8znmcuuwkhjwmjp3.jpg
Vật liệu làm từ pectin và cellulose thực vật có khả năng phản chiếu 95% ánh sáng.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Nhẹ hơn nhưng bền hơn thép: Bí mật của những vật liệu siêu bền vững

Thép từng là biểu tượng của sức mạnh công nghiệp, nhưng thiên nhiên và khoa học hiện đại đã tạo ra những vật liệu vượt xa nó ở nhiều khía cạnh.

Thép được dùng để xây cầu, chế tạo máy móc, đóng tàu và dựng nên những tòa nhà chọc trời. Thế nhưng, nếu so sánh theo độ bền kéo, trọng lượng hoặc khả năng chống trầy xước, thép không phải lúc nào cũng đứng đầu. Điều thú vị là một số vật liệu vượt trội ấy có thể đến từ sợi tơ của sinh vật nhỏ bé, hoặc chỉ tồn tại dưới dạng cấu trúc siêu nhỏ trong phòng thí nghiệm.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tạo ra vật liệu trắng sáng mà không cần một giọt sắc tố trắng nào

Nhóm nghiên cứu quốc tế do Đại học Kyoto (Nhật Bản) dẫn đầu vừa phát triển một phương pháp tạo vật liệu trắng bằng cách kiểm soát cấu trúc bên trong vật liệu thay vì sử dụng bột màu.

Vật liệu mới không chỉ có độ trắng cao mà còn có khả năng đẩy nước. Đáng chú ý, quá trình này không cần titanium dioxide (TiO₂) - loại bột màu trắng được sử dụng rộng rãi - cũng không cần PFAS, nhóm hóa chất fluor có khả năng chống nước và dầu nhưng đang ngày càng bị lo ngại vì tính bền vững trong môi trường. Nghiên cứu được công bố trên Nature ngày 10/9.

biomimetic-structures-transform-light-into-color.jpg
Các cấu trúc mô phỏng sinh học chuyển hóa ánh sáng thành màu sắc.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới