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Doanh nghiệp

GELEX vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận năm 2026 sau 9 tháng

GELEX ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 3.931 tỷ đồng, với động lực từ tài sản chất lượng và quản trị chủ động.

PV

Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (mã: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026. Doanh thu thuần trong quý đạt 13.957 tỷ đồng, tăng 41,8%; lợi nhuận gộp đạt 2.778 tỷ đồng, tăng 51,6%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,6% cùng kỳ lên 19,9%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.316 tỷ đồng, tăng 5,03% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, GELEX đạt doanh thu thuần hợp nhất 39.158 tỷ đồng, tăng 40,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.931 tỷ đồng, tăng 14,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 2.817 tỷ đồng, tăng 16,7%.

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GELEX đã hoàn thành 87,6% kế hoạch doanh thu và vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026.

Trong hệ thống, GELEX Electric (GEE) và Hạ tầng GELEX (GEL) cũng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm sau 9 tháng. Lợi nhuận cốt lõi của GEE tăng 32%. GEL vượt 52% kế hoạch lợi nhuận, với đóng góp tích cực từ bất động sản khu công nghiệp và vật liệu xây dựng.

Thiết bị điện và khu công nghiệp đóng góp chính

Nhu cầu thiết bị điện được thúc đẩy bởi việc mở rộng, nâng cấp lưới điện; phát triển hạ tầng, các dự án trọng điểm và xây dựng nhà máy của doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI. Thị trường xuất khẩu cũng mở thêm dư địa tăng trưởng cho các nhà sản xuất.

Đón cơ hội, các doanh nghiệp thiết bị điện trong hệ thống GELEX nâng cao năng lực sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu, tối ưu vận hành và cải tiến sản phẩm. Cùng với phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, những giải pháp này giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn yêu cầu về quy mô, chất lượng và tiến độ cung ứng.

Lợi nhuận cốt lõi của GEE tăng 32% cho thấy kết quả từ sự kết hợp giữa nội lực doanh nghiệp và cơ hội thị trường.

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Từ thực tiễn sản xuất, các sáng kiến của người lao động góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành tại CADIVI.

Với khu công nghiệp, nhu cầu được hỗ trợ bởi xu hướng mở rộng sản xuất và dòng vốn đầu tư nước ngoài. Theo Cục Thống kê, vốn FDI thực hiện 9 tháng đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%, cao nhất cùng kỳ trong 5 năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,9%. Những chuyển động này thúc đẩy nhu cầu mặt bằng công nghiệp, nhà xưởng, dịch vụ hạ tầng và thiết bị điện phục vụ xây dựng, vận hành nhà máy.

Trong hệ thống GELEX, Viglacera tiếp tục mở rộng quỹ đất, phát triển hạ tầng để đón nhu cầu đầu tư. Doanh nghiệp mới khởi công Khu công nghiệp số 01 – Green One tại Hưng Yên, đồng thời chuẩn bị khởi công các khu công nghiệp Tây Phổ Yên (Thái Nguyên) và Phù Ninh (Phú Thọ).

Các dự án mới được định hướng phát triển theo mô hình xanh, thông minh, ứng dụng công nghệ số và năng lượng tái tạo, hướng tới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư về chất lượng vận hành và tiêu chuẩn môi trường.

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Phối cảnh Khu công nghiệp số 01 – Green One của Viglacera tại Hưng Yên.

Tái cấu trúc nâng hiệu quả khai thác tài sản

Nhu cầu vật liệu xây dựng được hỗ trợ bởi hoạt động đầu tư, xây dựng gia tăng. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng tăng 15,1%, cùng tiến độ đầu tư công và thi công các dự án hạ tầng, bất động sản.

Đón cơ hội, từ năm 2025, Viglacera tinh gọn tổ chức, giảm đầu mối trung gian, tăng chuyên môn hóa và phối hợp nguồn lực. Doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh tự động hóa, tiết giảm năng lượng và phát triển vật liệu xanh, thông minh theo nhu cầu thị trường.

Những thay đổi này giúp Viglacera khai thác hiệu quả hơn hệ thống nhà máy, công nghệ và thương hiệu, gia tăng giá trị khi nhu cầu phục hồi.

Kết nối nguồn lực hỗ trợ phát triển

GELEX tập trung phân bổ vốn, huy động nguồn lực cho các dự án trong danh mục. Khả năng tiếp cận vốn quốc tế hỗ trợ Tập đoàn triển khai kế hoạch đầu tư.

Trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, hợp tác với Frasers Property bổ sung kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch, vận hành và giải pháp hạ tầng xanh, nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư FDI và mạng lưới sản xuất xuyên biên giới.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản GELEX đạt 83.379 tỷ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm. Các chỉ số đòn bẩy và khả năng thanh toán ở mức an toàn.

VIS Rating vừa duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn của GELEX ở mức A, triển vọng Tích cực. Kết quả phản ánh kỳ vọng Tập đoàn tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận, cải thiện dòng tiền kinh doanh và từng bước nâng cao các chỉ số tài chính trong 12–18 tháng tới.

Danh mục tài sản tại các lĩnh vực có dư địa thị trường, cùng năng lực quản trị chủ động và uy tín trong kết nối vốn, đối tác, là cơ sở để GELEX tiếp nối tăng trưởng trong những năm tới.

#GELEX #Kết quả kinh doanh #Thiết bị điện #Khu công nghiệp #Tái cấu trúc doanh nghiệp

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Trong quý II, doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.480 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.805 tỷ đồng, tăng 16,8%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 25.202 tỷ đồng, tăng 39,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 2.611 tỷ đồng, hoàn thành 72,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

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Nội dung cải chính liên quan đến việc rà soát, cập nhật thông tin tại các báo cáo công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu giai đoạn 2020–2024, nhằm đảm bảo thông tin được phản ánh đầy đủ, chính xác và nhất quán hơn.

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