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Số hóa - Xe

Game indie liều lĩnh ra mắt cùng ngày GTA 6

Trong khi nhiều nhà phát hành né ngày GTA 6 ra mắt, Witch the Showdown vẫn chọn 19/11/2026 để phát hành Early Access, dù quy mô khiêm tốn hơn nhiều.

Thiên Trang (th)

Ngày 19/11/2026 được xem là cột mốc đáng chú ý của ngành game khi Rockstar Games dự kiến phát hành GTA 6 trên PlayStation 5 và Xbox Series X|S. Sức hút của bom tấn này khiến nhiều nhà phát triển phải cân nhắc lịch ra mắt để tránh bị lu mờ. Tuy nhiên, Witch the Showdown, trò chơi indie do CitalesGames phát triển và Perp Games phát hành, lại chọn đúng thời điểm đó để bước vào giai đoạn Early Access trên PC. Theo dữ liệu SteamDB, game dự kiến mở khóa ngày 19/11 theo giờ UTC, dù trang Steam ở một số khu vực hiển thị ngày 18/11 do chênh lệch múi giờ.

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Witch the Showdown kết hợp cơ chế parry thời gian thực với xây dựng bộ bài trong những trận đấu đầy thử thách. (Ảnh: Steam)

Tất nhiên, việc phát hành cùng ngày không đồng nghĩa Witch the Showdown có thể cạnh tranh trực tiếp với GTA 6 về quy mô hay mức độ nhận diện. Một bên là bom tấn AAA được mong đợi trên toàn cầu, bên còn lại là sản phẩm indie hướng đến nhóm người chơi yêu thích cơ chế chiến đấu có chiều sâu. Dẫu vậy, quyết định giữ lịch phát hành giữa thời điểm truyền thông tập trung vào Rockstar vẫn khiến trò chơi thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ.

Điểm khác biệt của Witch the Showdown nằm ở cách kết hợp hành động phản đòn (parry) với cơ chế xây dựng bộ bài roguelike. Các trận chiến được thiết kế theo hướng đối đầu những kẻ địch mạnh, đòi hỏi người chơi căn thời điểm đỡ đòn chính xác để tích lũy mana, sau đó sử dụng các lá bài tung kỹ năng và phản công theo thời gian thực. Trò chơi lấy bối cảnh thế giới tương lai nơi ma thuật và công nghệ cùng tồn tại, với các nữ phù thủy tham gia những trận đấu mang tính thử thách cao.

Ngoài cơ chế chiến đấu chính, game còn có năm mức độ khó cùng Duel Mode và Tournament Mode, tạo thêm lựa chọn cho người chơi thích thử thách phản xạ hoặc xây dựng chiến thuật. Bản demo miễn phí trên Steam hiện nhận 92% đánh giá tích cực từ 57 bài đánh giá, đạt nhãn Very Positive. Dù số lượng phản hồi chưa lớn, đây vẫn là tín hiệu khả quan cho một dự án độc lập trước khi bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.

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Tựa game indie dự kiến bước vào Early Access ngày 19/11/2026, trùng thời điểm GTA 6 ra mắt trên console.(Ảnh: Steam)

CitalesGames cho biết Early Access sẽ là cơ hội để hoàn thiện trò chơi dựa trên phản hồi của cộng đồng. Studio dự kiến bổ sung nhân vật, đối thủ và các lá bài mới trước khi hướng tới phiên bản hoàn chỉnh trong năm 2027. Việc lựa chọn ngày phát hành trùng GTA 6 có thể khiến Witch the Showdown gặp bất lợi về độ phủ truyền thông, nhưng cũng giúp cái tên này nổi bật nhờ quyết định khác thường. Trong ngày phần đông game thủ hướng sự chú ý về Vice City, trò chơi indie vẫn kỳ vọng tìm được nhóm người chơi riêng trên Steam bằng lối chiến đấu đòi hỏi kỹ năng và tính toán.

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#indie game #Witch the Showdown #GTA 6 #phát hành game #Steam #CitalesGames

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