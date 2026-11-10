Fujitsu đưa CPU MONAKA 2 nm vào cuộc đua hạ tầng AI

Fujitsu đang đưa một thế hệ bộ xử lý mới vào cuộc đua xây dựng hạ tầng AI với CPU FUJITSU-MONAKA. Hãng công bố sản phẩm ngày 14/9/2026, nhấn mạnh đây là bộ xử lý do Nhật Bản phát triển, sử dụng công nghệ chế tạo 2 nm và thiết kế xếp chồng 3D.

MONAKA dựa trên kiến trúc Arm, hướng tới các trung tâm dữ liệu, điện toán hiệu năng cao (HPC), phân tích dữ liệu và tác vụ suy luận AI. Fujitsu đồng thời giới thiệu máy chủ MONAKA Server tích hợp bộ xử lý này, nhắm đến doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và các tổ chức cần hạ tầng dữ liệu có mức độ tự chủ cao.

CPU FUJITSU-MONAKA dựa trên kiến trúc Arm 2nm xếp chồng 3D do Fujitsu tự phát triển.

Điểm đáng chú ý là Fujitsu không chỉ muốn bán một CPU mới, mà còn xây dựng một nền tảng máy chủ hoàn chỉnh. Trong bối cảnh nhiều quốc gia quan tâm đến chủ quyền dữ liệu và khả năng tự kiểm soát hạ tầng AI, việc phát triển máy chủ và bộ xử lý trong nước có ý nghĩa chiến lược.

2 nm và xếp chồng 3D nhằm cải thiện hiệu quả

Theo Fujitsu, MONAKA được thiết kế để cân bằng hiệu năng xử lý và mức tiêu thụ điện năng. Hãng cho biết bộ xử lý có thể đạt hiệu năng ứng dụng cao gấp hai lần và hiệu quả năng lượng gấp hai lần so với các CPU cạnh tranh trong một số phép so sánh của mình.

Máy chủ MONAKA Server tích hợp bộ xử lý cùng tên.

Tuy nhiên, các con số này cần được đọc thận trọng. Fujitsu chưa công bố đầy đủ trong thông tin giới thiệu phổ thông bộ dữ liệu benchmark, cấu hình đối thủ và loại tác vụ cụ thể làm cơ sở cho mọi phép so sánh. Do đó, chưa thể kết luận MONAKA vượt trội toàn diện so với các dòng CPU máy chủ của AMD, Intel hay Ampere.

Công nghệ 2 nm giúp tăng mật độ transistor và có tiềm năng cải thiện hiệu quả năng lượng. Thiết kế xếp chồng 3D có thể rút ngắn kết nối giữa các thành phần, nhưng cũng làm tăng yêu cầu về tản nhiệt, đóng gói và độ tin cậy.

Thách thức là hệ sinh thái và khả năng triển khai

Để cạnh tranh trong thị trường máy chủ, một bộ xử lý không chỉ cần hiệu năng tốt. Nó còn phải tương thích với hệ điều hành, phần mềm doanh nghiệp, nền tảng ảo hóa, thư viện AI và hệ sinh thái phát triển ứng dụng.

Kiến trúc xếp chồng 3D trên dây chuyền 2nm giúp chip MONAKA tăng gấp đôi hiệu năng.

Fujitsu cho biết MONAKA hỗ trợ hệ sinh thái phần mềm Arm và các hệ điều hành mã nguồn mở phổ biến. Đây là lợi thế tiềm năng, nhưng mức độ tương thích thực tế sẽ cần được kiểm chứng qua các bài thử nghiệm độc lập và quá trình triển khai tại trung tâm dữ liệu.

Một điểm cần lưu ý là thông tin về lịch ra mắt. Thông cáo Fujitsu ngày 14/9 nói hãng bắt đầu bán CPU và máy chủ MONAKA từ tháng 11/2026, trong khi trang công nghệ chính thức của sản phẩm lại mô tả bộ xử lý dự kiến phát hành năm 2027. Vì vậy, cần phân biệt thời điểm công bố kế hoạch bán hàng với thời điểm sản phẩm được giao rộng rãi và có thể mua thực tế.

MONAKA cho thấy Nhật Bản muốn xây dựng năng lực chủ động hơn trong hạ tầng AI và máy chủ. Nhưng khả năng cạnh tranh lâu dài sẽ phụ thuộc vào giá thành, hiệu năng trên mỗi watt, nguồn cung, phần mềm hỗ trợ và kết quả triển khai thực tế, thay vì chỉ dựa trên tiến trình 2 nm.