Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Football Manager và ký ức cắm máy cả ngày của game thủ Việt

Không cần đồ họa đẹp hay trực tiếp điều khiển cầu thủ, Football Manager vẫn từng khiến game thủ Việt cắm máy hàng nghìn giờ để theo đuổi giấc mơ bóng đá.

Thiên Trang (th)

Nhắc đến những tựa game bóng đá gắn liền với tuổi thơ của game thủ Việt, nhiều người thường nhớ đến FIFA hay PES với những pha rê bóng, sút xa và các trận cầu kịch tính. Tuy nhiên, có một trò chơi đi theo hướng hoàn toàn khác nhưng vẫn đủ sức khiến người chơi quên cả thời gian. Đó là Football Manager, series mô phỏng quản lý bóng đá từng được biết đến với tên gọi Championship Manager, nơi game thủ không trực tiếp đá bóng mà đảm nhận vai trò của một huấn luyện viên thực thụ.

game-2560.png
Football Manager chinh phục game thủ bằng chiều sâu quản lý và hệ thống dữ liệu bóng đá thay vì đồ họa hào nhoáng. (Ảnh: BroHaus)

Điều khiến Football Manager trở nên đặc biệt là trò chơi chưa bao giờ phụ thuộc vào đồ họa để tạo sức hút. Những phiên bản cũ chủ yếu hiển thị các bảng thống kê, danh sách cầu thủ, chỉ số kỹ thuật và hàng loạt dòng chữ tiếng Anh. Thậm chí, diễn biến trận đấu đôi khi chỉ được mô phỏng bằng những chấm tròn di chuyển trên sân cùng quả bóng nhỏ. Dù vậy, mỗi bàn thắng ở phút cuối hay một chiến thắng trước đối thủ mạnh vẫn đủ khiến người chơi phấn khích. Trong thời kỳ các quán Internet còn phổ biến, không khó để bắt gặp những game thủ dành hàng giờ chăm chú theo dõi các bảng dữ liệu thay vì lựa chọn những trò chơi có hình ảnh bắt mắt hơn.

Sức hấp dẫn của Football Manager đến từ khả năng trao cho người chơi quyền kiểm soát gần như toàn bộ hoạt động của một câu lạc bộ. Từ việc tuyển dụng cầu thủ, đàm phán hợp đồng, phân bổ ngân sách chuyển nhượng đến xây dựng chiến thuật và quản lý phòng thay đồ, mọi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến thành tích đội bóng. Người chơi cũng phải phát hiện những tài năng trẻ, kiên nhẫn đào tạo họ qua nhiều mùa giải và tìm cách khai thác điểm mạnh của từng vị trí. Cảm giác đưa một đội bóng nhỏ từ giải hạng dưới lên cạnh tranh chức vô địch châu Âu chính là phần thưởng khiến nhiều người sẵn sàng đầu tư hàng nghìn giờ.

game.png
Những bảng chiến thuật và thống kê cầu thủ từng là hình ảnh quen thuộc với thế hệ game thủ gắn bó cùng Championship Manager và Football Manager. (Ảnh: BroHaus)

Một yếu tố khác giúp trò chơi duy trì sức hút là mỗi sự nghiệp đều có thể phát triển theo hướng khác nhau. Một cầu thủ ít tên tuổi có thể trở thành ngôi sao sau vài mùa giải, bản hợp đồng tưởng chừng bình thường lại trở thành nhân tố quyết định, trong khi một chiến thuật được nghiên cứu kỹ lưỡng có thể giúp đội bóng tạo nên bất ngờ. Chính sự kết hợp giữa dữ liệu bóng đá, chiến thuật và những tình huống khó đoán khiến Football Manager luôn tạo ra câu chuyện riêng cho từng người chơi.

Trải qua nhiều năm, series Football Manager đã có những bước tiến lớn về giao diện, cơ sở dữ liệu cầu thủ và khả năng mô phỏng trận đấu. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi vẫn được giữ nguyên: người chơi là người đứng sau mọi quyết định trên sân cỏ. Với nhiều game thủ Việt thuộc thế hệ từng gắn bó với những quán net, Football Manager không chỉ là một trò chơi quản lý bóng đá mà còn gợi nhớ khoảng thời gian có thể dành cả ngày để xây dựng đội hình, tìm kiếm tài năng và theo đuổi giấc mơ vô địch. Đôi khi, chỉ cần mở lại một mùa giải cũ, những cảm xúc tưởng đã ngủ quên lại có thể trở về.

Mời quý độc giả xem thêm video: AI chưa kịp cứu năng suất, doanh nghiệp đã phải trả giá: Meta hoãn cắt giảm, Walmart vật lộn với lỗi, rủi ro bảo mật và chi phí.
#Football Manager #game thủ Việt #quản lý bóng đá #Championship Manager #quán net #chiến thuật bóng đá

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Mẹo dịch mọi ngôn ngữ bằng camera điện thoại chỉ vài giây

Không cần nhập từng từ, người dùng có thể dịch biển báo, thực đơn hay tài liệu nước ngoài trực tiếp từ camera điện thoại thông qua Google Translate,Lens và AI.

Khi đi du lịch nước ngoài hoặc tiếp xúc với tài liệu bằng ngôn ngữ xa lạ, rào cản ngôn ngữ có thể khiến nhiều người gặp khó khăn. Tuy nhiên, với các công nghệ nhận diện hình ảnh hiện nay, smartphone có thể trở thành công cụ phiên dịch tiện lợi. Chỉ cần hướng camera vào nội dung cần đọc, người dùng đã có thể chuyển đổi văn bản sang ngôn ngữ mong muốn trong vài giây mà không phải nhập liệu thủ công.

tran-6845.png
Google Translate cho phép nhận diện và dịch văn bản trực tiếp thông qua camera điện thoại.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mitsubishi Pajero 2027 từ Thái Lan rồng rắn sang Nhật Bản, chờ về Việt Nam

Mitsubishi Motors Thái Lan đã bắt đầu xuất khẩu Mitsubishi Pajero 2027 từ nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Laem Chabang, tỉnh Chonburi (Thái Lan), sang Nhật Bản.

Video: Xem Mitsubishi Pajero 2027 mới tại Thái Lan.

Việc xuất khẩu Pajero thế hệ mới là một cột mốc quan trọng đối với Mitsubishi khi hãng lựa chọn Thái Lan làm cứ điểm sản xuất chính mẫu xe này, nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu ra các thị trường trên toàn cầu.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Nhật Bản lập đội đặc nhiệm AI ứng phó tấn công mạng

Tokyo công bố gói ứng phó khẩn cấp trị giá 10 tỷ yen, tương đương khoảng 63 triệu USD, sau làn sóng tấn công mạng nhằm vào doanh nghiệp và cơ quan công quyền.

Chính phủ Nhật Bản ngày vừa công bố gói ứng phó khẩn cấp về an ninh mạng trị giá 10 tỷ yen, trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đối mặt với các vụ xâm nhập, rò rỉ dữ liệu và gián đoạn hoạt động.

Theo thông tin từ chính phủ Nhật, gói hỗ trợ tập trung vào việc tăng cường phối hợp giữa khu vực công và tư, rút ngắn thời gian hỗ trợ nạn nhân và nâng cao năng lực khôi phục sau tấn công.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới