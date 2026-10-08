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Kho tri thức

Eva Braun – 16 năm bên Hitler và đám cưới chỉ diễn ra trước cái chết một ngày

Trong nhiều năm, Eva Braun sống ngay cạnh một trong những nhân vật quyền lực và tàn bạo nhất thế kỷ XX, nhưng tên tuổi của bà gần như bị che khuất.

Thanh Bình (tổng hợp)

Eva Braun sinh năm 1912 tại Munich, trong một gia đình trung lưu Đức. Năm 1929, khi mới 17 tuổi, bà gặp Adolf Hitler tại cửa hàng nhiếp ảnh của Heinrich Hoffmann, nhiếp ảnh gia riêng của Hitler. Braun khi ấy là một người học việc, phụ trách bán phim và tráng ảnh. Mối quan hệ giữa họ dần trở nên thân thiết, cuối cùng Braun trở thành người tình lâu năm của Hitler.

Ảnh: snl

Điều kỳ lạ là trong suốt phần lớn thời gian, Hitler không công khai mối quan hệ này. Trong hình ảnh được chế độ Đức Quốc xã xây dựng, Hitler phải xuất hiện như một nhà lãnh đạo hoàn toàn tận tụy với quốc gia và sự nghiệp chính trị. Eva Braun vì thế gần như bị loại khỏi đời sống công chúng. Bà không giữ vai trò chính trị chính thức, cũng không phải một nhân vật quan trọng trong bộ máy Đức Quốc xã.

Những bức ảnh còn lại cho thấy một khía cạnh rất khác của đời sống riêng tư quanh Hitler. Braun thích chụp ảnh, thời trang, du lịch và những hoạt động giải trí. Nhiều bức ảnh màu và phim gia đình do chính bà hoặc những người trong vòng thân cận ghi lại cho thấy các nhân vật hàng đầu của chế độ Đức Quốc xã trong những khoảnh khắc đời thường. Nhưng sự “bình thường” ấy tồn tại song song với một chế độ đang tiến hành chiến tranh xâm lược và cuộc đàn áp, sát hại hàng triệu người.

Ảnh: gmx

Braun từng có những lần tìm đến cái chết trước khi mối quan hệ với Hitler đi đến hồi kết. Tuy nhiên, bà vẫn tiếp tục ở bên ông. Năm 1944, khi tình hình chiến tranh ngày càng tuyệt vọng, Braun trở nên hiện diện rõ ràng hơn trong vòng thân cận của Hitler. Đến tháng 4 năm 1945, khi Hồng quân tiến vào Berlin, bà quyết định đến thủ đô và ở lại bên Hitler trong boongke dưới Phủ Thủ tướng.

Đêm 28 rạng sáng 29 tháng 4 năm 1945, chỉ một ngày trước khi cả hai chết, Hitler và Eva Braun kết hôn trong boongke. Cuộc hôn nhân diễn ra trong hoàn cảnh chiến tranh và sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ. Martin Bormann và Joseph Goebbels là những người làm chứng.

Ảnh: worldwartwo.filminspector

Ngày 30 tháng 4, Eva Braun uống thuốc độc và qua đời. Hitler cũng tự sát cùng ngày. Theo chỉ thị của Hitler, thi thể của họ được đưa ra khu vườn Phủ Thủ tướng, tưới xăng và thiêu.

Eva Braun vì thế trở thành một nhân vật đầy nghịch lý trong lịch sử. Bà không phải là người hoạch định chính sách của Đức Quốc xã, nhưng cũng không thể tách khỏi cuộc sống riêng tư của người đứng đầu chế độ.

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#Eva Braun #Hitler #Chế độ Đức Quốc xã #Chiến tranh thế giới thứ hai #Lịch sử Đức

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