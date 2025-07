Khoa học và Đời sống số 27-2025

Số 27 (4393) Thứ Năm (3/7/2025) 2 Việc “sắp xếp lại giang sơn” là một bước đi mang tầm vóc lịch sử. GÓC NHÌN TRÍ THỨC KH&CN nghẽn vô hình” trong vận hành bộ máy. Do đó, tôi cho rằng, điều quan trọng nhất là phải đặt người dân vào trung tâm của tiến trình chuyển đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của họ, làm rõ lợi ích của sự thay đổi, đồng thời duy trì được tính kế thừa, ổn định trong tâm thức cộng đồng. Cần khẩn trương xây dựng chiến lược truyền thông phù hợp, thúc đẩy đối thoại chính sách, giải thích rõ ràng – minh bạch – nhân văn trong từng bước chuyển đổi. Như vậy, “cơ hội vươn mình” sẽ không tự đến nếu ta không hành động quyết liệt, không quản trị chuyển đổi một cách khéo léo, hiệu quả. Sự nghiệp phát triển đòi hỏi sự dấn thân, đoàn kết, và cả hy sinh vì lợi ích lâu dài của dân tộc. Chính sự thống nhất ý chí và hành động – từ lãnh đạo đến người dân – mới là nền móng để các địa phương sau sáp nhập không chỉ đứng vững, mà còn bay xa. TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “M t cu c cải cách mang tầm chiến lược” Đây không chỉ đơn thuần là cuộc sắp xếp lại địa giới hành chính, càng không phải là một phép tinh giản mang tính hình thức mà là một cuộc cải cách mang tầm chiến lược, tác động sâu sắc đến mô hình quyền lực, kiến trúc bộ máy và cả đời sống xã hội. Phân tích 3 tầng ý nghĩa cốt lõi chính trị, hành chính và xã hội, có thể thấy, cuộc cải cách thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Sửa đổi Hiến pháp, thay đổi toàn bộ mô hình tổ chức chính quyền địa phương không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật mà còn là quyết định mang tính tự giới hạn quyền lực. Cải cách không phải để sắp xếp lại bộ máy, mà để thay đổi tư duy vận hành quyền lực. Tư duy quyền lực mới không còn dựa trên nguyên tắc kiểm soát theo chiều dọc và tập quyền mà trao quyền về cơ sở, phân quyền đi kèm giải trình, đưa quyền lực về gần dân để tăng giám sát, tăng hiệu quả phục vụ, củng cố chính danh thực chất. Một Ngày 1/7, 34 tỉnh, thành với 3321 xã, phường, đặc khu đã chính thức bước vào vận hành đầu tiên sau sắp xếp bộ máy, bộ máy chính quyền địa phương của cả nước bước vào giai đoạn mới, chuyển từ chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp. Trước đó, cả nước đã công bố Nghị quyết, Quyết định sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, chỉ định nhân sự. TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội: Cu c cách mạng thể chế đầy bản lĩnh Việc “sắp xếp lại giang sơn”, theo tôi, là một bước đi mang tầm vóc lịch sử, thể hiện rõ khát vọng đổi mới, kiến tạo và phát triển của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đây là cuộc cách mạng thể chế đầy bản lĩnh – khi chúng ta không chỉ thu gọn bộ máy mà còn tổ chức lại không gian phát triển bền vững, đặt người dân vào trung tâm của mọi cải cách. Tôi cho rằng, ý nghĩa lớn nhất của cuộc cải cách này nằm ở hai chữ: “vì dân”. Mọi tinh giản chỉ có giá trị khi làm cho đời sống người dân tốt hơn, dịch vụ công nhanh hơn, cơ hội phát triển rộng mở hơn. Chính vì vậy, việc tổ chức lại bộ máy là điều kiện cần, nhưng tư duy phục vụ và hành động tận tâm của cán bộ là điều kiện đủ. Nếu không có một tinh thần đổi mới đồng bộ từ tư duy đến hành động, thì dù có tinh gọn đến đâu, bộ máy cũng khó đạt hiệu lực, hiệu quả như mong muốn. Cuộc sắp xếp đơn vị hành chính lần này không chỉ là sự thay đổi về địa giới hay bộ máy, mà là một cơ hội quý báu để nhiều địa phương “vươn mình” mạnh mẽ, bứt phá khỏi những rào cản cũ và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng vốn có. Khi các tỉnh được hợp nhất, không gian phát triển mở rộng, quy mô dân số – kinh tế – xã hội được nâng lên, từ đó tạo sức hút lớn hơn với nhà đầu tư, tạo động lực mới cho hạ tầng, logistics, dịch vụ, du lịch và chuyển đổi số. Tuy nhiên, song hành với cơ hội là rất nhiều thách thức. Đó là sự khác biệt về trình độ phát triển, về phong tục tập quán, về văn hóa quản trị giữa các đơn vị hành chính sáp nhập… Chính vì vậy, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã cảnh báo: “Nếu không có những chính sách rõ ràng và hợp lý dành cho số cán bộ bị ảnh hưởng do quá trình tổ chức lại hệ thống, rất dễ phát sinh tâm lý tiêu cực, trạng thái ‘bằng mặt không bằng lòng’, gây mất đoàn kết nội bộ”. Đồng thời, “tâm lý cục bộ địa phương cũng là một vấn đề đáng lưu ý”, bởi nếu không hài hòa về lợi ích, không công tâm trong bố trí cán bộ, phân bổ ngân sách, sẽ rất dễ xảy ra “điểm “Sắp xếp lại giang sơn là cuộc cải cách hội tụ lòng dân và vì dân, do đó điều quan trọng nhất là phải đặt người dân vào trung tâm của tiến trình chuyển đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của họ”- TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chia sẻ. Bà Vũ Thị Thu Hà, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết: “Là một trong những công dân đầu tiên đến phường làm thủ tục hành chính ngày đầu vận hành chính quyền hai cấp. Cán bộ làm việc rất tận tình, chu đáo, dù ngày đầu tiên nhưng mọi công việc rất nhanh gọn, thuận lợi”. Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh không đơn thuần là gộp địa lý mà đặt trên nền tảng của phát triển vùng, hạ tầng kết nối, văn hóa - xã hội, đặc biệt là tầm nhìn quốc gia trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương được đồng loạt công bố không chỉ đánh dấu bước chuyển lớn về tổ chức bộ máy chính quyền, mà còn thể hiện tư duy hành động của một quốc gia đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Từ mỗi đơn vị hành chính, mỗi địa phương đều có một tinh thần đổi mới đang lan tỏa rất mạnh mẽ. Bí thư Đảng ủy phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng Nguyễn Văn Kiên: “Sẵn sàng cho m t kỷ nguyên vươn mình của dân t c” Việc tổ chức sắp xếp lại đơn vị hành chính là cơ hội lớn để đổi mới toàn diện, tạo đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng, dịch vụ và cải thiện chất lượng sống của người dân. Đối với thành phố Hải Phòng mới, đây là cơ hội để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, nhân lực, văn hóa truyền thống, trở thành động lực tăng trưởng mới của cả vùng và đất nước. Việc vận hành mô hình mới chưa có trong tiền lệ, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn đòi hỏi sự quyết tâm chính trị cao, linh hoạt, sáng tạo để đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục, không bị gián đoạn. Văn hóa, phong tục, tập quán của các địa phương cần thời gian để hòa nhập; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng chưa phù hợp, chưa đảm bảo, ít nhiều ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức; số cán bộ chuyên sâu về khoa học công nghệ chưa nhiều, kỹ năng còn thiếu, khối lượng công việc nhiều lên, trong khi Nhân dân đang kỳ vọng rất cao vào bộ máy mới. Ngoài ra, chúng tôi còn gặp khó trong việc cân bằng giữa duy trì truyền thống cũ với việc kiến tạo một mô hình mới, hiện đại, phù hợp hơn với xu thế phát triển đô thị và yêu cầu chuyển đổi số toàn diện. Nhưng chúng tôi cũng ý thức rằng, chính trong khó khăn sẽ là thời cơ để rèn luyện, để đổi mới và để trưởng thành. Vì thế mà tất cả chúng tôi đều đã sẵn sàng cho một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. HẢI NINH thực hiện SẮP XẾP LẠI GIANG SƠN... HỘI TỤ LÒNG DÂN chính quyền mạnh không phải là chính quyền có nhiều cấp, mà là chính quyền hành động nhanh, giải trình tốt và gần dân nhất. Quyết định cải cách mang tính đột phá trên cho thấy, tính chính danh của quyền lực nhà nước được nâng lên một tầng nấc mới: quyền lực không đến từ mệnh lệnh, mà từ hiệu quả phục vụ; không đến từ hình thức, mà từ sự tin tưởng của người dân. Đó chính là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng một nhà nước vì dân, của dân và do dân. Có thể khẳng định, ngày 1/7 là khởi đầu của một hành trình mới. Một hành trình kiến tạo một nền quản trị gần dân hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn, đặt trọng tâm vào hiệu quả phục vụ, sự hài lòng của người dân và năng lực hành động của chính quyền. Một quốc gia mạnh không cần một bộ máy lớn, mà cần một bộ máy thông minh, hành động và có trách nhiệm. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng): “Hướng đến hoàn thiện nền hành chính gần dân, sát dân và vì dân” Thời điểm cả nước đồng loạt vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp là thời khắc có ý nghĩa lịch sử đánh dấu việc hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, kiến tạo, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. TS Bùi Hoài Sơn:

Số 27 (4393) Thứ Năm (3/7/2025) 3 Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hưng Yên. Kính thưa Đại diện gia đình đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và bà con quê hương xã Nguyễn Văn Linh. Thưa toàn thể các đồng chí, Hôm nay, trong không khí thiêng liêng, trang trọng và đầy tự hào, chúng ta có mặt tại đây để long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2025) – một người cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo tài năng, một tấm gương sáng ngời về bản lĩnh cách mạng và đặc biệt là người đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. Đây là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Nguyễn Văn Linh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn, những quyết sách lịch sử mà đồng chí đã đưa ra trong những thời khắc có tính bước ngoặt của đất nước. Đồng thời, cũng là dịp để chúng ta suy ngẫm và rút ra những bài học quý báu từ tư tưởng, tư duy, bản lĩnh, phương pháp lãnh đạo của đồng chí – những bài học mang ý nghĩa sâu sắc cho sự nghiệp cách mạng hiện nay. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, tên khai sinh là Nguyễn Văn Cúc, có bí danh Cách mạng Mười Cúc, là người con tiêu biểu không chỉ của quê hương Hưng Yên mà đồng chí còn là người con tiêu biểu của đất nước, non sông Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí gắn liền với phong trào Cách Mạng từ những năm 1930 ở miền Bắc và nhiều năm ở miền Nam trước khi trở thành Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam vào năm 1986. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là một chuỗi dài những tháng ngày đấu tranh kiên cường, bất khuất, vượt qua mọi gian khổ, đồng chí luôn giữ vững khí tiết của người cộng sản, không khuất phục, không dao động. Ngay cả trong lao tù, đồng chí vẫn tìm cách liên lạc, tổ chức hoạt động bí mật, góp phần giữ lửa cách mạng. Từ những năm 1940 đến 1975, đồng chí Nguyễn Văn Linh giữ nhiều trọng trách quan trọng trong Đảng, trong phong trào cách mạng ở miền Nam, đặc biệt là trên cương vị Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Gia Định. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, phong trào đô thị phát triển mạnh mẽ, là hậu thuẫn quan trọng cho lực lượng vũ trang giải phóng tiến công địch trên các mặt trận lớn, đặc biệt là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí tiếp tục đảm nhận những trọng trách lớn: Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1986 đến 1991, trong bối cảnh đất nước đang lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng và cần có một quyết sách lớn để thoát ra. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng năm 1986, trước muôn vàn khó khăn của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, trước sự trì trệ, bao cấp kéo dài, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã thể hiện một bản lĩnh hiếm có. Đồng chí khẳng định: Không thể tiếp tục làm theo lối cũ. Nếu không đổi mới, đất nước sẽ không thể phát triển, nhân dân sẽ không thể ấm no. Trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí đã khởi xướng các chủ trương cải cách mạnh mẽ, tháo gỡ những rào cản về cơ chế, giải phóng sức sản xuất, mở rộng quyền tự chủ cho cơ sở, thí điểm và sau đó củng cố các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, thiết lập cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế. Một trong những dấu ấn đặc biệt của đồng chí là loạt bài “Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân Dân từ năm 1987, với bút danh “NVL”. Đây là tiếng nói thẳng thắn, dũng cảm và đầy trách nhiệm của người đứng đầu Đảng, thể hiện tinh thần chống tiêu cực, quyết liệt xử lý tham nhũng, quan liêu, lãng phí – những căn bệnh ăn mòn uy tín của Đảng và sự tin tưởng của nhân dân. Từ những chỉ đạo chiến lược và quyết liệt của đồng chí, công cuộc đổi mới đã đem lại chuyển biến sâu sắc trên mọi lĩnh vực: từ sản xuất nông nghiệp chuyển từ tập trung sang khoán hộ, từ bao cấp sang thị trường, từ đóng cửa sang hội nhập, từ quản lý mệnh lệnh sang vận hành theo quy luật cung – cầu. Nhờ đó, nền kinh tế Việt Nam từng bước vượt qua khủng hoảng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, vị thế quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng đổi mới của đồng chí Nguyễn Văn Linh để lại cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc, có giá trị bền vững trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển hiện nay. Thứ nhất, bài học về tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng chí Nguyễn Văn Linh từng khẳng định: Đổi mới không có nghĩa là phủ nhận quá khứ, mà là tiếp tục phát triển từ thực tiễn, dám nhìn thẳng vào sự thật để hành động. Tinh thần đó là kim chỉ nam cho thế hệ cán bộ hôm nay – khi đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức: mô hình tăng trưởng truyền thống có khó khăn, các vấn đề môi trường, già hóa dân số, cạnh tranh địa chính trị gay gắt. Chỉ có đổi mới tư duy, đổi mới cách tiếp cận và dám làm điều chưa có tiền lệ, chúng ta mới có thể đưa đất nước tiến xa hơn. Cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, phải có dũng khí nhận trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với cái mới, sẵn sàng vượt qua sự bảo thủ, trì trệ. Thứ hai, bài học về gắn bó mật thiết với nhân dân, xuất phát từ lợi ích của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Linh thường xuyên đi cơ sở, lắng nghe phản ánh của quần chúng, tiếp xúc với thực tiễn đời sống. Những quyết sách đổi mới của đồng chí không bắt nguồn từ sách vở, mà bắt nguồn từ mong muốn và nhu cầu sống còn của người dân, của doanh nghiệp, của từng hợp tác xã, từng xí nghiệp nhỏ. Ngày nay, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo… cán bộ lãnh đạo các cấp càng cần phải gần dân, hiểu dân, biết dân cần gì để hướng dẫn thay vì mệnh lệnh hành chính thuần túy. Đó là nền tảng của một nền quản trị hiện đại, hiệu quả và có tính đồng thuận cao. Thứ ba, bài học về chống chủ nghĩa cá nhân, giữ gìn đạo đức cách mạng, chỉnh đốn Đảng từ bên trong. Trong loạt bài “Những việc cần làm ngay”, đồng chí không ngần ngại phê bình thẳng thắn những biểu hiện của tham nhũng, lợi ích nhóm, lạm dụng quyền lực. Đồng chí quan niệm: Đổi mới không chỉ là về kinh tế, mà là phải đổi mới cả đạo đức, lề lối, kỷ cương trong Đảng. Bài học này đặc biệt cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta đang thực hiện mạnh mẽ công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Không có một Đảng mạnh, trong sạch thì không thể có một đất nước hùng cường. Thứ tư, bài học về độc lập tư duy, phát huy nội lực, đi lên từ chính bản thân mình. Trong thời kỳ đổi mới, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn nhấn mạnh: Việt Nam đổi mới không theo lệnh của ai, không rập khuôn mô hình bên ngoài, mà xuất phát từ thực tiễn của chính mình, vì lợi ích của dân tộc. Đó là tầm nhìn sâu xa, phù hợp cả trong bối cảnh toàn cầu hóa hôm nay. Việt Nam cần học hỏi quốc tế, hợp tác sâu rộng, nhưng quan trọng hơn là phát triển bản lĩnh nội tại: khoa học công nghệ, thể chế linh hoạt, nguồn nhân lực chất lượng cao và tinh thần dân tộc kiên cường. Kính thưa các đồng chí, Trong thời điểm cả dân tộc đang chung sức đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cả nước bắt đầu vận hành mô hình đơn vị hành chính hai cấp với không gian phát triển mới, chúng ta càng cần phải tiếp tục khơi dậy tinh thần Nguyễn Văn Linh – tinh thần đổi mới, quyết đoán, khoa học, gần dân và trung thực. Phải đào tạo và lựa chọn những cán bộ vừa có đức, vừa có tài, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, không chấp nhận cán bộ bảo thủ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chỉ lo an toàn cho bản thân. Chúng ta cần kiên định đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng đồng thời linh hoạt, thích ứng nhanh với các xu thế công nghệ, tài chính xanh, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Cần tiếp tục cải cách thể chế, thúc đẩy môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người dân; chúng ta phải đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn nữa vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại, để sánh vai với các cường quốc năm châu. Hôm nay ngày 1/7/ 2025, cả đất nước ta trên khắp 34 tỉnh, thành với 3.321 phường, xã, đặc khu bước vào ngày làm việc đầu tiên của mô hình đơn vị hành chính hai cấp. Đây là bước chuyển mình lịch sử của dân tộc. Về cơ bản mọi công việc đã được chuẩn bị chu đáo, với tinh thần phục vụ nhân dân cao nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất. Nhưng buổi đầu chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn nhất định, nhưng tôi tin rằng với sự quyết tâm chính trị rất cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn để đạt những mục tiêu yêu cầu đã đặt ra. Chúng ta học tập tinh thần và tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, chúng ta hành động theo những lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, chúng ta nhất định sẽ thành công. Kính thưa các đồng chí, Cuộc đời đồng chí Nguyễn Văn Linh là bài ca về lý tưởng, là bản lĩnh của người cộng sản, là hành trình phụng sự nhân dân không mỏi mệt. Những giá trị ấy là di sản tinh thần vô giá, là hành trang để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục xây dựng nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tinh thần Nguyễn Văn Linh luôn tỏa sáng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Kính chúc các đồng chí và toàn thể các vị đại biểu và nhân dân sức khỏe, hạnh phúc. Cu c đời đồng chí Nguyễn Văn Linh là hành trình phụng sự Nhân dân không mỏi mệt Ngày 1/7/2025, tại Hưng Yên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Số 27 (4393) Thứ Năm (3/7/2025) 4 ĐOÀ N KHANG Tai vị tri đât ký hiệu SKC là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằ m ngay đầ u ngõ 95 đương Gia Thượ ng, ngoai đê sông Đuông (Ha Nôi) bât ngơ “moc” lên nhữ ng căn nha liên kê cao 3 tầ ng. Hô biến đất phi nông nghiệp ngoài đê sông Đuống thành... nhà lầu 3 tầng? 1 Theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, ký hiệu SKC là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Đồng thời, theo khoản 1 Điều 206 Luật Đất đai 2024: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bao gồm đất xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Theo phản ánh của người dân tới Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, tạ i khu vực đầ u ngõ 95 đương Gia Thượ ng có dâu hiêu bị sử dung sai muc đích đât, khi hàng lo t ngôi nhà kiên cố mọc lên t i các th a đất phi nông nghiệp. Thơi điể m PV ghi nhân sang 2/7/2025, khu vưc phan anh hiên hữ u 3 căn nha liên kê đã hoan thiên toan bô phầ n thô, lắ p xong cử a kính, đặ t téc nước trên mai. Phầ n cử a kính cua 3 căn nha liên kê đã lắ p đặ t xong. Nhăm tranh bên ngoai phat hiên viêc xây dưng trên đât cơ sơ san xuât phi nông nghiêp, cac công trình còn lại được che chắn kín mít băng nhữ ng miế ng tôn để hoan thiên cac hạ ng muc. Công trình đượ c quây tôn kín mít để hoan thiên hạ ng muc bên trong. Môt công trình liên kê khac hoan thiên, nhưng che chắ n phầ n mai để bên ngoai không phat hiên. 2 3 4 5 6 8 7 9 NGHE & NHÌN Ha Nộ i: Dã y nha liên kê đô sô năm sat đương Gia Thượ ng, ngoai đê sông Đuông (Ha Nôi). Ai di chuyể n ngang qua cũ ng dễ dang nhìn thây. Năm sau dã y nha liên kê nay la cac kho xương san xuât cua nhiêu doanh nghiêp.

Số 27 (4393) Thứ Năm (3/7/2025) 5 QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT Dị dạng mạch máu là bệnh bẩm sinh, có nguy cơ sát thương tiềm ẩn cướp đi sự sống một cách nhanh chóng. Bệnh có thể tiến triển âm thầm, không biểu hiện triệu chứng, nhưng nguy cơ dẫn đến liệt đột ngột, hoặc “cái chết bất ngờ”. Ở các nước phát triển trên thế giới như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Đức… bệnh do vỡ phình động mạch não gây ra (bệnh xuất huyết dưới nhện hay xuất huyết màng não) ít gặp hơn ở những nước kém phát triển. Thành quả chủ yếu do người bệnh được tầm soát từ sớm, để sàng lọc người bệnh có phình động mạch từ lúc chưa bị vỡ. Ở Việt Nam đa phần gặp phình động mạch não, tủy sống đã vỡ. Vì vậy, nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên, để phát hiện, can thiệp kịp thời. Các bệnh viện và trung tâm có thể phát hiện điều trị dị dạng mạch máu gồm: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Số 40 Tràng Thi, phường Hàng Bông, Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải Phóng, phường Phương Mai, Hà Nội. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, Hà Nội. Bệnh viện Quân Y 103: Số 261 Phùng Hưng, phường Phúc La, Hà Nội. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Số 1 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, Hà Nội. Bệnh viện E trung ương: Số 89 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, Hà Nội. NHẬT HÀ Các bệnh viện ở Hà Nội can thiệp dị dạng mạch máu SỨC KHỎE MỚI THÚY NGA viện Việt Đức cho biết, dị dạng động tĩnh mạch có thể xảy ở mọi mạch máu trong cơ thể, nhưng thường xảy ra nhất ở não hoặc tủy sống. Can thiệp sớm tránh tử vong PGS.TS Lê Văn Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, dị dạng động tĩnh mạch não là bệnh bẩm sinh, hình thành một đám rối mạch máu bất thường trong não, nối thông động mạch và tĩnh mạch não, không đi qua hệ mao mạch bình thường của não, không cấp máu cho nhu mô não, khi vỡ gây đột quỵ chảy máu não. Dị dạng động tĩnh mạch có thể không gây ra bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào cho đến khi bị vỡ, dẫn đến chảy máu trong não. Bệnh được phát hiện chủ yếu ở độ tuổi 45 trở xuống trong 3 tình huống: Chảy máu não (5060%), đau đầu, động kinh (40-45%), hoặc tình cờ (5-10%). Một số bệnh nhân được phát hiện bệnh khá muộn (6070 tuổi). Nhiều bệnh nhân được chẩn đoán do kiểm tra sức khoẻ hoặc do các vấn đề khác không liên quan đến khối dị dạng như chấn thương sọ não. Một số triệu chứng khác của dị dạng động tĩnh mạch có thể kể đến: Co giật, đau đầu, yếu liệt, nói khó, nhìn mờ, lú lẫn. Các triệu chứng có thể bắt đầu ở mọi lứa tuổi, nhưng thường xuất hiện trong độ tuổi từ 10 đến 40. Dị dạng động tĩnh mạch não có thể làm tổn thương mô não theo thời gian. Các tác động tích tụ từ từ, thường gây ra các triệu chứng ở tuổi trưởng thành sớm. Tuy nhiên, khi đến tuổi trung niên, các dị dạng động tĩnh mạch não có xu hướng duy trì ổn định, ít gây ra các triệu chứng hơn. Dị dạng động tĩnh mạch có thể gây ra hiện tượng “trộm máu não”, do dòng máu bị hướng đến khối dị dạng thay vì cung cấp dưỡng chất cho tế bào não, từ đó hình thành các cơn nhồi máu não. Bệnh nhân dị dạng động tĩnh mạch có nguy cơ bị vỡ hàng năm khoảng 2-4% (kể cả trẻ em) bị do vỡ khối dị dạng. Đây là biến chứng nặng nề nhất của bệnh gây chảy máu não, đột quỵ, bệnh nhân có thể tử vong tức thì. Vì vậy, nếu nghi ngờ bệnh dị dạng động tĩnh mạch não, bệnh nhân cần được chụp cộng hưởng từ não và mạch máu não (MRI - MRA) hoặc cắt lớp vi tính (CT), đặc biệt nếu có CT đa lớp cắt MSCT là tốt nhất, để phát hiện tổn thương. Chụp mạch não số hóa xóa nền (DSA) rất cần thiết để đánh giá chi tiết hình thái cấu trúc dị dạng mạch máu não. Dị dạng động tĩnh mạch (AVM) là bệnh lý rất khó xử trí, thách thức lớn đối với ngành y. Vỡ phình động mạch não tỷ lệ tử vong khoảng 34- 45%. Trong đó, gần 10% tử vong nhanh chóng trong vòng 1 giờ đầu trước khi người bệnh được đưa tới bệnh viện. Bỗng nhiên mất ý thức, ngừng tim Cậu bé N.K.N (12 tuổi, ở Phú Thọ) tỉnh dậy sau gần hai tuần hôn mê sâu là khoảnh khắc khiến tất cả y bác sĩ, cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai vỡ òa hạnh phúc. Hơn hai năm trước, khi chơi thể thao, N.K.N thường có hiện tượng mệt nhiều, chóng mặt. Cho con đi kiểm tra, gia đình nghĩ đơn giản chỉ là biểu hiện sinh lý tuổi dậy thì, ai ngờ bé bị dị dạng động tĩnh mạch (AVM) tuỷ cổ bẩm sinh, vị trí C1- C3, căn bệnh hiếm gặp, vô cùng nguy hiểm. Bố của N.K.N - bác sĩ ngoại khoa, hiểu hơn ai hết mức độ nghiêm trọng và những nguy cơ của căn bệnh con mình phải đối mặt trong tương lai. Gia đình đã đưa con đi thăm khám nhiều nơi, phần lớn đều khuyên theo dõi, giữ gìn, tránh vận động mạnh bởi tỷ lệ can thiệp chỉ 50 - 50, thậm chí không ai nói trước điều gì có thể xảy ra. Nỗi âu lo luôn thường trực, nhưng không ai trong gia đình có thể nghĩ biến cố xảy ra nhanh đến vậy. Không dấu hiệu báo trước, buổi chiều N. đang chơi cùng bà thì đột ngột nằm gục xuống, mất ý thức, tim ngừng đập, hôn mê... Trường hợp khác, bé trai 11 tháng tuổi đang chơi bình thường ở lớp mầm non bỗng thét lên một tiếng rồi hôn mê, phải nhập viện cấp cứu. Kết quả thăm khám và chụp CT sọ não, các bác sĩ phát hiện trẻ có ổ xuất huyết (đột quỵ não) lớn dưới màng cứng do vỡ túi phình mạch máu não. Theo PGS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, đây là bệnh lý rất khó xử trí, một thách thức lớn đối với bác sĩ đột TS.BS Nguyễn Đức Anh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cảnh báo, d dạng động tĩnh mạch là bệnh l nguy hiểm, nguy cơ tử vong rất cao nếu không đư c phat hiện sớm và xử trí k p thời. Dị dạng đ ng tĩnh mạch... nguy cơ tử vong cao quỵ, phẫu thuật thần kinh và bác sĩ can thiệp điện quang trên toàn thế giới. Tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận rất nhiều ca chảy máu nội sọ do dị dạng động tĩnh mạch vỡ. PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh CÁCH NHẬN BIẾT DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH Khi chưa vỡ: Bệnh nhân có biểu hiện đau đầu mạn tính, điều trị nội khoa không khỏi, có những cơn co giật kiểu động kinh. Những trường hợp kích thước tổn thương dị dạng lớn có thể gây chèn ép não, thiếu máu não gây bại liệt tay chân… Cũng có thể không có triệu chứng gì, được phát hiện tình cờ khi chụp cắt lớp, cộng hưởng từ hoặc chụp mạch não vì lý do khác. Khi bị vỡ: Gây đột quỵ chảy máu não, thường chảy máu trong nhu mô não, có thể chảy máu não thất hoặc kết hợp, rất hiếm khi chảy máu dưới nhện. Triệu chứng đột ngột, cấp tính với mức độ nặng nhẹ khác nhau với các biểu hiện: Đau đầu dữ dội, nôn, buồn nôn, tăng huyết áp, ý thức có thể bình thường, hoặc lơ mơ, thậm chí hôn mê, bại liệt nửa người, khó nói hoặc không nói được… Bi u hiện của dị d ng m ch máu n o - Ảnh BVCC Điều trị dị d ng động tĩnh m ch bằng nút m ch cực - Ảnh BVCC Bệnh nhân dị d ng động tĩnh m ch nh ng ngày hồi sức t ch cực - Ảnh BVCC

Số 27 (4393) Thứ Năm (3/7/2025) 6 SỨC KHỎE MỚI Phòng khám Quốc tế Helio dính nhiều sai phạm, phạt 84 triệu... “Đây là mức phạt khung theo quy đ nh hiện hành. Tuy nhiên, nếu so với doanh thu của một phòng khám làm d ch vụ thẩm mỹ, có thể thu hàng trăm triệu đồng mỗi ngày, thì mức phạt này chưa đủ sức răn đe”, luật sư Nguyễn Minh Trí cho biết. TRƯƠNG HIỀN Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã ban hành Quyết định 238/QĐ-XPHC xử phạt Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Helio (305 đường 3/2 phường 10, quận 10, TP HCM - nay là phường Vươn Lai, TP HCM) do vi phạm trong lĩnh vực y tế. Với bốn hành vi sai phạm, công ty bị xử phạt số tiền 84 triệu đồng. Sai phạm nghiêm trọng Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, bác sĩ Trần Minh Tú, nguyên giảng viên Đại học Y dược TP HCM nhấn mạnh, việc không lập sổ khám bệnh thường bị coi nhẹ, nhưng thực chất lại vô cùng nguy hiểm. “Hồ sơ bệnh án là công cụ kiểm soát toàn bộ quy trình y tế. Nó ghi lại tiền sử bệnh, dị ứng thuốc, tình trạng sức khỏe trước và sau can thiệp. Khi xảy ra biến chứng hay sốc thuốc, bác sĩ dựa vào hồ sơ để xử trí kịp thời. Bỏ qua hồ sơ đồng nghĩa với bỏ qua cơ hội cứu sống bệnh nhân trong nhiều tình huống”, bác sĩ Tú phân tích. Theo bác sĩ Trần Minh Tú, không ít cơ sở y tế tư nhân hiện nay vì muốn tối đa hóa lợi nhuận đã tìm cách rút gọn quy trình khám chữa bệnh, thậm chí sẵn sàng bỏ qua khâu lưu trữ hồ sơ bệnh án, chỉ để “làm nhanh, thu tiền gọn” và xoay vòng khách hàng liên tục. Tuy nhiên, chính sự cắt xén này đã đẩy toàn bộ rủi ro về phía khách hàng, bởi khi xảy ra biến chứng hay tranh chấp y khoa, người bệnh không có bất kỳ bằng chứng nào để bảo vệ quyền lợi của mình. “Một ca điều trị dù nhỏ đến đâu cũng phải được ghi chép, lưu giữ hồ sơ y tế đầy đủ, đó là nguyên tắc tối thiểu để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và trách nhiệm pháp lý cho cơ sở y tế”, bác sĩ Tú nhấn mạnh. Trong bốn hành vi vi phạm của Phòng khám Quốc tế Helio, bác sĩ Tú cho rằng nguy hiểm nhất là thực hiện các thủ thuật xâm lấn thẩm mỹ khi chưa đủ điều kiện chuyên môn. “Một mũi tiêm tê nghe thì đơn giản, nhưng nếu tiêm nhầm mạch hay sai liều, bệnh nhân có thể sốc phản vệ, ngưng tim, tụt huyết áp đột ngột. Bệnh viện lớn luôn có ê-kíp gây mê hồi sức và thiết bị hỗ trợ. Còn các cơ sở nhỏ không có chuyên khoa thì chỉ biết chờ xe cấp cứu, mà chờ vài phút thôi cũng có thể quá muộn”, bác sĩ Trần Minh Tú cảnh báo. Bác sĩ Tú cho biết, ông từng chứng kiến nhiều ca biến chứng do tiêm filler, phun xăm gây tê sai cách, khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy thì đã quá trễ, để lại di chứng tàn tật hoặc thậm chí tử vong. Một sai phạm nghiêm trọng khác của Helio là quảng cáo các dịch vụ y hồi sức cấp cứu đầy đủ. “Một phòng khám không chuyên khoa, không thiết bị cấp cứu thì rủi ro rất lớn”, bác sĩ Tú khẳng định. Nói về mức phạt 84 triệu đồng với Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Helio, bác sĩ Tú cho rằng, mức phạt này còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. “Một ca nâng mũi, cắt mí đã thu hàng chục triệu đồng. Vài khách mỗi tháng là thu về gấp nhiều lần số tiền phạt. Nếu không có biện pháp mạnh hơn, nhiều cơ sở sẵn sàng ‘nộp phạt để tồn tại’ như một chi phí vận hành”, ông nhận định. Theo bác sĩ Tú, vụ việc sai phạm của Phòng khám Quốc tế Helio phản ánh lỗ hổng trong quản lý dịch vụ y tế thẩm mỹ tuyến cơ sở. Nếu cơ quan chức năng chỉ dừng ở xử phạt hành chính mà không có biện pháp đình chỉ, rút giấy phép hay khởi tố khi tái phạm thì những vi phạm tương tự còn lặp lại. “Tôi cho rằng cần mạnh tay hơn, rút giấy phép ngay lập tức với cơ sở tế, thẩm mỹ đặc biệt khi chưa được cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt nội dung. Bác sĩ Trần Minh Tú cảnh báo, đây là “chiêu trò” rất phổ biến, nhưng lại âm thầm đánh lừa niềm tin của người dân. “Những quảng cáo không qua kiểm duyệt thường được viết rất hấp dẫn, tô vẽ quá mức. Người dân, nhất là những người không có hiểu biết chuyên sâu về y tế hay phẫu thuật thẩm mỹ, dễ tin vào những lời hứa này. Tin rồi thì sẵn sàng chi tiền, tự đặt mình vào vòng nguy hiểm mà không lường trước được biến chứng có thể xảy ra. Đáng lo hơn, khi có sự cố, không ít cơ sở sẵn sàng phủi bỏ trách nhiệm, đổi tên công ty, chuyển địa điểm để tránh bị xử phạt hay truy cứu”, bác sĩ Tú phân tích. Tiêm filler, botox, phẫu thuật mũi, hút mỡ… đều tiềm ẩn nguy cơ sốc phản vệ, hoại tử, nhiễm trùng lan rộng. Các biến chứng này chỉ có thể xử lý an toàn khi cơ sở có ê-kíp gây mê, bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật và quy trình tái phạm, tăng cường kiểm tra bất ngờ, xử lý hình sự nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời phải đẩy mạnh truyền thông để người dân biết cách phân biệt cơ sở uy tín với những ‘bẫy’ trá hình”, bác sĩ Tú đề xuất. “Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng đừng coi nhẹ rủi ro. Hãy tìm hiểu kỹ về cơ sở, giấy phép hành nghề, bác sĩ thực hiện, quy trình vô trùng, khả năng xử trí tai biến. Một thủ thuật thẩm mỹ không an toàn có thể đánh đổi bằng sức khỏe, nhan sắc, thậm chí tính mạng. Đừng vì vài triệu đồng rẻ hơn mà biến mình thành nạn nhân”, bác sĩ Trần Minh Tú nhắn nhủ. Nên đình chỉ hoạt đ ng nếu tái phạm Từ góc độ pháp lý, trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Minh Trí, Đoàn luật sư Hà Nội đã có những phân tích cụ thể về bản chất, mức độ nguy hiểm và những lỗ hổng trong cơ chế xử lý hiện hành từ trường hợp sai phạm của Phòng khám Quốc tế Helio. Theo Quyết định số 238/QĐ-XPHC, một trong những sai phạm đầu tiên và nghiêm trọng của cơ sở này là không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh. Luật sư Nguyễn Minh Trí phân tích: “Điều 34 Luật Khám bệnh, chữa Công ty TNHH Ph ng khám Quốc t Helio d nh sai ph m bị x ph t - Ảnh Ph ng khám Quốc t Helio Quy t định x ph t của Thanh tra Sở Y t TP HCM - Ảnh chụp màn hnh

Số 27 (4393) Thứ Năm (3/7/2025) 7 vẫn nhẹ? Chế đ dinh dưỡng khoa học Muốn giảm mỡ bụng, việc đầu tiên cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống: Cắt giảm đường, tinh bột xấu: Đường và tinh bột tinh chế (cơm trắng, bánh mì trắng, bánh ngọt, trà sữa…) là nguyên nhân chính gây tích mỡ. Thay vào đó, hãy chuyển sang gạo lứt, yến mạch, khoai lang, các loại đậu… vừa đủ năng lượng vừa hỗ trợ giảm cân. Tăng chất xơ, protein nạc: Chất xơ từ rau xanh, trái cây ít ngọt (bưởi, táo, dứa) giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa. Protein nạc từ thịt gà, cá, trứng, sữa chua Hy Lạp giúp duy trì khối cơ, tránh mất cơ khi giảm cân. Hạn chế chất béo bão hòa: Hạn chế đồ chiên rán, thức ăn nhanh, đồ hộp nhiều dầu mỡ. Ưu tiên chất béo tốt từ dầu oliu, cá hồi, quả bơ, các loại hạt. Ăn đúng giờ, chia nhỏ bữa ăn: Thay vì 3 bữa lớn, bạn có thể chia thành 4-5 bữa nhỏ, vừa kiểm soát cơn đói, vừa tránh ăn quá nhiều trong 1 lần. Tập luyện đúng cách Chế độ ăn chiếm 70% thành công, 30% còn lại là nhờ tập luyện đều đặn. Có thể áp dụng các phương pháp tập luyện như sau: Cardio đốt mỡ toàn thân: Các bài tập như chạy bộ, đạp xe, bơi lội, nhảy dây, aerobic giúp cơ thể đốt cháy calo, mỡ thừa toàn thân, trong đó có mỡ bụng. Mỗi tuần nên duy trì ít nhất 150 phút cardio cường độ vừa hoặc 75 phút cardio cường độ cao. Tập bụng và kháng lực: Chỉ tập gập bụng không làm tiêu mỡ bụng nhanh nhưng giúp cơ bụng săn chắc, lộ cơ khi mỡ giảm. Các bài như plank, crunch, squat, nâng tạ giúp tăng cơ, từ đó đốt mỡ hiệu quả hơn. Vận động nhiều hơn mỗi ngày: Nếu bận rộn, bạn có thể tận dụng thời gian rảnh bằng cách đi bộ, leo cầu thang thay vì thang máy, hoặc tập vài động tác plank, squat tại nhà. Duy trì lối sống lành mạnh Ngủ đủ giấc: Thiếu ngủ khiến hormone cortisol tăng cao, kích thích tích mỡ vùng bụng. Người trưởng thành nên ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm. Quản lý căng thẳng: Stress kéo dài cũng làm tăng cortisol – hormone gây tích mỡ bụng. Hãy học cách cân bằng cuộc sống, thiền, yoga hoặc dành thời gian cho sở thích cá nhân. Uống đủ nước: Cơ thể thiếu nước sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất. Uống 1,5 – 2 lít nước mỗi ngày, ưu tiên nước lọc, trà xanh hoặc trà thảo mộc không đường. Lời khuyên từ chuyên gia Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để giảm mỡ bụng an toàn, bền vững, bạn cần xác định đây là quá trình thay đổi lối sống lâu dài chứ không phải “ép cân” tạm thời. Điều quan trọng nhất là kiên trì, không bỏ cuộc giữa chừng. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc không biết bắt đầu từ đâu, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có lộ trình phù hợp với thể trạng, tránh tự áp dụng những mẹo giảm cân phản khoa học. MỸ ANH Tuy nhiên, bằng các biện pháp tự nhiên, không tốn kém, chỉ cần kiên trì thực hiện tại nhà, bạn có thể làm mờ các nếp nhăn mới hình thành, thậm chí trẻ hóa làn da. Massage mặt đúng cách Nhiều nghiên cứu cho thấy massage mặt giúp kích thích lưu thông máu, tăng cường sản sinh collagen tự nhiên. Một số động tác massage bạn có thể áp dụng: Xóa nếp nhăn trán: Dùng hai ngón tay vuốt từ giữa trán sang hai bên, lặp lại 10-15 lần. Xóa nếp nhăn mắt: Đặt ngón áp út ở khóe mắt, nhẹ nhàng miết theo đường vòng cung dưới mắt ra thái dương. Nâng cơ mặt: Đặt hai bàn tay ở hai bên má, đẩy nhẹ lên trên theo hướng tai. Lưu ý: Nên massage khi da còn ẩm, có thể thoa thêm dầu dưỡng để hạn chế ma sát gây chảy xệ. Thời điểm lý tưởng là buổi tối trước khi ngủ. Tận dụng mặt nạ tự nhiên Các loại mặt nạ tự nhiên từ bếp nhà bạn có thể phát huy tác dụng rất tốt nếu được dùng đều đặn: Mặt nạ lòng trắng trứng + chanh: Làm da căng mịn, sáng hơn. Cách làm: Đánh bông 1 lòng trắng trứng, thêm vài giọt nước cốt chanh, đắp lên mặt 10-15 phút rồi rửa sạch. Mặt nạ bơ + mật ong: Cung cấp vitamin E, dưỡng ẩm sâu. Cách làm: Nghiền 1/4 quả bơ chín, trộn với 1 thìa mật ong, đắp lên mặt 15-20 phút. Mặt nạ nha đam tươi: Làm dịu, tái tạo da. Cách làm: Lấy gel nha đam tươi, thoa trực tiếp lên mặt, để 15 phút rồi rửa sạch. Chăm sóc da từ bên trong Da khỏe phải bắt đầu từ bên trong. Hãy ưu tiên: Uống đủ nước: 1,5-2 lít/ ngày, có thể thay thế một phần bằng trà xanh, nước ép rau củ. Bổ sung thực phẩm giàu collagen: Nước hầm xương, cá hồi, các loại hạt, trứng. Ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi: Giúp cung cấp vitamin C, E, chất chống oxy hóa. Ngoài ra, các loại thực phẩm giàu Omega-3 như cá hồi, hạt chia, hạt lanh giúp duy trì độ ẩm, tăng độ đàn hồi cho da. Chống nắng Bạn có thể chăm da kỹ đến đâu nhưng nếu bỏ quên kem chống nắng, mọi nỗ lực đều “tan thành mây khói”. Tia UV là nguyên nhân số 1 gây lão hóa sớm, đứt gãy sợi collagen và hình thành đốm nâu, nếp nhăn. Dùng kem chống nắng phổ rộng SPF 30+ trở lên. Thoa lại sau 2-3 giờ nếu tiếp xúc nhiều với nắng. Đừng quên đội mũ rộng vành, đeo kính râm, mặc áo chống nắng khi ra ngoài. Điều chỉnh thói quen khi ngủ Nằm ngửa: Giúp hạn chế việc da mặt bị gấp nếp khi tì lên gối. Dùng vỏ gối lụa: Ít ma sát, hạn chế hình thành nếp nhăn khi ngủ. Ngủ đủ 7-8 tiếng: Giấc ngủ sâu tái tạo tế bào, giúp da phục hồi. MỸ ANH SỨC KHỎE MỚI Cách giảm mỡ bụng hiệu quả, an toàn Xóa nếp nhăn đơn giản tại nhà bệnh 2009 và được tiếp tục quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi 2023 yêu cầu mọi cơ sở y tế phải lập hồ sơ bệnh án cho từng bệnh nhân, ghi chép đầy đủ, trung thực và lưu trữ theo thời hạn nhất định. Đây không chỉ là căn cứ quản lý chuyên môn mà còn là chứng cứ quan trọng nếu xảy ra tranh chấp, tai biến y khoa”. Theo luật sư Trí, việc không lập sổ khám bệnh, thường bị coi nhẹ, nhưng thực chất là hành vi tiềm ẩn rủi ro rất lớn: “Khi xảy ra biến chứng, tai nạn y khoa, nếu không có hồ sơ bệnh án thì quyền lợi của người bệnh sẽ bị xâm hại nghiêm trọng. Họ không có căn cứ chứng minh được mình đã thực hiện dịch vụ gì, ai là người chịu trách nhiệm, quy trình ra sao”. Sai phạm tiếp theo của Phòng khám Quốc tế Helio là thực hiện các can thiệp xâm lấn, cụ thể là sử dụng thuốc, thiết bị can thiệp vào cơ thể để làm thay đổi hình dạng, màu sắc da, các bộ phận cơ thể… nhưng không đủ điều kiện pháp lý. Theo Khoản 6 Điều 40 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, chỉ những cơ sở là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, hoặc cơ sở khám chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên khoa thẩm mỹ mới được thực hiện các dịch vụ xâm lấn như phẫu thuật, thủ thuật có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, đốt. “Việc một phòng khám đa khoa hoặc phòng khám không đủ chuyên khoa thẩm mỹ mà vẫn thực hiện thủ thuật xâm lấn là cực kỳ nguy hiểm, vi phạm nguyên tắc phân tuyến chuyên môn, vượt quá giấy phép hoạt động được cấp. Đây chính là lý do đã xảy ra nhiều ca biến chứng, tử vong khi phẫu thuật tại những cơ sở thẩm mỹ trá hình”, luật sư Trí nhấn mạnh. Một vi phạm khác cũng không kém phần nghiêm trọng là cơ sở này đã quảng cáo dịch vụ đặc biệt nhưng chưa được cơ quan nhà nước xác nhận nội dung trước khi phát hành, vi phạm Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 và Điều 27 Nghị định 181/2013/NĐ-CP. Luật sư Trí phân tích: “Dịch vụ y tế, thuốc, thực phẩm chức năng đều thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt. Luật yêu cầu phải được cơ quan chuyên ngành kiểm duyệt nội dung quảng cáo Vòng eo quá khổ không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe như béo phì, tiểu đường, tim mạch, gan nhiễm mỡ. Để giảm mỡ bụng không khó nếu bạn nắm r nguyên tắc, kiên trì thực hiện đúng cách. Theo các chuyên gia da liễu, từ tuổi 25, da đã bắt đ u lão hóa âm th m, quá trình sản sinh collagen và elastin giảm d n, khiến da dễ chảy xệ, xuất hiện các nếp nhăn li ti. Ảnh minh họa/ Nguồn internet Ảnh minh họa/ Nguồn internet Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Helio có bốn hành vi sai phạm gồm: Không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; Hoạt động có biển hiệu không đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mặt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người); xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Với các hành vi vi phạm trên, Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Helio bị xử phạt hành chính số tiền 84 triệu đồng; Buộc tháo gỡ, xoá quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện. để bảo đảm tính chính xác, không gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Nếu quảng cáo vượt quá phạm vi, phóng đại công dụng, khách hàng sẽ bị đánh lừa và dễ dàng chấp nhận rủi ro”. Ngoài các sai phạm nêu trên, phòng khám còn hoạt động với biển hiệu không đủ thông tin cơ bản, vi phạm quy định tại Điều 37 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Biển hiệu phải thể hiện rõ tên cơ sở, phạm vi hoạt động chuyên môn, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật… Việc không niêm yết đầy đủ có thể che giấu những hoạt động ngoài phạm vi được cấp phép. Với tổng số tiền phạt 84 triệu đồng, luật sư Trí cho rằng mức phạt này chưa đủ sức răn đe. Nếu chỉ phạt hành chính rồi cho tồn tại, không tái kiểm tra thì nhiều cơ sở sẵn sàng nộp phạt để tiếp tục vi phạm. Luật sư Nguyễn Minh Trí kiến nghị cần áp dụng các biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm tái diễn trong lĩnh vực y tế và thẩm mỹ. Ông cho rằng ngoài việc xử phạt hành chính, cơ quan chức năng nên kiên quyết đình chỉ hoạt động ngay lập tức đối với những cơ sở tái phạm nhiều lần. Đồng thời tiến hành rút giấy phép hành nghề nếu phát hiện sai phạm nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu cố tình lách luật. Bên cạnh đó, theo luật sư Trí, việc công khai tên, địa chỉ và hình thức xử phạt của các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng là rất cần thiết để người dân biết, chủ động phòng tránh, đồng thời tạo sức ép dư luận buộc các đơn vị kinh doanh dịch vụ y tế phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đặt an toàn và quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Theo luật sư Trí, ngoài trách nhiệm của cơ quan quản lý, người dân cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình: “Trước khi sử dụng dịch vụ, cần yêu cầu cơ sở cung cấp giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề của bác sĩ, kiểm tra biển hiệu và thông tin quảng cáo. Nếu phát hiện quảng cáo sai sự thật, có dấu hiệu làm dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn, cần kịp thời báo cho Sở Y tế, Thanh tra để xử lý dứt điểm”.

