Khoa học và Đời sống số 26-2025

Số 26 (4392) Thứ Năm (26/6/2025) 2 GÓC NHÌN TRÍ THỨC KH&CN mức bị xử lý hình sự. Với giá trị hàng hóa lên đến 8.200 tỷ đồng, các đối tượng sẽ phải chịu khung hình phạt cao nhất của tội danh này theo khoản 4, Điều 193 Bộ luật Hình sự với chế tài cao nhất. Đồng thời, toàn bộ số tiền thu lợi bất chính sẽ bị tịch thu để sung vào quỹ nhà nước, ngoài ra cơ quan chức năng còn có thể áp dụng hình phạt tiền và tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản của các đối tượng phạm tội. Điều đáng chú ý là tội danh này còn có thể xử lý hình sự với pháp nhân thương mại phạm tội theo điều 193 Bộ luật Hình sự. l Hàng chục nghìn tấn dầu thực vật không đảm bảo chất lượng được bán cho người tiêu dùng trong suốt thời gian dài, doanh thu của các công ty trong đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả lên đến hơn 8.200 tỷ, thậm chí một số công ty hoạt động suốt từ 10 đến 14 năm, nhưng các cơ quan chức năng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý? - Đại biểu Phạm Văn Hòa: Thời gian gần đây, tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhái không đảm bảo an toàn thực phẩm, lừa gạt người tiêu dùng liên tiếp bị triệt phá, nay lại phát hiện thêm vụ dầu ăn chăn nuôi dùng để bán cho con người sử dụng trong thời gian dài. Rõ ràng đây là sự mất cảnh giác, chủ quan, thiếu ý thức, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng quản lý như cơ quan về vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý thị trường và cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời cơ quan quản lý chức năng về chuyên ngành của tỉnh Hưng Yên trong thời gian dài. Công ty này có thời gian dài sản xuất kinh doanh phi pháp nhưng bây giờ mới bị phát hiện cho thấy sự buông lỏng quản lý của các cơ quan nhà nước. - Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường: Theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 15/2018/ NĐ-CP của Chính phủ (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP), mặt hàng dầu thực vật thuộc nhóm sản phẩm do Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bao gồm toàn bộ Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp khi trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống đều cho rằng, đó không chỉ là sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm mà còn là tội ác. Đồng thời đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến tiêu thụ. Buông lỏng quản lý của các cơ quan nhà nước l Các chuyên gia nhìn nhận thế nào về hành vi của các đối tượng khi sử dụng dầu ăn cho gia súc để bán cho người tiêu dùng, thậm chí tuồn vào bếp ăn tập thể, nhà hàng, làng nghề chế biến bánh kẹo, đồ ăn vặt cho trẻ em...thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng? - Đại biểu Phạm Văn Hòa: Theo tôi, đây là hành vi rất mất đạo đức. Nhà nước đã quy định rõ đâu ra dầu ăn dành cho chăn nuôi, đâu là dầu ăn dành cho người. Việc số lượng lớn dầu ăn chăn nuôi được tuồn ra thị trường, len lỏi vào bếp ăn tập thể, trường học, xí nghiệp hay sử dụng chế biến đồ ăn cho trẻ em rất hệ trọng. Cần làm rõ trách nhiệm của cả các đơn vị sử dụng loại dầu ăn này để chế biến thức ăn dùng cho con người. - Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường: Hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp là rất nghiêm trọng, thời gian thực hiện hành vi phạm tội kéo dài, lượng hàng hóa đặc biệt lớn, thu lợi bất chính số tiền rất lớn và đặc biệt là đã và đang gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Theo quy định của pháp luật, hàng hóa không đạt 70% chất lượng so với tiêu chuẩn công bố, nguyên liệu không đảm bảo chất lượng so với quy định sẽ được xác định là hàng giả, lượng hàng giả tương đương với hàng thật trị giá 30.000.000 đồng trở lên thì hành vi sản xuất, buôn bán loại hàng này đến "Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food bán dầu ăn Ofood trong suốt nhiều năm, doanh thu của các doanh nghiệp trong đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả lên đến 8.200 tỷ, rõ ràng có sự buông lỏng của các cơ quan quản lý. Thậm chí, không loại trừ khả năng có sự chống lưng, nâng đỡ không trong sáng của tổ chức, cá nhân", Đại biểu Phạm Văn Hòa nhận định. Liên quan đến việc "hô biến" dầu thực vật vốn dùng làm thức ăn chăn nuôi thành dầu ăn dành cho người có tên Ofood, một nhãn hiệu thực phẩm của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food, đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khẳng định, theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 15/2018 của Chính phủ, mặt hàng dầu thực vật thuộc nhóm sản phẩm do Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. "Việc quản lý này bao gồm toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến, kinh doanh và lưu thông trên thị trường", Cục An toàn thực phẩm cho biết. Cục An toàn thực phẩm cảnh báo loại dầu trên tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá một đường dây tiêu thụ dầu ăn giả, không đảm bảo ATTP với số lượng rất lớn, đồng thời khởi tố 3 bị can cầm đầu và thu giữ hơn 1.000 tấn dầu nhập lậu. Đáng lưu ý, nơi tiêu thụ chính được các đối tượng nhắm đến là những bếp ăn tập thể, nhà hàng, quán xá, làng nghề chế biến bánh kẹo, đồ ăn vặt cho trẻ em.. Cụ thể, sản phẩm dầu ăn Ofood của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food là dầu thực vật dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, không đạt tiêu chuẩn ATTP nhưng đã bị phát hiện bán ra thị trường. Trong đường dây này còn có Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu An Hưng Phước đã tiếp tay tiêu thụ dầu ăn không đạt chuẩn. Cơ quan công an làm rõ, các đối tượng đã trục lợi từ 2 nguồn chính. Thứ nhất, chênh lệch giá bán, khi dầu ăn cho người được bán cao hơn khoảng 17% so với dầu dùng cho vật nuôi. Thứ hai, trốn thuế giá trị gia tăng (dầu ăn cho người chịu thuế 8%, còn dầu dùng cho chăn nuôi được miễn thuế (0%). quyền lợi liên quan trong vụ án này, có quyền đưa ra tài liệu đồ vật yêu cầu, đặc biệt là có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi lừa dối khách hàng, bán hàng giả gây ra. Lợi dụng cơ chế hậu kiểm để sản xuất hàng giả l Thời gian qua, Chính phủ và các cơ quan chức năng đã quyết liệt tuyên chiến hàng giả, quét sạch thực phẩm giả, thuốc giả và vụ dầu ăn giả trên bị triệt phá cho thấy điều đó? - Đại biểu Phạm Văn Hòa: Hàng giả tồn tại nhiều năm nay do sự buông lỏng quản lý. Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, thậm chí tuyên chiến với hàng giả, quét sách thuốc giả, thực phẩm giả. Tôi cho rằng, từ nay về sau, vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm giả, thuốc giả…sẽ giảm đến mức tối đa. Qua đó chúng ta thấy, nếu các cơ quan chức năng làm việc nghiêm minh, chuyên tâm, thể hiện hết tinh thần trách nhiệm trong quản lý chuyên ngành, tình trạng hàng gian, giả, kém chất lượng sẽ bị triệt tiêu và không ai dám tái vi phạm. - Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường: Với cơ chế hậu kiểm, để doanh nghiệp tự công bố chất lượng sản phẩm, tự sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đã khiến nhiều đối tượng lợi dụng để sản xuất hàng giả. Thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả, vi phạm về sở hữu trí tuệ và các hành vi gian lận thương mại đã phát hiện xử lý đối với nhiều doanh nghiệp sản xuất buôn bán hàng giả, đặc biệt với hàng giả là thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh. Chủ trương này của Chính phủ là hoàn toàn đúng đắn để đảm bảo công bằng xã hội, xử lý đối với các gian thương xem nhẹ tính mạng sức khỏe của người tiêu dùng, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, những lỗ hổng của pháp luật trong thời gian qua để vi phạm pháp luật. l Dư luận đặt câu hỏi Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food bán dầu ăn Ofood trong chăn nuôi nhiều năm, các công ty trong đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả ước tính doanh thu 8.200 tỷ đồng… phải có sự bảo kê, nâng đỡ không trong sáng của tổ chức và cá nhân nào đó? - Đại biểu Phạm Văn Hòa: Như tôi đã nói ở trên, Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food bán dầu ăn Ofood trong suốt nhiều năm, doanh thu của các doanh nghiệp trong đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả lên đến 8.200 tỷ đồng rõ ràng có sự buông lỏng của các cơ quan quản lý. Thậm chí tôi không loại trừ khả năng có sự chống lưng, nâng đỡ không trong sáng của tổ chức, cá nhân. Các cơ quan chức năng khi điều tra vụ án cũng cần làm sáng tỏ việc này. Xin cảm ơn các chuyên gia về cuộc trao đổi trên! HẢI NINH thực hiện Công ty Nhật Minh Food “hô biến” dầu ăn gia súc dùng cho người: “Mất” đạo đức, trục lợi 8.200 tỷ đồng… có bảo kê không trong sáng? chuỗi sản xuất, chế biến, kinh doanh và lưu thông trên thị trường. Ở góc độ người tiêu dùng, khi mua, sử dụng dầu ăn chăn nuôi trên cần hành động gì? - Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường: Việc sử dụng dầu ăn nhập khẩu dành cho thức ăn chăn nuôi để sản xuất chế biến thành dầu ăn chế biến thực phẩm cho người tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Các tổ chức, cá nhân mua phải loại dầu ăn giả này có quyền yêu cầu doanh nghiệp hủy hợp đồng và hoàn tiền. Trong trường hợp sử dụng hàng giả gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe có quyền yêu cầu đơn vị kinh doanh phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. Những người mua phải hàng giả có quyền liên hệ với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin tài liệu để được xác định là người có

Số 26 (4392) Thứ Năm (26/6/2025) 3 Từ ngày 1/7, tất cả cá nhân, hộ kinh doanh sẽ dùng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. Một người chỉ có một mã số thuế duy nhất, chính là số định danh cá nhân. Tại hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế, tổ chức ngày 25/6, ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế cho biết việc sử dụng số định danh cá nhân làm mã số thuế sẽ tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế. Người nộp thuế chỉ cần khai số định danh mà không cần ghi nhớ mã số thuế riêng khi kê khai, tra cứu, nộp thuế… Như vậy, các giao dịch này sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn rất nhiều. Còn đối với ngành thuế, đây là bước tiến quan trọng kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để giúp cơ quan thuế có giải pháp căn cơ thúc đẩy Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong ngành thuế. "Đây là bước tiến quan trọng trong việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo sự đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống cơ quan thuế và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời thực hiện theo Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia", lãnh đạo Cục Thuế khẳng định. Theo lãnh đạo Cục Thuế, việc chuyển đổi này được xem là một cơ hội vàng để ngành Thuế "làm sạch" cơ sở dữ liệu, xây dựng một cơ sở dữ liệu lớn, toàn diện. Cơ sở dữ liệu này không chỉ giúp giảm chi phí và thời gian tuân thủ mà còn hỗ trợ đắc lực cho việc hiện đại hóa công tác thu nộp thuế. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, việc triển khai cũng sẽ gặp không ít thách thức. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu, cán bộ công chức có thể sẽ đối mặt với rất nhiều vất vả do hệ thống công nghệ thông tin chưa thực sự hoàn thiện và vẫn còn những vấn đề cần xử lý, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ toàn ngành. NGỌC DUY Cụ thể: Thành lập Đảng bộ tỉnh An Giang trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh An Giang và Kiên Giang. Thành lập Đảng bộ tỉnh Cà Mau trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Thành lập Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang. Thành lập Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh. Thành lập Đảng bộ TP Cần Thơ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Thành lập Đảng bộ tỉnh Tây Ninh trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh Tây Ninh và Long An. Thành lập Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh Đồng Nai và Bình Phước. Thành lập Đảng bộ TP.HCM trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương. Thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên. Thành lập Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận. Thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh Gia Lai và Bình Định. Thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum. Thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình. Thành lập Đảng bộ tỉnh Ninh Bình trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định. Thành lập Đảng bộ TP Hải Phòng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. Thành lập Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Thành lập Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Thành lập Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Thành phố mới gồm các tổ chức đảng và đảng viên thuộc các đảng bộ tỉnh, thành phố trước hợp nhất. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các tỉnh ủy, thành ủy do Bộ Chính trị quy định. Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy chủ trì, phối hợp với cấp ủy, cơ quan, tổ chức có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc sắp xếp, chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; bố trí trụ sở làm việc, quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu, thu nộp con dấu và các vấn đề khác liên quan sau khi hợp nhất theo quy định. NGUYÊN VĂN Tổng Bí thư Tô Lâm ký quyết định thành lập 23 đảng bộ tỉnh, thành sau sáp nhập 23 quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh, thành gồm: Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, TP Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Trị, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang. Thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia gồm 19 thành viên Ngày 25/6, với 425/426 đại biểu tham gia tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia với 19 thành viên. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia là Chủ tịch Quốc hội. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội kiêm trưởng tiểu ban nhân sự. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm có: Một Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch nước. Các ủy viên, gồm: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, một Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng tiểu ban văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo, một Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng tiểu ban thông tin tuyên truyền, một Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Các ủy viên khác có: Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nghị quyết nêu rõ: Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Hội đồng Bầu cử quốc gia có bộ máy giúp việc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định, có địa điểm làm việc tại Nhà Quốc hội, có con dấu, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước đảm bảo; có quyền trưng tập cán bộ, công chức của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội giúp việc cho Hội đồng. Hội đồng kết thúc nhiệm kỳ sau khi trình Quốc hội khóa mới về báo cáo tổng kết cuộc bầu cử cả nước và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định. THIÊN TUẤN Ngày 25/6, Cục Thi hành án dân sự TP HCM cho biết, đơn vị này đã thanh toán tiền cho các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan và đồng phạm (đợt 1). Số tiền chi trả đợt 1 là 7.464 tỷ đồng, trong đó, 40.271 người cung cấp đầy đủ thông tin đã nhận được 7.022 tỷ đồng. Số tiền 441 tỷ đồng chưa được chi trả do có 2.837 người đã gửi thông tin, nhưng sai số tài khoản ngân hàng, người được thi hành án chết hoặc chưa cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản về cơ quan thi hành án. Số tiền này Cục Thi hành án dân sự TP HCM sẽ gửi tiết kiệm theo quy định và thông báo cho người được thi hành án, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục chi trả. Cục Thi hành án dân sự TP HCM dự kiến chi trả 8.694 tỷ đồng, khi đến thời điểm thực hiện chi trả, các ngân hàng chưa chuyển đủ số tiền trên về tài khoản của cơ quan thi hành án. Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bản án sơ thẩm xác định bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm đã phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ) thông qua việc phát hành trái phiếu khống; “Rửa tiền” (445.747 tỷ đồng) và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” (4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng). Tháng 4/2025, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan được giảm án từ tù chung thân xuống 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, y án 12 năm tù tội “Rửa tiền” và y án 8 năm tù tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Do giai đoạn 1 của vụ án bà Trương Mỹ Lan đã bị phạt mức án tử hình về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung, buộc bà Trương Mỹ Lan phải chấp hành là tử hình. Buộc bà Lan bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 30.000 tỷ đồng cho trái chủ, và hơn 677.000 tỷ đồng cho Ngân hàng SCB… NHẬT LỆ Từ 1/7, số định danh cá nhân được dùng thay cho mã số thuế Trái chủ Vạn Thịnh Phát được nhận chi trả đợt 1 hơn 7.000 tỷ đồng CHUYỂN ĐỘNG 247

Số 26 (4392) Thứ Năm (26/6/2025) 4 MAI LOAN 14h chiều 25/6, hơn 1,16 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trước khi bước vào kỳ thi quan trọng vào ngày 26-27/6. Hơn 1,16 triệu sĩ tử trước giờ “G” vượt vũ môn 1 Đúng 14h chiều 25/6, tất cả thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 đến điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế, trước khi bước vào kỳ thi trong hai ngày 26-27/6. KỶ NIỆM 100 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, năm 2025 số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng gần 94.000 so với năm 2024. Trong đó, gần 98% số thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục Phổ thông (GDPT) 2018; còn lại hơn 2% số thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006. Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) được các tình nguyện viên hướng dẫn. Gương mặt lo âu xen lẫn hồi hộp của các thí sinh trong ngày làm thủ tục thi. 2 3 4 5 6 7 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được tổ chức vào các ngày 25, 26, 27, 28/6/2025. Trong đó, ngày 25/6 làm thủ tục dự thi; ngày 26, 27/6 tổ chức thi; ngày 28/6 dự phòng. Các thí sinh nghe hướng dẫn quy chế thi. Năm nay, cả học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) và cũ (2006) tham gia, với số lượng môn thi và đề thi khác nhau. Theo Quy chế, thí sinh bị khiển trách khi nhìn hoặc trao đổi bài một lần trong buổi thi, đồng thời bị trừ 25% điểm của bài thi đó. Nếu đã bị khiển trách một lần nhưng tiếp tục nhìn, trao đổi bài làm hoặc giấy nháp, chép bài hoặc để bạn chép bài của mình, thí sinh sẽ bị cảnh cáo và trừ 50% điểm. Cũng theo quy chế, thí sinh bị đình chỉ thi khi đã bị cảnh cáo một lần, nhưng tiếp tục vi phạm. Sáng 26/6, thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn, theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút Buổi chiều, thí sinh thi môn Toán trong 90 phút. Thí sinh lưu ý phải có mặt tại điểm thi/phòng thi đúng thời gian quy định. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó. 8

Số 26 (4392) Thứ Năm (26/6/2025) 5 QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT Thận là cơ quan nội tạng được ví như “màng lọc” của cơ thể với khả năng loại bỏ chất thải, dịch thừa trong máu. Thận bị bệnh sẽ gây suy giảm, mất chức năng lọc bỏ chất thải từ máu. Lúc này, người bệnh có các triệu chứng như: Co giật, đau tức ngực, giảm bài tiết nước tiểu, cơ thể mệt mỏi... Để xác định bệnh, các bác sĩ chuyên môn sâu Thận - Tiết niệu sẽ chỉ định người bệnh thực hiện thăm khám: Xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh, sinh thiết thận và một số xét nghiệm khác để hỗ trợ cho việc chẩn đoán bệnh (xét nghiệm ure máu, xét nghiệm đo kali huyết, ước tính mức độ lọc cầu thận…). Thận - Tiết niệu là bệnh lý phức tạp, nguy hiểm. Chính vì vậy, người bệnh nên chú ý lựa chọn đơn vị uy tín với các bác sĩ nhiều kinh nghiệm, chuyên môn sâu, đầy đủ máy móc hiện đại để thăm khám và điều trị kịp thời. Bệnh viện Thận Hà Nội: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh viện Nội tiết Trung ương: Đường Nguyễn Bồ, Tứ Hiệp, Thanh Trì hoặc số 80, ngõ 82, Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh viện E: Số 87-89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Số 40 Tràng Thi, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Phòng khám số 1 - Bệnh viện Đại học Y: Nhà A5, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. NHẬT HÀ Bệnh viện khám, điều trị bệnh thận uy tín tại Hà Nội SỨC KHỎE MỚI THÚY NGA xuống lành tính không triệu chứng, chỉ phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe, không cần điều trị, chỉ theo dõi định kỳ mỗi 3-6 tháng. Khi nang lớn hơn 3cm có khả năng phát sinh biến chứng như chảy máu, nhiễm khuẩn hay hóa ác tính. Khi đó, người bệnh biểu hiện các triệu chứng như đau lưng lâu ngày không khỏi, sốt và ớn lạnh, tăng huyết áp bất thường, tiểu máu, nước tiểu đục… Những nang thận lớn lành tính chỉ cần chọc hút dịch hoặc cắt phần chỏm nang thận. Với nang thận có nguy cơ ung thư cần phải phẫu thuật cắt lấy trọn nang. 50% ung thư thận phát hiện tình cờ ThS.BS Trần Anh Tuấn, Bệnh viện K cho biết, ung thư biểu mô tế bào thận chiếm ưu thế với hơn 90% các khối u tại thận và tỷ lệ tử vong cao nhất 40% với các ung thư khác của hệ tiết niệu. Tuy tỷ lệ mắc chỉ chiếm 2,6% các khối u ác tính ở người lớn nhưng lại đứng thứ 6 về tỷ lệ tử vong do ung thư tại Mỹ. Mặc dù có nhiều yếu tố nguy cơ được nghi ngờ đối với ung thư thận không có yếu tố di truyền, song nguyên nhân thực sự của ung thư thận vẫn còn là điều bí ẩn. Ngoài tác nhân môi trường và yếu tố nghề nghiệp thì thuốc lá, béo phì, tăng huyết áp và đặc biệt bệnh thận giai đoạn cuối làm tăng nguy cơ ung thư thận (trên 90% bệnh nhân chạy thận sẽ tiến triển thành bệnh lý nang thận mắc phải sau 5 – 10 năm với 1 – 2% số bệnh nhân này tiến triển thành ung thư thận). Điều đáng nói, hơn một nửa bệnh nhân ung thư thận tiến triển không có triệu chứng. Trên 20% bệnh nhân ung thư thận phải chịu đựng hội chứng cận u, bao gồm tăng canxi máu, tăng huyết áp, thiếu máu, suy chức năng gan… Ung thư thận là loại ung thư dễ tái phát và di căn nguy hiểm tới tính mạng. Có những bệnh nhân bị ung thư một bên đã được cắt bán phần hoặc toàn bộ, sau điều trị lại tái phát phần còn lại hoặc di căn sang thận kia. Đặc biệt, các tế bào từ khối u ác tính có thể xâm nhập, gây tổn hại các mô lân cận và các cơ quan. Ngoài ra, các tế bào ung thư có thể phá vỡ từ một khối u ác tính, đi vào máu hoặc hệ bạch huyết dọc động mạch chủ bụng, tạo nên các khối u mới ở phổi, não, gan, xương... Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Siêu âm ổ bụng là kỹ thuật đơn giản, ít tốn kém có thể phát hiện u thận giai đoạn sớm, từ đó giúp việc điều trị hiệu quả, chất lượng cuộc sống tốt hơn. “Các nang thận kích thước từ 3cm trở xuống lành tính không triệu chứng, không cần điều trị, chỉ theo dõi định kỳ mỗi 3-6 tháng. Khi nang lớn hơn 3cm có khả năng phát sinh biến chứng như chảy máu, nhiễm khuẩn hay hóa ác tính”, ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết. U lành phát triển khổng lồ, hóa ung thư Bệnh nhân nữ 71 tuổi (Bình Dương) phát hiện nang thận từ rất lâu, được chẩn đoán u lành tính nên nhiều năm không tái khám. Gần đây, bà đau âm ỉ hông lưng bên phải hơn 1 tháng, điều trị đau xương khớp không khỏi, đi khám phát hiện khối nang thận phức tạp, khoảng 5cm, nhiều khả năng biến chứng ung thư. Kết quả nội soi cắt bỏ toàn bộ nang thận có chồi bướu, đi xét nghiệm ung thư thận. ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, hiện y học chưa rõ nguyên nhân nang thận chuyển thành ung thư. Tuy nhiên, riêng bác sĩ Cương đã phẫu thuật cho khoảng 4-5 trường hợp. TS.BS Nghiêm Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nang thận có hai loại: di truyền và mắc phải. Nang thận di truyền, thường gọi là thận đa nang, biểu hiện đặc trưng xuất hiện nang thận ở cả 2 bên với kích thước khác nhau như chùm nho. Nang thận mắc phải thường xuất hiện đơn độc (nang đơn thận) hoặc có nhiều nang (từ 2 nang trở lên), chưa rõ nguyên nhân, nhưng thường gặp ở người trên 60 tuổi, người bệnh suy thận có chạy thận nhân tạo. Nang đơn thận là bệnh lý thường gặp trên lâm sàng. Đây là bệnh lý lành tính phổ biến, đứng thứ hai trong nhóm bệnh thận có nang. Tỷ lệ mắc bệnh ở nam phiền toái như đái máu, đau thắt lưng... Nhiều trường hợp không có triệu chứng gì đặc biệt mà người bệnh chỉ tình cờ phát hiện qua siêu âm kiểm tra sức khoẻ. Tuy vậy, nang khi đủ lớn có thể gây triệu chứng như: Đau thắt lưng hoặc tức nặng vùng thắt lưng bên thận có nang, sốt khi nang nhiễm trùng, tiểu ra máu, chảy máu nang... Bệnh có thể liên quan với tăng huyết áp do nang to chèn ép ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa huyết áp tại thận. Tất cả bệnh nhân có triệu chứng cần tầm soát kỹ bệnh lý ác tính tại nang. Nhiều trường hợp thận đa nang chi đươc phat hiên khi nang lớn và đã có biến chứng. Các biến chứng thường gặp là: Nhiễm trùng, tăng huyết áp, nang xuất huyết, nếu ở giai đoạn muộn có thể gây suy thận. Đặc biệt, gần 50% số ca ung thư thận xảy ra ở bệnh nhân bị bệnh thận đa nang. Chủ yếu là ung thư tế bào thận, một số ít ung thư nhú thận.... Theo ThS.BS Nguyễn Tân Cương, các nang thận kích thước từ 3cm trở Tỷ lệ ung thư thận phát triển từ nang phức tạp ước tính từ 15–50% tùy mức độ. Đặc biệt, gần 50% số ca ung thư thận xảy ra ở bệnh nhân bị bệnh thận đa nang. Đau âm ỉ lưng, nang thận... dễ mắc ung thư giới gấp đôi nữ giới và tăng dần theo tuổi. Bệnh thường khởi phát sau 40 tuổi. Nang đơn thận tuy là bệnh lành tính, nhưng bệnh có thể gây ra nhiều Nội soi cắt nang thận ung thư cho bệnh nhân D - BVCC Thận bình thường và thận đa nang - BVCC PHÒNG NGỪA U NANG THẬN Hạn chế tiếp xúc với môi trường lạnh, vì đây là yếu tố nguy cơ khiến bệnh tiến triển nặng hơn. Hạn chế vận động quá sức hoặc tránh các chấn thương vùng hông lưng bởi dễ gây nhiễm trùng và vỡ u nang thận. Thực hiện các biện pháp để bảo vệ chức năng thận. Kiểm soát huyết áp ổn định. Tránh các yếu tố nguy cơ gây nhiễm trùng tiết niệu cũng như các loại nhiễm trùng khác. Duy trì thói quen uống ít nhất 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày để đào thải độc tố ra khỏi thận. Cắt khối u nang thận khổng lồ 2,8 kg - BVCC

Số 26 (4392) Thứ Năm (26/6/2025) 6 SỨC KHỎE MỚI Dầu gội dược liệu Nakids “Dầu gội dược liệu Nakids vượt ngưỡng vi sinh, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, có thể gây kích ứng, viêm da, nhiễm trùng da đầu, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ”, bác sĩ Trần Minh Tú nhận định. TRƯƠNG HIỀN vượt ngưỡng vi sinh… nguy Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành quyết định số 1733/ QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc lô sản phẩm Dầu gội dược liệu Nakids làm sạch chấy, loại hộp 1 chai 100ml, số lô 082024, NSX 26/8/2024, HSD 25/8/2027. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty TNHH dược mỹ phẩm Quang Xanh (Hưng Yên); Công ty TNHH dược phẩm Đăng Nhi (Thái Nguyên) phân phối. Lý do thu hồi do sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật, đồng thời sản xuất sau khi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã hết hiệu lực. Nguy cơ nhiễm trùng, viêm da Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, bác sĩ Trần Minh Tú, nguyên giảng viên Đại học Y dược TP HCM nhận định, vi sinh vật tồn tại tự nhiên ở môi trường, nhưng khi chúng có mặt với số lượng vượt quá ngưỡng cho phép trong các sản phẩm bôi lên da hoặc da đầu, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Với dầu gội, đặc biệt sản phẩm được quảng bá là dược liệu để trị chấy, vốn thường dùng cho trẻ em, nếu nhiễm vi sinh vượt mức, có thể gây ra viêm da, kích ứng, thậm chí nhiễm trùng sâu khi có tổn thương hở trên da đầu. Bác sĩ Tú phân tích, những vi khuẩn phổ biến có thể hiện diện trong sản phẩm vi phạm vi sinh gồm Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng), Pseudomonas aeruginosa. Cả hai đều có thể gây nhiễm trùng nguy hiểm, đặc biệt nếu xâm nhập qua các vết trầy xước, viêm da cơ địa hay vùng da bị chấy cắn gây tổn thương. “Nếu trẻ bị viêm da đầu do vi sinh từ dầu gội, việc điều trị sẽ phức tạp hơn vì phải kết hợp cả kháng sinh, chống viêm và chăm sóc da đầu đúng cách. Tình trạng viêm có thể lan rộng hoặc tái phát dai dẳng. Đây là lý do không thể xem nhẹ các thông tin vi sinh vượt ngưỡng trong sản phẩm chăm sóc cá nhân”, bác sĩ Tú nhấn mạnh. Không chỉ dừng lại ở nguy cơ viêm da, bác sĩ Tú cảnh báo, một số vi khuẩn khi xâm nhập qua da đầu có thể gây nhiễm trùng toàn thân ở những trẻ có sức đề kháng kém. Vi khuẩn như Pseudomonas aeruginosa được biết đến là nguyên nhân gây viêm nang lông, nhiễm trùng huyết, đặc biệt nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. “Nhiều phụ huynh vẫn nghĩ chỉ cần tránh dùng sản phẩm khi da đầu đang bị trầy xước, nhưng thực tế, ngay cả khi da lành, nếu vi sinh vượt ngưỡng vẫn đến nhiều hậu quả không mong muốn. “Tôi từng gặp nhiều trường hợp viêm da tiếp xúc, viêm nang lông ở trẻ nhỏ do cha mẹ dùng các loại dầu gội, thuốc trị chấy “thảo dược” không rõ nguồn gốc hoặc không được kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Điều này cho thấy, dược liệu không đồng nghĩa với an toàn nếu sản phẩm không tuân thủ tiêu chuẩn vi sinh và quy trình sản xuất nghiêm ngặt”, bác sĩ Trần Minh Tú nêu quan điểm. Không chỉ vi phạm về chỉ tiêu vi sinh, lô dầu gội Nakids còn bị phát hiện sản xuất sau khi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã hết hiệu lực. Theo quy định, mọi sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên thị trường phải được công bố và gia hạn đúng thời hạn để đảm bảo quản lý chất lượng. Trường hợp dầu gội Nakids cho thấy sự coi thường quy định và tiềm ẩn nguy cơ rất lớn cho người tiêu dùng. “Khi một sản phẩm được sản xuất ngoài khuôn khổ pháp lý, đồng nghĩa với việc không còn sự giám sát chất lượng, không ai đảm bảo được thành phần, quy trình và tính an toàn của sản phẩm đó nữa. Dùng các sản phẩm như vậy không khác gì chơi trò may rủi với sức khỏe của chính mình và con trẻ”, bác sĩ Tú khẳng định. Bác sĩ Trần Minh Tú cũng đưa ra một số khuyến cáo với người tiêu dùng: Tuyệt đối không dùng các sản phẩm có thể tạo ra kích ứng và bào mòn lớp hàng rào bảo vệ tự nhiên, mở đường cho vi khuẩn xâm nhập sâu hơn”, bác sĩ Tú nhấn mạnh. Một điểm đáng lo ngại là sản phẩm Nakids được giới thiệu là “dược liệu”, “chiết xuất tự nhiên”, khiến nhiều phụ huynh mặc định đây là sản phẩm an toàn, có thể dùng cho trẻ nhỏ mà không cần cân nhắc kỹ. Tuy nhiên, theo bác sĩ Tú, chính tâm lý chủ quan này có thể dẫn không rõ nguồn gốc, không có công bố hợp lệ hoặc quá hạn công bố; Không nên tin tuyệt đối vào các lời quảng cáo như “dược liệu”, “thảo dược”, “an toàn tuyệt đối” nếu sản phẩm không được kiểm chứng bởi cơ quan y tế. Nếu phát hiện dầu gội có mùi lạ, thay đổi màu sắc, gây rát hoặc ngứa sau khi dùng cần ngưng sử dụng ngay và theo dõi biểu hiện bất thường; Báo cáo cho cơ quan chức năng nếu nghi ngờ sản phẩm có dấu hiệu vi phạm, tránh để các lô hàng kém chất lượng tiếp tục lưu hành. Vi phạm kép, nên xử nghiêm Từ góc độ pháp lý, trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Minh Trí, Đoàn luật sư Hà Nội nhận định, về giới hạn vi sinh, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2019/BYT, các sản phẩm mỹ phẩm không được vượt quá ngưỡng cho phép về tổng số vi sinh vật hiếu khí (≤ 1000 CFU/ml), không được chứa vi khuẩn gây bệnh như Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus… Việc sản phẩm Nakids vượt ngưỡng vi sinh cho thấy tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, có thể gây kích ứng, nhiễm trùng da đầu, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, đối tượng sử dụng phổ biến sản phẩm trị chấy. Quyết định thu hồi sản phẩm của Cục Quản lý Dược - Ảnh chụp màn hình Sản phẩm Dầu gội dược liệu Nakids làm sạch chấy vừa bị thu hồi - Ảnh NLĐ

Số 26 (4392) Thứ Năm (26/6/2025) 7 hại sức khỏe Mái tóc phải chịu nhiều tác động từ môi trường như nắng nóng, gió bụi, ô nhiễm không khí, hóa chất từ thuốc nhuộm, thuốc uốn, máy tạo kiểu nhiệt… Tất cả những yếu tố này khiến phần đuôi tóc, nơi xa da đầu nhất dễ bị khô xơ, chẻ ngọn và yếu dần theo thời gian. Nếu không được loại bỏ, phần tóc hư tổn này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chung của toàn bộ mái tóc. Bao lâu nên cắt tóc? Không có con số tuyệt đối cho tất cả mọi người, nhưng dưới đây là hướng dẫn cụ thể theo từng loại tóc và nhu cầu chăm sóc: Tóc ngắn: Tóc ngắn rất dễ lộ sự mất cân đối khi mọc dài ra. Vì thế, bạn nên cắt tóc mỗi 4 - 6 tuần để giữ form tóc chuẩn, tránh phần tóc sau dài nhanh hơn phần trước, làm mất kiểu. Tóc dài: Nếu bạn muốn nuôi tóc dài nhưng vẫn đảm bảo tóc khỏe đẹp, hãy tỉa phần ngọn mỗi 8 - 12 tuần. Việc tỉa đều giúp loại bỏ phần chẻ ngọn mà không ảnh hưởng đến độ dài quá nhiều, đồng thời giúp tóc mọc dài đều, ít gãy rụng hơn. Tóc xoăn hoặc gợn sóng tự nhiên: Tóc xoăn thường khô hơn tóc thẳng do cấu trúc lọn xoăn khiến dầu tự nhiên khó lan tỏa từ da đầu đến ngọn tóc. Bạn nên tỉa tóc mỗi 8 - 12 tuần để duy trì độ đàn hồi, giúp tóc không bị rối, gãy. Tóc nhuộm, tẩy, uốn hoặc ép: Các loại tóc đã qua xử lý hóa chất dễ bị hư tổn hơn, đặc biệt ở phần đuôi tóc. Vì thế, nên cắt tóc mỗi 6 - 8 tuần để giữ mái tóc trong tình trạng tốt, đồng thời hỗ trợ việc phục hồi tóc sau khi dùng hóa chất. Tóc nam giới: Với tóc ngắn nam, cắt mỗi 3 - 5 tuần là lý tưởng để giữ sự gọn gàng, sạch sẽ, đặc biệt với những kiểu tóc như fade, undercut hoặc tóc dựng. Dấu hiệu bạn cần cắt tóc ngay Phần ngọn tóc bắt đầu chẻ làm hai hoặc nhiều nhánh. Tóc khô, xơ và dễ gãy khi chải hoặc tạo kiểu. Mái tóc trông mất dáng, rối tung và khó kiểm soát. Tóc mọc dài nhưng không còn bóng mượt như trước. Dù đã chăm sóc bằng dầu xả, mặt nạ tóc nhưng tóc vẫn không cải thiện. MỸ ANH Ăn uống lành mạnh, nuôi dưỡng tóc từ gốc Một trong những yếu tố quan trọng nhất để nuôi dưỡng chân tóc là bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Tóc chủ yếu được cấu tạo từ protein (keratin), do đó, chế độ ăn giàu đạm sẽ giúp tóc chắc khỏe hơn. Ngoài ra, thiếu sắt khiến tóc dễ gãy rụng. Do vậy, nên bổ sung thịt đỏ, rau xanh đậm, đậu nành hoặc các loại hạt. Kẽm và biotin cũng giúp tóc mọc nhanh, bóng mượt. Các chất này có nhiều trong trứng, cá hồi, ngũ cốc nguyên cám. Vitamin nhóm B (B5, B7) giúp cải thiện lưu thông máu đến da đầu, kích thích mọc tóc. Omega-3 có trong cá béo, hạt lanh cũng giúp giảm khô da đầu, dưỡng tóc từ bên trong. Chăm sóc da đầu đúng cách Chân tóc được nuôi dưỡng từ các nang tóc dưới da đầu, vì vậy chăm sóc da đầu đúng cách sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc. Gội đầu đúng cách: Không gội quá nhiều lần (2–3 lần/tuần là đủ), tránh dùng nước quá nóng, không chà xát mạnh gây tổn thương da đầu. Massage da đầu nhẹ nhàng: Kích thích tuần hoàn máu, giúp các dưỡng chất đến nuôi chân tóc nhiều hơn. Tẩy tế bào chết da đầu định kỳ: Tương tự như da mặt, da đầu cũng cần được làm sạch sâu để loại bỏ bã nhờn và tế bào chết, giúp nang tóc thông thoáng. Chọn dầu gội dịu nhẹ, chiết xuất thiên nhiên: Ưu tiên các sản phẩm không chứa sulfate, paraben để tránh kích ứng. Sử dụng dầu dưỡng Các nguyên liệu tự nhiên có thể giúp phục hồi và nuôi dưỡng chân tóc một cách lành tính: Dầu dừa: Giàu axit lauric, giúp thẩm thấu sâu vào nang tóc, làm mềm da đầu, giảm gãy rụng. Dầu bưởi: Kích thích mọc tóc, làm sạch và kháng khuẩn da đầu. Bia: Chứa protein từ lúa mạch và hoa bia, giúp tăng cường sức khỏe tóc từ chân tới ngọn. Nha đam: Làm dịu da đầu, giảm gàu, giữ ẩm cho chân tóc. Bạn có thể thoa trực tiếp lên da đầu, ủ tóc 15–30 phút rồi gội sạch bằng nước ấm. Nên thực hiện 1–2 lần/tuần. Tránh tác nhân gây hại Lạm dụng nhiệt: Máy sấy, máy kẹp, máy uốn tóc khiến da đầu và chân tóc bị tổn thương. Nhuộm, duỗi, tẩy tóc thường xuyên: Các hóa chất mạnh có thể làm hỏng cấu trúc tóc. Căng thẳng kéo dài: Làm rối loạn nội tiết, ảnh hưởng tới chu kỳ mọc tóc tự nhiên. Buộc tóc quá chặt: Gây áp lực lên chân tóc, dễ làm tóc rụng theo mảng. Nuôi dưỡng chân tóc khỏe mạnh là quá trình đòi hỏi sự kiên trì, kết hợp chăm sóc từ bên trong lẫn bên ngoài. Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn, thói quen sinh hoạt và lựa chọn sản phẩm dịu nhẹ, tự nhiên. MỸ ANH SỨC KHỎE MỚI Vì sao cần cắt tóc định kỳ? Bí quyết nuôi dưỡng chân tóc khỏe mạnh Không dừng lại ở đó, lô sản phẩm còn được sản xuất khi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã hết hiệu lực, vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 4 và Điều 34 của Thông tư 06/2011/TTBYT, theo đó, doanh nghiệp chỉ được phép sản xuất, lưu hành mỹ phẩm khi còn hiệu lực công bố. Việc sản xuất sau thời điểm này đồng nghĩa với việc lưu hành sản phẩm không hợp pháp, gây nguy cơ mất kiểm soát chất lượng và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng. Theo luật sư Nguyễn Minh Trí, chuỗi vi phạm trong vụ lô dầu gội Nakids cho thấy doanh nghiệp có dấu hiệu coi thường pháp luật và sức khỏe cộng đồng, vừa vi phạm quy định về tiêu chuẩn chất lượng, cụ thể là vi sinh vượt ngưỡng, vừa vi phạm điều kiện pháp lý khi sản xuất sau thời điểm hết hiệu lực công bố. Cả hai lỗi này đều rất nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh mỹ phẩm tác động trực tiếp lên cơ thể người, đặc biệt với trẻ em. Luật sư dẫn chứng, theo Điểm b, Khoản 1, Điều 68 Nghị định 98/2020/ NĐ-CP, hành vi sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ bị phạt tiền từ 30 – 50 triệu đồng, đồng thời buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm. Ngoài ra, Điểm a, Khoản 3, Điều 69 của nghị định này quy định phạt từ 50 – 70 triệu đồng đối với hành vi sản xuất mỹ phẩm chưa được cấp hoặc đã hết hạn công bố. “Nếu cơ quan chức năng xác định hành vi cố ý tái phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người dùng, có thể xem xét trách nhiệm hình sự đối với cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Bộ luật Hình sự hiện hành”, luật sư Trí nhấn mạnh. Trách nhiệm pháp lý đầu tiên thuộc về Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Quang Xanh, đơn vị sản xuất, đã vi phạm cả về điều kiện công bố và tiêu chuẩn chất lượng. Nếu không có biện Việc cắt tỉa tóc định kỳ không chỉ giúp giữ dáng tóc gọn gàng mà còn là cách hiệu quả để loại bỏ phần tóc yếu, kích thích tóc mọc mới, bóng mượt hơn. Để phục hồi, nuôi dưỡng chân tóc khỏe mạnh một cách tự nhiên, cần chăm sóc tóc từ bên trong, duy trì lối sống lành mạnh, lựa chọn sản phẩm phù hợp. Ảnh minh họa/ Nguồn internet Ảnh minh họa/ Nguồn internet Cục Quản lý Dược cho biết, số tiếp nhận phiếu công bố của lô sản phẩm Dầu gội dược liệu Nakids làm sạch chấy, loại hộp 1 chai 100ml, được cấp ngày 28/9/2017, có giá trị 5 năm, nghĩa là lô dầu gội dược liệu trên được sản xuất sau gần 2 năm hết hạn. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Dầu gội dược liệu Nakids làm sạch chấy - hộp 1 chai 100ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Công ty TNHH dược mỹ phẩm Quang Xanh phối hợp Công ty TNHH dược phẩm Đăng Nhi phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Dầu gội dược liệu Nakids làm sạch chấy - hộp 1 chai 100ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 16/7/2025. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên giám sát Công ty TNHH dược mỹ phẩm Quang Xanh, Công ty TNHH dược phẩm Đăng Nhi trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Dầu gội dược liệu Nakids làm sạch chấy - hộp 1 chai 100ml không đáp ứng quy định. Kiểm tra Công ty TNHH dược mỹ phẩm Quang Xanh, Công ty TNHH dược phẩm Đăng Nhi trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/7/2025. pháp kiểm tra nội bộ và giám sát chất lượng đầy đủ, đây còn có thể là dấu hiệu của hành vi sản xuất mỹ phẩm không an toàn, gây rủi ro trên diện rộng. Công ty TNHH Dược phẩm Đăng Nhi, đơn vị phân phối, nếu có dấu hiệu biết rõ sai phạm nhưng vẫn phân phối sản phẩm ra thị trường cũng có thể bị xem xét xử phạt hành chính với vai trò đồng phạm, theo quy định tại Điều 3, Nghị định 98/2020/NĐ-CP, liên quan đến trách nhiệm của bên phân phối khi lưu hành sản phẩm không hợp lệ. Dưới góc nhìn bảo vệ người tiêu dùng, luật sư Nguyễn Minh Trí kiến nghị: “Với các doanh nghiệp cố tình vi phạm, mức phạt hành chính không còn đủ sức răn đe. Cần tính đến việc rút giấy phép, đình chỉ hoạt động hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu đủ căn cứ. Công khai danh sách sản phẩm vi phạm để người tiêu dùng tra cứu, ngừng sử dụng và cảnh báo lẫn nhau. Ngoài ra, các cơ sở mỹ phẩm cần được kiểm tra định kỳ chặt chẽ hơn, không chỉ khi có sự cố mới vào cuộc. Đồng thời, xây dựng hệ thống quản lý điện tử các Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, tránh tình trạng doanh nghiệp sản xuất khi đã hết hiệu lực. Người tiêu dùng cần cẩn trọng hơn trong lựa chọn sản phẩm chăm sóc cá nhân, đặc biệt là với mỹ phẩm dành cho trẻ nhỏ. Việc chủ động của người tiêu dùng chính là tuyến phòng thủ quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn các sản phẩm kém chất lượng. Không thể để một sản phẩm kém chất lượng tiếp tục tồn tại ngoài thị trường chỉ vì những lỗ hổng trong quản lý và xử lý. Đây là lúc cần hành động quyết liệt để lấy lại niềm tin của người tiêu dùng, đảm bảo một thị trường mỹ phẩm an toàn, minh bạch”, luật sư Nguyễn Minh Trí nhấn mạnh.

