Khoa học và Đời sống số 25-2025

baotrithuccuocsong@kienthuc.net.vn 096 523 7756 CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM NĂM THỨ 66 THỨ NĂM (19/6/2025), SỐ 25 (4390) QUÉT QRCODE ĐỌC KH&ĐS 3 Công ty Đá quý và vàng Hà Nội vi phạm nhiều quy định khai thác khoáng sản Sập bẫy lừa nâng cấp Locket Gold… mất iCloud, bay sạch tài khoản 22 Bệnh viện Thẩm mỹ SiLi dính loạt sai phạm, phạt 245 triệu... đã đủ răn đe? 6 11 2 “Doanh nghiệp nên siết chặt quy trình thanh quyết toán, xuất hoá đơn, trích nộp thuế; tránh tất cả hành vi, hành động được cho là gian lận, trốn thuế. Điều này cũng là bắt buộc đối với hộ kinh doanh và công dân”, TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh. 21 Doanh nghiệp, hộ kinh doanh… hết đường gian lận, trốn thuế! QUY ĐỊNH MỚI VỀ THUẾ TỪ NGÀY 01/7/2025: BẠC LIÊU: Công ty Toàn Thắng “thắng đậm” 3 gói thầu xây lắp trong 1 tuần

Số 25 (4391) Thứ Năm (19/6/2025) 2 doanh cần lưu ý điều gì thưa chuyên gia? - TS Nguyễn Trí Hiếu: Tôi cho rằng, trước hết, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần phải chuyển đổi thanh toán không dùng tiền mặt bằng các phương thức thanh toán điện tử bao gồm chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử cũng như phương tiện thanh toán khác. Cần phải có thời gian bởi các doanh nghiệp, đặc biệt là hộ kinh doanh vẫn còn thói quen dùng tiền mặt thanh toán giao dịch. Trong thời gian tới nếu họ vẫn tiếp tục sử dụng phương thức thanh toán bằng tiền mặt, có thể xem là tránh, né luật và bị xử phạt vi phạm hành chính. Đối với các doanh nghiệp, vấn đề quản trị rủi ro và minh bạch hóa tài chính là các quan trọng. Các doanh nghiệp nên siết chặt lại tất cả việc thanh toán hóa đơn, đóng thuế, tránh tất cả hành động được xem là gian lận thuế, trốn thuế. Đây là tinh thần thượng tôn pháp luật mà doanh nghiệp và người dân cần phải tuân thủ. Đồng thời, các doanh nghiệp cần khẩn trương rà soát lại quy trình thanh toán, nâng cấp hệ thống kế toán và chuẩn bị đầy đủ các giải pháp tuân thủ để kịp thích ứng với quy định mới kể từ ngày 1/7/2025. Chủ động cập nhật, đào tạo nhân sự thực hiện theo quy định thuế mới. Các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cần có sự hỗ trợ về chính sách. lXin cảm ơn chuyên gia về cuộc trao đổi trên! HẢI NINH thực hiện Cùng với đó, việc tăng cường sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế sẽ nâng cao tính liên kết dữ liệu và minh bạch hóa các giao dịch. Tôi cho rằng, đây là những thay đổi quan trọng nhất chính sách thuế mới trong Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần lưu ý điều gì? lVới những điểm mới theo Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024, các doanh nghiệp, hộ kinh Từ ngày 1/7/2025, Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới về chính sách thuế. Chuyên gia tài chính đã chỉ ra những điểm mới, đồng thời đưa ra những khuyến cáo với doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống, TS Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn Cầu đã đưa ra các khuyến cáo đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh đối với chính sách thuế mới trong Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024. Thay đổi quan trọng l Từ 1/7, Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024 chính thức có hiệu lực, chuyên gia có thể chỉ ra những điểm đáng lưu ý về các chính sách thuế mới này? - TS Nguyễn Trí Hiếu: Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024 có một số điểm mới. Trong đó đáng chú ý, mọi giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, kể cả giao dịch dưới 20 triệu đồng đều bắt buộc phải có hóa đơn và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt chẳng hạn như chuyển khoản, thẻ, ví điện tử. Nếu doanh nghiệp muốn khấu trừ giá trị gia tăng đầu vào, quy định miễn chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt cho các khoản chi dưới 20 triệu đồng trước đây đều bị bãi bỏ. Điều này đồng nghĩa, mọi khoản chi dù nhỏ hay lớn đều phải thực hiện thông qua thanh toán không dùng tiền mặt như chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc các phương thức hợp lệ khác, nếu doanh nghiệp muốn được hưởng quyền khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào. Thêm vào đó, các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/1/2026 thay vì mức 100 triệu đồng như trước đây, tức là nâng mức doanh thu phải nộp thuế từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng/năm. Một điểm mới nữa là sự thay đổi cách tính thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa nhập khẩu, giá tính thuế sẽ bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế môi trường (nếu có), thay vì chỉ tính trên giá tại cửa khẩu như trước. Tức là cộng thêm các loại thuế khác làm cơ sở để tính thuế giá trị gia tăng. GÓC NHÌN TRÍ THỨC KH&CN “Doanh nghiệp nên siết chặt quy trình thanh quyết toán, xuất hoá đơn, trích nộp thuế; tránh tất cả hành vi, hành động được cho là gian lận, trốn thuế. Điều này cũng là bắt buộc đối với hộ kinh doanh và công dân”, TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh. QUY ĐỊNH MỚI VỀ THUẾ TỪ NGÀY 01/7/2025: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh… hết đường gian lận, trốn thuế! Từ ngày 1/6/2025 đến hết ngày 31/12/2025, chính sách bỏ thuế khoán được áp dụng đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên, thuộc các ngành nghề có bán hàng, cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng như: trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, vận tải hành khách, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, chiếu phim, dịch vụ phục vụ cá nhân...Từ ngày 1/1/2026 trở đi, chính thức bỏ thuế khoán đối với tất cả hộ, cá nhân kinh doanh. Sau khi bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh có 2 lựa chọn nộp thuế: Phương pháp kê khai thuế: áp dụng với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Phương pháp nộp thuế theo từng lần phát sinh áp dụng với cá nhân kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm kinh doanh cố định. Cách tính thuế theo phương pháp kê khai: Theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC: Doanh thu tính thuế bao gồm toàn bộ khoản thu từ bán hàng, cung ứng dịch vụ, tiền hoa hồng, giá trị khuyến mãi, chiết khấu, hỗ trợ bán hàng... bao gồm cả khoản đã thu và chưa thu tiền. Tỷ lệ thuế trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN quy định theo từng ngành nghề (Phụ lục I Thông tư 40). Công thức tính thuế: Số thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT × Tỷ lệ % thuế GTGT. Số thuế TNCN = Doanh thu tính thuế TNCN × Tỷ lệ % thuế TNCN. BỎ THUẾ KHOÁN, HỘ KINH DOANH NỘP THUẾ THẾ NÀO? Ảnh minh họa CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THUẾ CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1/7/2025: Theo Thông tư 86/2024/TT-BTC, Luật Thuế GTGT 2024 và Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung có 8 nội dung đáng chú ý: Thay đổi lớn đối với mã số thuế Mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh chỉ còn giá trị đến hết ngày 30/6/2025. Từ ngày 1/7/2025, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thay thế mã số thuế. Điều chỉnh đối tượng không chịu thuế GTGT Một số nhóm đối tượng không chịu thuế GTGT so với quy định hiện hành, gồm: phân bón; máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; lưu ký chứng khoán; dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán; hoạt động kinh doanh chứng khoán khác. Sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên, khoáng sản sau chế biến chỉ được miễn thuế nếu thuộc danh mục do Chính phủ quy định. Ngoài ra, luật bổ sung miễn thuế với hàng hóa nhập khẩu dùng để tài trợ, ủng hộ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. Sửa đổi giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu Theo Điều 7 Luật Thuế GTGT 2024, giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu được sửa đổi thành: trị giá tính thuế nhập khẩu theo quy định pháp luật về thuế xuất khẩu, nhập khẩu; cộng thuế nhập khẩu; cộng các khoản thuế nhập khẩu bổ sung (nếu có); cộng thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Hướng dẫn cụ thể khai thuế GTGT đầu vào bị sai, sót Khai vào kỳ phát sinh nếu việc bổ sung làm tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế được hoàn. Người nộp thuế phải nộp đủ phần tăng thêm và tiền chậm nộp (nếu có). Khai vào kỳ phát hiện nếu việc bổ sung làm giảm số thuế phải nộp hoặc chỉ điều chỉnh số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau. Bổ sung trường hợp hoàn thuế Cơ sở kinh doanh chỉ sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế suất 5% sẽ được hoàn thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên sau 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. Thay đổi điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào Từ 1/7/2025, mọi giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ đều phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, kể cả giao dịch dưới 20 triệu đồng (trừ một số trường hợp đặc thù theo quy định của Chính phủ). Ngoài ra, các chứng từ như phiếu đóng gói, vận đơn, chứng từ bảo hiểm (nếu có) cũng được công nhận làm căn cứ khấu trừ thuế đầu vào với hàng hóa xuất khẩu. Điều chỉnh thuế suất thuế GTGT của một số hàng hóa, dịch vụ Áp dụng thuế suất 0% cho: vận tải quốc tế; công trình xây dựng, lắp đặt ở nước ngoài, trong khu phi thuế quan; hàng hóa tại khu cách ly, cửa hàng miễn thuế; dịch vụ hàng không, hàng hải phục vụ vận tải quốc tế. Áp dụng thuế suất 5% cho các mặt hàng trước đây không chịu thuế như: phân bón, tàu khai thác thủy sản vùng biển. Áp dụng thuế suất 10% cho các mặt hàng trước đây thuộc diện 5%, gồm: lâm sản chưa qua chế biến; đường và phụ phẩm sản xuất đường; thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, điện ảnh. Bổ sung quy định với hàng hóa khuyến mại Giá tính thuế GTGT là 0 đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật thương mại. “Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần phải chuyển đổi thanh toán không dùng tiền mặt bằng các phương thức thanh toán điện tử”. “Tinh thần thượng tôn pháp luật là điều mà doanh nghiệp và người dân cần phải tuân thủ”.

Số 25 (4391) Thứ Năm (19/6/2025) 3 Sáng 18/6, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã tổ chức sự kiện ra mắt sách “Những bài viết về văn hóa, báo chí của Bác Hồ trên báo Nhân Dân”, các ấn phẩm đặc biệt và Triển lãm kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Hà Nội. Triển lãm trưng bày nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý về hành trình 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, từ tờ Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925 tới ngày nay. Các tác phẩm báo chí tiêu biểu, video tư liệu và sản phẩm truyền thông đa phương tiện thể hiện sự phát triển của báo chí trong kỷ nguyên số được tái hiện trên màn hình 3D tại khu vực triển lãm giúp tái hiện không gian làm báo qua các giai đoạn lịch sử, từ hầm in bí mật, chiến trường khốc liệt đến tòa soạn hiện đại. Khu vực tương tác dành cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, giúp trải nghiệm quy trình làm báo, khám phá vai trò của báo chí trong đời sống xã hội. Triển lãm là cầu nối đưa công chúng đến gần hơn với giá trị văn hóa, tư tưởng và nghề nghiệp của báo chí cách mạng. NGUYÊN VÂN KỶ NIỆM 100 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM Nhân dịp Kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc Tọa đàm, gặp mặt các cơ quan báo chí Việt Nam với nhan đề “Thể chế, chính sách cho phát triển báo chí Cách mạng Việt Nam”. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những chia sẻ, ý kiến của lãnh đạo các cơ quan báo chí. Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gửi tới các thế hệ những người làm báo lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho biết, nội dung báo chí phản ánh rất đa dạng, phong phú, đầy đủ, sinh động hoạt động của Quốc hội. Các bài viết đưa tin về các Kỳ họp, phiên họp của Quốc hội, UBTVQH rất kịp thời, tính thời sự cao, cả trước, trong và sau Kỳ họp. Báo chí đã đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, nhiều bài viết hay, xúc động đã cổ vũ Nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tạo ra nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ; nhiều bài viết có tính phát hiện cao, phản biện tinh tế, sắc bén. Với các nhà báo, phóng viên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần ý thức sâu sắc, người làm báo chí là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; tinh thần cách mạng, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa cái tốt, vì sự nghiệp chung; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Các cơ quan báo chí tập trung nghiên cứu sửa đổi Luật Báo chí và pháp luật có liên quan, tạo điều kiện tốt đa để báo chí hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc thù của từng loại hình báo chí và xu thế phát triển của kinh tế báo chí hiện đại. Chủ tịch Quốc hội thông tin, vừa qua, mức thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho báo chí đã được thống nhất giảm về mức 10% trong dự thảo luật; khẳng định đây là thể hiện sự thấu hiểu, chia sẻ và tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu và Quốc hội với báo chí. “Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp và những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, đội ngũ những người làm báo Việt Nam sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, luôn giữ được ‘tâm sáng, lòng trong, bút sắc’ như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ. NGỌC DUY Báo chí đưa Quốc hội lại gần với cử tri Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt. “Báo chí thực sự đã đưa Quốc hội lại gần với cử tri và đưa hơi thở cuộc sống, tâm nguyện của cử tri đến với nghị trường”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định. CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: Chiều 16/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025). Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc về những sự cống hiến, sức lực, trí tuệ và nhiệt huyết của các nhà báo đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời luôn đồng hành cùng MTTQ Việt Nam, các đoàn thể trong quá trình hoạt động của mình. “Những tác phẩm của các đồng chí đã đem hơi thở của cuộc sống, của Nhân dân đến với các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đến với công chúng để động viên, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và sức sáng tạo trong lao động sản xuất; cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong suốt thời gian qua”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh. Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng ta, đất nước ta là truyền thống cực kỳ quý báu, được bao thế hệ người Việt Nam bền bỉ, xây đắp bằng mồ hôi, công sức, bằng sự nhọc nhằn, sự hy sinh; máu xương của những người con đất Việt đã hòa vào lòng đất mẹ, thành những viên gạch bằng vàng để xây dựng nên thành đồng Tổ quốc Việt Nam. MTTQ và các đoàn thể có một trách nhiệm, sự nghiệp rất nặng nề, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân, nhân dân với Đảng, cầu nối này chắc chắn sẽ xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Tổ quốc Việt Nam trường tồn mãi mãi. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị cần khuyến khích sự tham gia của báo chí vào công tác giám sát, phản biện xã hội, các lĩnh vực liên quan đến quyền lợi thiết thực của Nhân dân như y tế, giáo dục, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải cách hành chính, an sinh xã hội. Cùng với đó cần đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho báo chí địa phương, báo chí của các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện để tiếng nói của Mặt trận và nhân dân đến gần hơn với công chúng. H. NHẬT Báo chí đồng hành cùng Mặt trận xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của các cơ quan báo chí, chúng ta sẽ xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà và đồng chí Lê Hải Bình tặng quà cho các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. ẢNH: QUANG VINH Bộ tem đặc biệt “Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 - 2025)” do Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành như một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ, tái hiện hành trình vẻ vang của nền báo chí cách mạng, đồng thời là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ người làm báo - những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. Bộ tem gồm một mẫu, thiết kế không tràn lề, khuôn khổ 43 x 32 mm. Bằng ngôn ngữ tạo hình hiện đại kết hợp tinh thần truyền thống, mẫu tem mang thông điệp mạnh mẽ về sự kế thừa và phát triển không ngừng của báo chí cách mạng suốt 100 năm qua. Trung tâm của mẫu tem là hình lá cờ Tổ quốc kết hợp với chân dung đồ họa của Bác Hồ (năm 1923 - 1924), số 1925 - 2025 và tờ “Thanh Niên” - Tờ báo đầu tiên của nền Báo chí cách mạng Việt Nam, tờ “Nhân dân” “Tạp chí Cộng sản” mang tính đại diện cho lớp lớp thế hệ của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Bộ tem đặc biệt có màu sắc mạnh mẽ đỏ đậm, vàng thể hiện sức mạnh của thông tin báo chí cách mạng, đồng thời cũng mang tính hoài cổ của kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam. Bố cục chặt chẽ, tạo hình tượng mang tính biểu đạt cao và bố cục chặt chẽ gắn chặt với nội dung của bộ tem. HOÀNG MINH Ra mắt sách “Những bài viết về văn hóa, báo chí của Bác Hồ trên báo Nhân Dân” Bộ tem đặc biệt kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Số 25 (4391) Thứ Năm (19/6/2025) 4 GIA ĐẠT Hội Báo toàn quốc 2025 có ý nghĩa hết sức đặc biệt, đánh dấu chặng đường 100 năm hình thành và phát triển của nền báo chí cách mạng. Hội Báo toàn quốc năm 2025 trước giờ “G” 1 Hội Báo toàn quốc 2025 do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 - 2025), sự kiện còn hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 75 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. KỶ NIỆM 100 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM Hội Báo toàn quốc 2025 có ý nghĩa hết sức đặc biệt, đánh dấu chặng đường 100 năm hình thành và phát triển của nền báo chí cách mạng. Năm nay, hơn 80 đơn vị báo chí Trung ương và địa phương tham gia Hội Báo với gần 130 gian trưng bày. Các gian báo thể hiện đa dạng hình thức và nội dung, phản ánh mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Các tòa soạn mang đến sản phẩm báo chí đa nền tảng ứng dụng AI, thực tế ảo, mô hình hóa 3D, holofan… Hội Báo sẽ diễn ra từ ngày 19 - 21/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo ghi nhận của PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/6, trước giờ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2025, các đơn vị báo chí trên khắp mọi miền Tổ quốc đang khẩn trương trang hoàng gian hàng báo chí của mình đẹp và ấn tượng nhất. Tất cả đều nỗ lực, sẵn sàng cho ngày hội lớn nhất của những người làm báo toàn quốc. Điểm nhấn của sự kiện là không gian trung tâm trưng bày chuyên đề "100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Thành tựu và xu hướng phát triển trong kỷ nguyên mới" - nơi tái hiện lịch sử báo chí cách mạng qua các mốc son đáng nhớ. Gian trưng bày do Bảo tàng Báo chí Việt Nam thực hiện, góp phần nhấn mạnh chiều sâu truyền thống và tư tưởng tiến bộ của báo chí nước nhà. Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc 2025 nhấn mạnh: “Hội Báo năm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu chặng đường 100 năm hình thành và phát triển của Báo chí cách mạng Việt Nam. Công tác tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng, các hoạt động trong khuôn khổ Hội Báo đảm bảo thể hiện đầy đủ bản sắc của báo chí Việt Nam từ truyền thống tới hiện đại, sáng tạo trên cơ sở kế thừa và tiếp nối lịch sử, nội dung phải có sức lôi cuốn, nêu bật những thành tựu to lớn và đóng góp của báo chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Cũng theo ghi nhận của PV, nhiều gian trưng bày đã hoàn thành tới 90%. Gian trưng bày của Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng mọi công tác chuẩn bị cho ngày mai cũng sắp hoàn thành. 2 3 4 5 6 7 8

Số 25 (4391) Thứ Năm (19/6/2025) 5 QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT Tỷ lệ người mắc u tủy sống chỉ chiếm khoảng 2% so với tỷ lệ người có các khối u khác trong cơ thể, chiếm 15 % so với tỷ lệ người bệnh có khối u ở hệ thống thần kinh trung ương. Với sự phát triển của y học, ngày nay có nhiều phương pháp để điều trị căn bệnh nguy hiểm u tủy sống như phẫu thuật, hoá trị, xạ trị… Hiệu quả điều trị bệnh tùy thuộc nhiều vào việc phát hiện sớm hay muộn, vị trí, kích thước, tính chất khối u và sức khỏe người bệnh,… Điều trị phẫu thuật u nội tủy qua kính hiển vi đã được áp dụng tại các cơ sở chuyên khoa cho kết quả tốt. Bởi u có độ ác tính thấp, nếu được chẩn đoán sớm và phẫu thuật kịp thời, sau mổ tình trạng lâm sàng của người bệnh sẽ dừng lại giống như ở mức trước mổ hoặc tốt hơn (hơn 80%), nguy cơ tái phát ít. Các bệnh viện điều trị u tủy sống uy tín tại Hà Nội: Bệnh viện K: Cơ sở 1: Số 43 Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Cơ sở 2: Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội; Cơ sở 3: Số 30 đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Bệnh viện Việt Đức: Số 16 - 18 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh viện Đại học Y: Số 1 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh viện E: 87-89 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. NHẬT HÀ Bệnh viện điều trị u tủy sống tại Hà Nội SỨC KHỎE MỚI THÚY NGA hình thành ở bất kỳ thành phần nào trong cấu trúc của tủy sống và cột sống như: Cột sống cổ, ngực hoặc thắt lưng. Nó có thể là u nguyên phát, tự hình thành và phát triển ở một vị trí trong cột sống, tủy sống hoặc do di căn từ ung thư vú, ung thư phổi... Triệu chứng phổ biến của bệnh u trong ống sống là tình trạng đau cổ hay đau lưng tùy vị trí u. Các cơn đau thường xảy ra vào ban đêm, khi người bệnh nghỉ ngơi và đau nhiều hơn khi bệnh nhân hoạt động. Những triệu chứng của bệnh u tủy sống cũng khác nhau, phụ thuộc chủ yếu vào vị trí mà khối u gây tổn thương. U tủy nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm đối với người bệnh: Rối loạn vận động (liệt chi hoặc liệt cơ thắt); Liệt một bên người; Mất cảm giác nóng – lạnh; Tổn thương hệ thần kinh vĩnh viễn; Suy giảm chức năng ruột và bàng quang; Trường hợp khối u chèn ép vào tủy sống có thể đe dọa tính mạng. Các chuyên gia thần kinh, cột sống cho biết, đau và rối loạn vận động hoặc rối loạn cảm giác (tê, yếu tay chân) là dấu hiệu đầu tiên của bệnh, nhưng mọi người hay bỏ qua. Đến khi đau nhiều hoặc tê liệt không vận động được mới đi khám thì bệnh đã ở giai đoạn muộn, rất khó hồi phục. Thời điểm điều trị tốt nhất là khi tình trạng thần kinh của bệnh nhân không phức tạp (chưa liệt hoàn toàn 2 chân, đại tiểu tiện còn tự chủ hoàn toàn, bệnh dưới 1 năm…), hầu hết có kết quả tốt, bệnh nhân phục hồi. Trường hợp nặng, bệnh phát triển lâu có tiến triển chèn ép tủy sống kéo dài do u có thể dẫn đến sự hư hại và thiếu hụt thần kinh kể cả khi phẫu thuật thành công. Hơn nữa, việc không tìm ra bệnh, điều trị sai đối với u tủy không phải là hiếm. Nguyên nhân đau trong u tủy dễ nhầm với đau rễ thần kinh do các căn nguyên khác như viêm đa rễ thần kinh, viêm dây thần kinh hông to do thoát vị đĩa đệm hoặc do lao, thoái hoá cột sống, viêm dây thần kinh liên sườn… Cần phải khám kỹ lâm sàng và chẩn đoán đúng mới tìm ra bệnh. “U tủy sống có thể là u nguyên phát, tự hình thành và phát triển ở một vị trí trong cột sống, tủy sống hoặc do di căn. U lành tính nhưng đe dọa nghiêm trọng khả năng vận động của người bệnh...”, TS.BS Nguyễn Hoàng Long, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết. Đau, liệt tưởng do thoát vị không ngờ u tủy Các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện K vừa tiến hành phẫu thuật thành công cho bệnh nhân L.T. T., (46 tuổi, Hải Phòng) có khối u tủy cổ chèn ép 50% ống tủy. Điều đáng nói, người bệnh có tiền sử 5 năm điều trị trầm cảm, đau đầu, cổ thường xuyên, tê bì hai tay nhưng không đỡ mà ngày càng nặng. Kết quả chụp cộng hưởng từ bệnh nhân bị u tủy cổ cao C1 chiếm 50% ống tủy, có thể gây nguy cơ ngừng thở, liệt tứ chi nếu không được điều trị sớm. Theo TS.BS Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K cho biết: “U tủy cổ là một bệnh lý phức tạp. Khối u thường có biểu hiện ban đầu như đau mỏi cổ, thỉnh thoảng tê bì tay giống như thoái hóa cột sống cổ, nếu chỉ chụp phim X-quang và cắt lớp vi tính thường khó phát hiện bệnh. Với trường hợp đau cổ kéo dài, uống thuốc không đỡ, người bệnh nên chụp cộng hưởng từ cột sống để xác định rõ hơn các cấu trúc thần kinh”. Trường hợp khác, bà N.T.H (59 tuổi, Phú Yên) thường xuyên bị đau nhức lưng, đi khám chụp MRI chẩn đoán thoát vị đĩa đệm. Đến tháng 11/2024, bệnh nhân đột ngột bị liệt chân bên phải rồi đến chân trái không rõ nguyên nhân. Cơn đau nhức lưng ngày càng nghiêm trọng, hai chân bà H. không thể cử động, bà nằm liệt một chỗ, tiểu không kiểm soát. Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, bà được chẩn đoán khối u tủy ngực ở đoạn đốt sống ngực D10 gây chèn ép ống sống tủy ngực nghiêm trọng. Đây chính là nguyên nhân gây liệt hai chân, rối loạn tiêu tiểu ở người bệnh. Các bác bị tổn thương, các tín hiệu về chuyển động và cảm giác có thể bị gián đoạn, dẫn đến suy giảm vận động hoặc cảm giác. B S . C K I Ngô Tấn Phát, Phó Trưởng khoa Y học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á nhấn mạnh, u tủy xảy ra khi có khối u phát triển trong ống sống hoặc chèn ép vào trong ống sống, dẫn đến các vấn đề về thần kinh, gây tê liệt hoặc thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh. U tủy là căn bệnh nguy hiểm, dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh cơ xương khớp phổ biến như thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm hoặc các bệnh lý thần kinh khác như viêm dây thần kinh, viêm rễ thần kinh… dẫn đến điều trị không hiệu quả. Mổ sớm ít biến chứng, nhanh hồi phục TS.BS Nguyễn Hoàng Long, Phó trưởng khoa Cột sống, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh u tủy sống có thể Người dân khi có biểu hiện đau lưng, yếu chi cần đi khám ở các cơ sở chuyên khoa. Phẫu thuật sớm cho kết quả tốt, nguy cơ tái phát ít, thời gian sống gần như người bình thường. Người bệnh ở Hải Phòng có tiền sử trầm cảm, đau đầu điều trị 5 năm không dứt... không ngờ khối u tủy cổ chèn ép ống tủy, có thể gây nguy cơ ngừng thở, liệt tứ chi... Mỏi cổ, đau đầu... cẩn thận u tủy sĩ tiến hành phẫu thuật giải áp, lấy trọn khối u tủy. Sau ca mổ, bệnh nhân hết đau lưng, nhưng hai chân vẫn yếu liệt nên được tập phục hồi chức năng, sau 3 tháng đã đi lại được. TS.BS Nguyễn Đức Liên phân tích, tủy sống bao gồm mô thần kinh kéo dài xuống lưng từ đáy não. Nó có vai trò kết nối não với phần còn lại của cơ thể. Do đó, tủy sống rất quan trọng trong việc truyền thông điệp liên quan đến chuyển động, cảm giác giữa não và các bộ phận khác của cơ thể. Khi tủy sống Tập phục hồi chức năng cho bệnh nhân u tủy tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Ảnh BVCC Ca phẫu thuật u tủy sống cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương - Ảnh BVCC Phim chụp của một bệnh nhân bị u tủy sống trước và sau mổ tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ - Ảnh BVCC

Số 25 (4391) Thứ Năm (19/6/2025) 6 SỨC KHỎE MỚI Bệnh viện Thẩm mỹ SiLi dính loạt sai phạm, tế thành một cuộc mua bán rủi ro”, bác sĩ Tú cảnh báo. Bên cạnh đó, hoạt động quảng cáo sai sự thật, thổi phồng hiệu quả của các thủ thuật làm đẹp cũng khiến người tiêu dùng rơi vào cái bẫy mang tên “lột xác nhan sắc”. “Quảng cáo không được kiểm duyệt, không có cơ sở chuyên môn sẽ dễ khiến người dân nhầm lẫn giữa sự thật và viễn cảnh tô vẽ. Khi tai biến xảy ra, người chịu hậu quả không ai khác chính là khách hàng”, bác sĩ Tú nói thêm. Ngoài ra, bác sĩ Tú cho rằng, cần có một quy trình kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ khách hàng cũ (nếu còn lưu giữ), đồng thời mở đường cho nạn nhân (nếu có) lên tiếng để được hỗ trợ về y tế và pháp lý. “Trước khi thực hiện bất kỳ thủ thuật nào, hãy kiểm tra kỹ giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề, phạm vi chuyên môn của bác sĩ. Tất cả thông tin này hiện đã được công khai trên Cổng thông tin Sở Y tế TP HCM và các Theo luật sư Nguyễn Minh Trí, mức phạt 245 triệu, tước giấy phép hoạt động 3 tháng với Bệnh viện Thẩm mỹ SiLi là đúng quy định, cần xử nghiêm để đảm bảo tính răn đe. TRƯƠNG HIỀN phạt 245 triệu... đã Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã công bố quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ SiLi (Bệnh viện Thẩm mỹ SiLi) tại địa chỉ Vinamit Building, số 22A Nguyễn Văn Trỗi, phường 17, quận Phú Nhuận, TP HCM. Với 7 hành vi sai phạm, cơ sở này bị phạt 245 triệu, tước giấy phép hoạt động trong thời gian 3 tháng; Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng. Đồng thời buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện. Mối đe dọa sức khỏe cộng đồng Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, bác sĩ Trần Minh Tú cho rằng, vụ việc cần được nhìn nhận dưới góc độ rủi ro y tế nghiêm trọng, thay vì chỉ xem là vi phạm thủ tục hành chính. “Khi một cơ sở không lập sổ khám chữa bệnh, không lưu giữ hồ sơ y tế, thì không có căn cứ để theo dõi sức khỏe bệnh nhân trước, trong và sau can thiệp. Với các thủ thuật thẩm mỹ vốn tiềm ẩn rủi ro, không có hồ sơ khiến việc xử lý tai biến trở nên cực kỳ khó khăn, thậm chí không thể truy cứu trách nhiệm”, bác sĩ Tú phân tích. Đặc biệt, bác sĩ Tú cảnh báo, hành vi cung cấp dịch vụ vượt ngoài phạm vi chuyên môn rất nguy hiểm. Phạm vi chuyên môn là giới hạn bảo vệ người bệnh. Nó được thiết lập dựa trên năng lực, kinh nghiệm và giấy phép được cấp. Khi vượt ranh giới này, dù chỉ là một tiểu phẫu, cũng có thể dẫn đến tai biến nặng nề, từ nhiễm trùng, biến dạng cho đến tử vong. Theo bác sĩ Tú, thực tế thời gian qua ghi nhận không ít biến chứng thẩm mỹ nghiêm trọng như hoại tử mô, sốc phản vệ, nhiễm trùng huyết… đa phần đều liên quan đến cơ sở hoạt động không phép hoặc vượt chuyên môn. Một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng cực kỳ đáng ngờ là việc Bệnh viện Thẩm mỹ SiLi không treo biển hiệu, không niêm yết giá dịch vụ. “Không có biển hiệu, không công khai giá là dấu hiệu của sự thiếu minh bạch. Họ muốn hoạt động ‘chui’, lách luật, đánh vào tâm lý ham rẻ và thiếu hiểu biết của khách hàng. Đó là cách biến một dịch vụ y Bệnh viện Thẩm mỹ SiLi bị phạt 245 triệu đồng - Ảnh internet Theo Quyết định số 226/QĐ-XPHC ngày 30/5/2025 của Thanh tra Sở Y tế TP HCM, Bệnh viện Thẩm mỹ SiLi mắc loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực y tế gồm: Không lập sổ khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật; Không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Hoạt động không có biển hiệu theo quy định của pháp luật; Không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa và bệnh viện; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Quyết định xử phạt của Thanh tra Sở Y tế TP HCM - Ảnh chụp màn hình

Số 25 (4391) Thứ Năm (19/6/2025) 7 đủ răn đe? Có rất nhiều phương pháp làm trắng da đơn giản, hiệu quả và an toàn có thể thực hiện ngay tại nhà, từ những nguyên liệu tự nhiên, dễ tìm. Sử dụng chanh và mật ong Chanh chứa nhiều vitamin C và axit citric, thành phần giúp tẩy tế bào chết, làm sáng da tự nhiên. Mật ong có khả năng kháng khuẩn, dưỡng ẩm và làm dịu làn da. Cách làm: Trộn 1 thìa nước cốt chanh với 1 thìa mật ong. Thoa đều hỗn hợp lên da mặt (hoặc vùng da cần làm trắng), để trong 10–15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện 2–3 lần/tuần. Lưu ý: Không dùng chanh trực tiếp lên da nếu bạn có làn da nhạy cảm, tránh tiếp xúc ánh nắng sau khi dùng để không bị bắt nắng. Dưỡng trắng bằng sữa tươi không đường Sữa tươi giàu acid lactic có khả năng làm mềm da, mờ thâm và giúp da sáng lên rõ rệt sau một thời gian sử dụng đều đặn. Cách làm: Dùng bông tẩy trang thấm sữa tươi không đường, thoa đều lên da sau khi đã rửa mặt sạch. Để khô tự nhiên trong 10–15 phút, sau đó rửa lại với nước mát. Thực hiện mỗi tối trước khi đi ngủ. Nghệ và sữa chua - bộ đôi dưỡng trắng da Nghệ có hoạt chất curcumin giúp chống oxy hóa, mờ vết thâm và làm sáng da. Sữa chua giúp cung cấp độ ẩm, làm dịu làn da. Cách làm: Trộn 1 thìa tinh bột nghệ với 2 thìa sữa chua không đường. Đắp hỗn hợp lên mặt hoặc vùng da cần làm trắng, để 15–20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Duy trì 2–3 lần/tuần để thấy hiệu quả rõ rệt. Dưỡng trắng với nha đam (lô hội) Nha đam có chứa nhiều dưỡng chất giúp làm mát, phục hồi làn da bị cháy nắng, đồng thời làm sáng và làm dịu da hiệu quả. Cách làm: Lấy gel nha đam tươi (hoặc gel nha đam nguyên chất bán sẵn), thoa trực tiếp lên da sạch. Massage nhẹ nhàng trong vài phút, để yên 15–20 phút rồi rửa sạch. Có thể dùng hằng ngày. Tẩy tế bào chết với bột yến mạch và sữa tươi Việc loại bỏ lớp tế bào chết giúp da hấp thụ tốt hơn các dưỡng chất và trở nên sáng mịn hơn. Cách làm: Trộn 2 thìa bột yến mạch với 3 thìa sữa tươi không đường thành hỗn hợp sền sệt. Massage nhẹ lên da trong 2–3 phút, để yên thêm 5 phút rồi rửa sạch. Áp dụng 1–2 lần/tuần. Lưu ý khi làm trắng da tại nhà Kiên trì: Các phương pháp tự nhiên đòi hỏi thời gian và sự đều đặn. Đừng mong chờ hiệu quả ngay sau 1–2 lần sử dụng. Bảo vệ da khỏi ánh nắng: Dù dùng bất kỳ phương pháp nào, hãy luôn sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài để bảo vệ da khỏi tia UV gây sạm, nám. Thử trước khi dùng: Luôn thử phản ứng với một vùng da nhỏ (như mu bàn tay) để đảm bảo không bị dị ứng. Chế độ ăn uống lành mạnh: Bổ sung nhiều rau xanh, trái cây, uống đủ nước cũng là yếu tố quan trọng giúp làn da sáng mịn từ bên trong. MỸ ANH Không vắt chéo chân hay gác chân khi ngồi Muốn giảm mỡ ở bắp chân, bắp đùi nhất định phải từ bỏ thói quen xấu này. Gác chân trong thời gian dài dễ dẫn đến lệch xương chậu, thậm chí là các vấn đề về khung xương của đôi chân. Khi một chân phải chịu trọng lượng nhiều hơn sẽ ảnh hưởng đến lưu thông máu, khiến chân bên to bên bé, không đều. Duy trì thói quen đi thang bộ Nếu chỉ từ 2 đến 5 tầng, bạn nên duy trì thói quen đi cầu thang bộ nhiều hơn thay vì đi thang máy. Khi đó bạn sẽ vận động nhiều hơn, đốt cháy năng lượng. Nhờ vậy, không chỉ giảm mỡ ở bắp đùi, bắp chân mà cả vòng bụng và toàn bộ cơ thể cũng có thể tiêu hao lượng mỡ thừa đáng kể. Massage đùi trong sau khi tắm Sau khi tắm xong, toàn thân thoải mái, khí huyết lưu thông, đây là thời điểm tốt để xoa bóp phần đùi trong, giúp giảm phù nề, giảm mỡ thừa tích tụ. Bạn có thể dùng tay hoặc dụng cụ massage di nhẹ nhàng từ cẳng chân lên đến phần đùi trong, vừa di vừa ấn nhẹ để nhấn vào huyệt đạo ở chân. Nhờ vậy mà đôi chân của bạn sẽ dần thon gọn, cân đối hơn. Kê cao chân khi ngủ Theo các chuyên gia y học Nhật Bản, khi chúng ta nằm ngủ áp lưng xuống giường và gác cẳng chân lên, tư thế này có thể thúc đẩy quá trình lưu thông máu, loại bỏ chứng phù nề và mệt mỏi tích tụ cho đôi chân sau một ngày dài. Bạn có thể kê gối hoặc chăn vào chân và nằm ngủ, sau khoảng 1 - 2 tháng bạn sẽ nhận thấy đôi chân có sự thay đổi rõ rệt. Loại bỏ chế độ ăn gây phù nề cho đôi chân Hơn 80% các vấn đề về chân to có thể được cải thiện thông qua “chế độ ăn giảm phù nề” kết hợp với massage và tập thể thao. Đậu đỏ, dưa hấu, chuối, kiwi và đậu phụ... đều là những loại thực phẩm không bị tích mỡ ở chân và bắp chân. Hạ gót chân xuống trước khi bước đi Ngay cả tư thế bước đi của bạn cũng giúp đôi chân thon và gầy hơn. Chắc hẳn bạn thường không mấy để tâm đến mỗi bước đi nhưng nếu chú ý một chút, hạ gót chân trước rồi đến mũi chân, đây là tư thế bước đi chuẩn chỉnh để bạn có được bắp chân và bắp đùi thon thả. Nếu bạn bước đi sai tư thế rất dễ khiến xương chậu bị lệch, khi đó hai chân sẽ to nhỏ không đều, dẫn đến tình trạng mỡ thừa tích tụ vào bắp chân, bắp đùi. MỸ ANH SỨC KHỎE MỚI Làm trắng da đơn giản tại nhà Thói quen giúp chân thon, dài nền tảng tra cứu chính thống. Nhan sắc có thể làm lại, nhưng mạng sống thì không. Mỗi người dân cần tỉnh táo, mỗi cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn và mỗi phương tiện truyền thông cần góp tiếng nói để ngăn chặn những ‘thẩm mỹ viện trá hình’ lộng hành”, bác sĩ Tú cảnh báo. Cần xử nghiêm minh phòng ngừa từ gốc Từ góc độ pháp lý, trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Minh Trí, Đoàn luật sư Hà Nội nhận định, các hành vi vi phạm của Bệnh viện Thẩm mỹ SiLi không đơn thuần là sai sót hành chính nhỏ lẻ, mà thể hiện dấu hiệu của việc hoạt động thiếu trách nhiệm, sai phạm có hệ thống, tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng với người bệnh. Luật sư Nguyễn Minh Trí cho biết, theo Điều 59, Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, mọi cơ sở y tế phải lập, lưu trữ và bảo quản hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh. Việc không Làn da trắng sáng, đều màu luôn là niềm mơ ước của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để đến spa hay sử dụng các loại mỹ phẩm đắt tiền. Có những thói quen đơn giản nhưng rất hiệu quả giúp các chị em có được một đôi chân thon thả, cân đối. Ảnh minh họa/ Nguồn internet Ảnh minh họa/ Nguồn internet lập sổ là hành vi vi phạm trách nhiệm chuyên môn, ảnh hưởng đến khả năng truy cứu trách nhiệm khi xảy ra tai biến y khoa. Chính vì vậy, đây là hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ hoặc bỏ qua công tác lưu trữ để trốn tránh trách nhiệm nếu xảy ra biến chứng cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, theo luật sư Nguyễn Minh Trí, khi cơ sở thẩm mỹ không niêm yết giá dịch vụ y tế là vi phạm khoản 2, Điều 7 Luật Giá năm 2012 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về minh bạch giá dịch vụ y tế. Luật sư nhấn mạnh, việc không niêm yết giá dịch vụ là hành vi gian dối có chủ đích, tạo điều kiện để cơ sở mập mờ trong thu phí, có thể dẫn đến lừa dối người tiêu dùng. Đây là hành vi có dấu hiệu xâm phạm quyền lợi người bệnh, hoàn toàn có thể bị kiện dân sự. Ngoài ra, cơ sở không có biển hiệu theo quy định là vi phạm, bởi biển hiệu là yêu cầu bắt buộc theo khoản 6, Điều 37 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023. Cơ sở không có biển hiệu có thể bị hiểu là đang cố tình hoạt động “chui”, lẩn tránh sự giám sát. Đây là cách che giấu thân phận pháp lý của cơ sở, dễ dẫn đến tình trạng hoạt động không phép, tiềm ẩn nguy cơ gian lận, trốn tránh kiểm tra, rất nguy hiểm đối với xã hội, luật sư Trí khẳng định. Cũng theo luật sư Nguyễn Minh Trí, khoản 2 Điều 46 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở phải duy trì đầy đủ điều kiện theo giấy phép đã được cấp. Việc không duy trì đủ điều kiện thể hiện sự thiếu năng lực và xem thường quy định pháp luật. Hành vi khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn vi phạm nghiêm trọng Điều 45 và Điều 52 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023. Ngoài ra, nếu chứng minh được cơ sở cung cấp dịch vụ y tế không phép trong khi chưa đáp ứng điều kiện cơ bản, thì đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng theo Điều 39 Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Nếu gây tổn hại sức khỏe hoặc tử vong cho bệnh nhân, hoàn toàn có thể bị truy cứu theo Điều 282 hoặc Điều 315 Bộ luật Hình sự. Cơ sở còn vi phạm Điều 27 Luật Quảng cáo 2012 và Điều 93, Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết về dược và quảng cáo sản phẩm y tế, cụ thể: Việc quảng cáo không kiểm duyệt nội dung rất nguy hiểm. Trong lĩnh vực y tế, thông tin sai lệch có thể dẫn đến hậu quả sức khỏe nghiêm trọng nếu bệnh nhân tin vào quảng cáo mà không kiểm chứng chuyên môn. Theo luật sư Nguyễn Minh Trí, mức phạt 245 triệu đồng và tước giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề là đúng quy định theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, pháp luật không chỉ là công cụ xử phạt sau vi phạm, mà cần được thực thi nghiêm để phòng ngừa từ gốc. Trong lĩnh vực y tế, mọi sự dễ dãi đều có thể dẫn đến tổn thất không thể bù đắp bằng tiền. Vì vậy, ngoài xử phạt, cần công khai thông tin sai phạm, buộc khắc phục hậu quả, tăng cường hậu kiểm, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ quy trình cấp phép, duy trì điều kiện hoạt động của cơ sở.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==