Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ thi công trở lại sau 9 năm

Sau nhiều năm chậm tiến độ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng, tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội), có tổng mức đầu tư hơn 518 tỷ đồng, đã được thi công trở lại.
AI Slop tràn ngập mạng xã hội với nội dung kém chất lượng, khiến người dùng mệt mỏi. Các nền tảng tăng cường thanh lọc, mở cơ hội cho nhà sáng tạo nội dung thật
Toyota dự kiến bắt đầu sản xuất Hilux pin nhiên liệu hydro (FCEV) tại Thái Lan vào 12/2027. Lô xe đầu tiên sẽ xuất khẩu sang châu Âu, Australia và New Zealand.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Tỵ có cơ hội đón vận may, Tý và Thìn gặp thuận lợi, Dần thận trọng trước quyết định quan trọng.
Sở hữu ngoại hình sáng cùng lối diễn xuất tự nhiên, Nam Việt đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi đảm nhận vai Hùng trong phim "Căn nhà không mái che".
Sở hữu thiết kế tổng thể vẫn giữ nguyên từ bản nâng cấp giữa vòng đời năm 2024, Honda HR-V 2027 duy trì sức hút bằng những thay đổi chi tiết nhỏ và động cơ cũ.
Honda và Mitsubishi vừa ký biên bản ghi nhớ phát triển một mẫu bán tải mới dựa trên Mitsubishi Triton. Xe dự kiến phân phối tại thị trường Đông Nam Á từ 2028.
Hãng xe Yamaha vừa chính thức trình làng mẫu xe môtô naked-bike cỡ nhỏ MT-125 2027 nâng cấp với hàng loạt tinh chỉnh về ngoại hình lẫn trang bị công nghệ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 24/10/2026, Bọ Cạp có cơ hội nhìn lại chuyện tình cảm, Bạch Dương đầy năng lượng, Kim Ngưu cần kiên nhẫn trước những thay đổi.
Ford vừa ra mắt Mustang Mach-E 2027 nâng cấp mới với điểm nhấn là gói trang bị Trail, đồng thời thay đổi cấu hình pin và bổ sung một số công nghệ hỗ trợ lái.
Hà Nội triển khai xe điện thu gom rác kết hợp hệ thống HUB phân loại, thu hồi rác tái chế, hướng tới hiện đại hóa vệ sinh môi trường và xây dựng đô thị xanh.
Không thay đổi gì về mặt cơ khí thiết kế tổng thể, mẫu "cào cào" adventure Kawasaki KLR650 DF được lắp sẵn các phụ kiện bảo vệ tự tin chinh phục các địa hình.
Sau khi Hyundai Tucson 2027 ra mắt, những hình ảnh về các phiên bản có giá bán dễ tiếp cận hơn đã bắt đầu xuất hiện trên công cụ cấu hình xe dành tại Hàn Quốc.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Ngọ đón vận trình nổi bật, tuổi Hợi và tuổi Mão có thể gặp thuận lợi.
Tháp Bảo Tích cao 39m, tại chùa Từ Vân là công trình kiến trúc vô cùng độc đáo khi được gắn hàng triệu vỏ ốc, san hô ở biển Cam Ranh (Khánh Hòa).
Ducati Panigale V4 2027 ra mắt với công suất tăng 218 mã lực và khung gầm tinh chỉnh, kèm giá bán từ 29.390-35.890 Euro (khoảng 852 triệu - 1,04 tỷ đồng).
Nhiều thiết bị gia dụng vẫn tiêu thụ điện và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ dù không hoạt động, vì vậy người dùng nên rút phích cắm khi không sử dụng.
Tại sự kiện Chery tổ chức ở Vu Hồ (Trung Quốc), mẫu xe MPV hạng sang Luxeed Llounge 2027 đã chính thức xuất hiện và thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 23/10/2026, Kim Ngưu cần kiên nhẫn trong tình cảm, Bạch Dương nên chủ động nắm bắt cơ hội, thận trọng với quyết định về tài chính.
Mẫu xe bán tải Ford Ranger 2027 được cho là sẽ bổ sung động cơ EcoBoost V6 3.0L tăng áp kép cho các phiên bản XLT và Lariat, thay thế tùy chọn V6 2.7L hiện tại.
Mẫu xe sedan thể thao Hyundai Elantra N Monochrome đặc biệt vừa ra mắt, trái ngược với bản thường, xe sở hữu ngoại hình "trầm" hơn nhiều với tông màu đen tuyền.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Mùi đón vận may, Dần thuận lợi nhờ sự chủ động, Tý thận trọng trước quyết định liên quan đến tiền bạc.