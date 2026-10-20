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Xã hội

CSGT Hà Nội tìm giải pháp xử lý các điểm nghẽn giao thông

Hà Nội đã xử lý 44/51 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, còn 7 điểm cần tiếp tục tập trung giải quyết.

Thiên Anh

Sáng 20/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải quyết điểm nghẽn ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT chủ trì hội nghị, với sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội và các đội CSGT đường bộ.

Tại hội nghị, các đơn vị tập trung đánh giá tiến độ, hiệu quả những giải pháp đã triển khai; làm rõ nguyên nhân các điểm nghẽn chưa được giải quyết triệt để, nhất là những vị trí chịu tác động của rào chắn thi công và các tuyến đường có lưu lượng phương tiện vượt khả năng đáp ứng của hạ tầng.

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Nút giao thông Trường Chinh - Giải Phóng.

Theo rà soát liên ngành, trong tổng số 51 điểm thường xuyên ùn tắc được xác định, đến nay đã có 44 điểm được xử lý, còn 7 điểm cần tiếp tục tập trung giải quyết. Bên cạnh đó, các đơn vị đã xác định 287 vị trí có nguy cơ ùn tắc và 128 vị trí có nguy cơ ngập úng để theo dõi, đánh giá và đề xuất phương án xử lý.

Năm 2026, giao thông Thủ đô chịu áp lực lớn do lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều công trình triển khai đồng thời và những bất cập về hạ tầng, trật tự đô thị. Có thời điểm, 11 dự án trọng điểm bố trí rào chắn tại 62 vị trí, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lưu thông trên nhiều tuyến đường.

Trước tình hình đó, Phòng CSGT đã phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Xây dựng rà soát, xác định các điểm thường xuyên ùn tắc, vị trí có nguy cơ ùn tắc và nguy cơ ngập úng. Trên cơ sở đánh giá thực tế, các đơn vị xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp, phân công trách nhiệm phối hợp và thời hạn xử lý đối với từng vị trí.

Qua rà soát, đánh giá thực tế, liên ngành thống nhất đưa khu vực tuyến Đào Tấn - Kim Mã - Núi Trúc và khu vực Km192 Quốc lộ 1A ra khỏi danh sách các điểm nghẽn. Đây là kết quả của quá trình phối hợp triển khai các giải pháp tổ chức giao thông, điều chỉnh phương án thi công và xử lý những bất cập tại hiện trường.

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Nút giao thông Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh.

Đối với khu vực Kim Mã, việc thu gọn rào chắn thi công đã góp phần mở rộng không gian lưu thông, giảm nguy cơ ùn tắc. Tại khu vực Km192 Quốc lộ 1A, các đơn vị đã phối hợp rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông, đồng thời triển khai các giải pháp hạn chế tình trạng phương tiện dừng, đỗ gây cản trở lưu thông.

Cụ thể, dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km185 - Km194 đã hoàn thành. Liên ngành tiếp tục đôn đốc UBND xã Thường Tín đẩy nhanh tiến độ dự án cầu vượt Dương Trực Nguyên.

Trước đó, ngày 23/4/2026, Ban Duy tu phối hợp với UBND các xã Thường Tín, Hồng Vân, Đội CSGT đường bộ số 8 và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, thống nhất điều chỉnh tổ chức giao thông. Các đơn vị cũng đã triển khai cấm đỗ tại 6 vị trí trên đoạn Km14 - Km15 và cấm dừng, đỗ tại 4 vị trí trên đoạn Km11+450 - Km12 đường tỉnh 427.

Đối với những điểm còn ùn tắc, các đơn vị tiếp tục phân tích nguyên nhân cụ thể để có phương án xử lý phù hợp. Những vị trí chịu ảnh hưởng của rào chắn thi công cần được kiểm soát về phạm vi, tiến độ và phương án phân luồng. Tại các điểm có lưu lượng phương tiện vượt khả năng đáp ứng của hạ tầng, việc điều chỉnh tổ chức giao thông, khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có và hạn chế tình trạng phương tiện dồn ứ tại nút giao là những nội dung cần được xem xét.

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Nút giao thông Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, đánh giá thực chất tiến độ giải quyết từng điểm nghẽn; xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, những tồn tại chưa được khắc phục và trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình triển khai. Việc đánh giá phải bám sát tình hình thực tế, lấy hiệu quả lưu thông làm cơ sở, tránh hình thức và không để các bất cập kéo dài.

Việc rà soát, phân loại các điểm thường xuyên ùn tắc và vị trí có nguy cơ ùn tắc là cơ sở để các đơn vị chức năng xác định nguyên nhân, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Trong quá trình triển khai, tiến độ thi công, phạm vi rào chắn, phương án phân luồng và trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị cần được xem xét đồng bộ.

Với 7 điểm ùn tắc còn lại cần tiếp tục tập trung giải quyết, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá nguyên nhân và tiến độ thực hiện từng giải pháp. Việc theo dõi tình hình lưu thông tại hiện trường là căn cứ để đánh giá kết quả xử lý, đồng thời xác định những nội dung cần tiếp tục điều chỉnh nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc trên địa bàn thành phố.

#Giao thông Hà Nội #Điểm ùn tắc giao thông #Xử lý ùn tắc #Rào chắn thi công #Quản lý giao thông

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