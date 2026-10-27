'Chiếc ấm của quỷ': Thác nước ở Mỹ khiến khoa học đau đầu nhiều thập niên

Giữa khu rừng hoang dã ở bang Minnesota, Mỹ, một thác nước chia đôi dòng chảy, khiến một nửa dường như biến mất vào lòng đất không để lại dấu vết.

Devil’s Kettle, nghĩa là “Chiếc ấm của quỷ”, nằm trên sông Brule, thuộc Công viên bang Judge C.R. Magney, gần bờ bắc hồ Superior. Tại đây, dòng sông đổ đến một khối đá núi lửa rồi tách thành hai nhánh. Một nhánh lao xuống thác cao khoảng 15 m và tiếp tục chảy xuôi dòng; nhánh còn lại đổ vào một hố đá sâu, tạo cảm giác nước bị nuốt chửng bởi một chiếc ấm khổng lồ. Cảnh tượng kỳ lạ này đã thu hút du khách và khơi gợi nhiều giả thuyết suốt hàng chục năm.

Điều khiến Devil’s Kettle trở nên nổi tiếng là những vật thể được thả xuống hố dường như không bao giờ xuất hiện trở lại. Người ta từng thử ném cành cây, khúc gỗ và những vật nổi khác vào dòng nước để tìm đường đi của chúng, nhưng không thu được kết quả rõ ràng. Có người suy đoán nước chảy qua một đường hầm ngầm rồi đổ thẳng ra hồ Superior; những giả thuyết khác cho rằng bên dưới là một hệ thống khe nứt địa chất phức tạp. Thậm chí, những câu chuyện truyền miệng còn thêu dệt về các vật thể lớn bị dòng nước nuốt mất, khiến nơi này càng thêm bí hiểm.

Ảnh: startribune.com

Tuy nhiên, bí ẩn này không nhất thiết đòi hỏi một đường hầm xuyên lòng đất dài hàng kilômét. Khu vực Devil’s Kettle có địa chất hình thành từ hoạt động núi lửa cổ đại, với những lớp đá rhyolite cứng và các cấu trúc bị biến đổi qua thời gian. Dòng nước mạnh có thể cuốn cát, sỏi và vật liệu nhỏ xoáy trong hố đá, làm chúng va đập, nghiền nhỏ hoặc mắc lại trong các khe nứt. Chính hình dạng của hố cùng dòng nước cuộn xoáy khiến việc quan sát đường đi của nước trở nên khó khăn.

Bước ngoặt xuất hiện vào năm 2016, khi các nhà thủy văn thuộc Sở Tài nguyên Thiên nhiên Minnesota tiến hành đo lưu lượng nước phía trên và phía dưới thác. Kết quả cho thấy dòng sông có lưu lượng khoảng 123 feet khối mỗi giây ở phía trên và 121 feet khối mỗi giây ở phía dưới. Chênh lệch nhỏ này nằm trong sai số đo đạc, cho thấy gần như toàn bộ lượng nước vẫn quay trở lại dòng sông. Đến năm 2017, cơ quan này công bố rằng bí ẩn về dòng nước “biến mất” đã được giải thích về cơ bản.

Ảnh: islands.com

Điều đáng chú ý là các nhà nghiên cứu không hoàn tất thí nghiệm dùng thuốc nhuộm để xác định chính xác đường đi của nước trong hố. Thay vào đó, phép đo lưu lượng đã cung cấp bằng chứng mạnh mẽ rằng nước không biến mất khỏi hệ thống sông mà tái nhập dòng chảy ở phía dưới thác. Vì thế, lời giải khoa học không nhất thiết xác định từng khe nứt hay đường đi cụ thể bên dưới hố đá, nhưng đã bác bỏ ý tưởng rằng một lượng nước lớn biến mất khỏi dòng sông theo một tuyến ngầm bí ẩn.

Devil’s Kettle vẫn là điểm tham quan hấp dẫn nhờ hình dạng địa chất độc đáo, thác nước mạnh và khung cảnh rừng núi hoang sơ. Câu chuyện của nó cũng là lời nhắc thú vị về cách khoa học tiếp cận những hiện tượng tưởng chừng siêu nhiên: đôi khi, một phép đo tưởng đơn giản lại có sức thuyết phục hơn hàng loạt giả thuyết ly kỳ. “Chiếc ấm của quỷ” không còn là nơi nước biến mất không lời giải, nhưng vẻ kỳ lạ của nó vẫn khiến du khách muốn tận mắt chứng kiến dòng sông chia đôi giữa thiên nhiên Minnesota.