Cảnh giác chiêu lừa “cày phim AI”, nguy cơ mất tiền và lộ dữ liệu cá nhân

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều bộ phim ngắn trực tuyến với kịch bản kịch tính, tiết tấu nhanh, thu hút đông đảo người xem. Tuy nhiên, lợi dụng sức hút này, các đối tượng xấu đã biến ứng dụng xem phim AI thành công cụ dẫn dụ người dùng nạp tiền, cài đặt phần mềm độc hại và đánh cắp thông tin cá nhân.

Theo cảnh báo của Công an TP Hà Nội, một trong những thủ đoạn đáng chú ý là quảng cáo hình thức “vừa xem phim AI vừa kiếm tiền”. Để tạo lòng tin, ứng dụng hiển thị số tiền thưởng liên tục tăng trong tài khoản ảo, khiến người dùng tin rằng có thể kiếm thu nhập từ việc xem phim hoặc thực hiện các thao tác đơn giản trên nền tảng.

Ảnh minh họa.

Khi người dùng bị cuốn vào ứng dụng, các yêu cầu tiếp theo dần xuất hiện. Muốn tăng số dư, mở khóa tập phim hoặc nhận thêm tiền thưởng, người dùng có thể bị yêu cầu xem quảng cáo liên tục, tải ứng dụng của bên thứ ba hoặc thực hiện các “nhiệm vụ” trực tuyến. Những yêu cầu này có thể trở thành bước trung gian để các đối tượng tiếp tục dẫn dụ nạn nhân.

Đáng chú ý, khi người dùng muốn rút số tiền thưởng hiển thị trên tài khoản, hệ thống có thể đưa ra nhiều lý do để trì hoãn như chưa đạt ngưỡng rút tiền, phải nâng cấp tài khoản, đóng phí giao dịch hoặc nạp tiền để xác minh. Sau khi chuyển tiền, nạn nhân không những không nhận được khoản thưởng như cam kết mà còn có nguy cơ bị yêu cầu nộp thêm tiền hoặc bị chặn liên lạc.

Bên cạnh thủ đoạn núp bóng kiếm tiền, hình thức thu phí xem phim cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến người dùng mất kiểm soát chi tiêu. Nhiều bộ phim được chia thành hàng chục tập ngắn, thường kết thúc ở tình tiết gay cấn để khuyến khích người xem tiếp tục theo dõi. Việc mua điểm, mở khóa từng tập phim với những khoản thanh toán nhỏ lẻ có thể khiến tổng chi phí tăng lên đáng kể nếu người dùng không theo dõi thường xuyên.

Nguy hiểm hơn, việc cài đặt ứng dụng xem phim không rõ nguồn gốc có thể khiến thiết bị nhiễm mã độc, thông tin cá nhân bị thu thập trái phép hoặc tài khoản ngân hàng bị xâm phạm. Nếu ứng dụng được cấp các quyền truy cập nhạy cảm, dữ liệu trong danh bạ, tin nhắn và bộ nhớ thiết bị cũng có thể đối mặt với nguy cơ bị khai thác. Người dùng vì vậy không nên chỉ đánh giá mức độ an toàn của ứng dụng dựa trên giao diện bắt mắt hay những lời quảng cáo hấp dẫn.

Ảnh minh họa: Cổng TTĐT Công an TP Hà Nội

Để hạn chế rủi ro, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ nguồn phát hành trước khi tải ứng dụng; không cài đặt phần mềm từ đường dẫn lạ hoặc tệp APK không rõ nguồn gốc. Người dùng cũng cần cân nhắc kỹ các quyền truy cập mà ứng dụng yêu cầu, đặc biệt với danh bạ, tin nhắn và bộ nhớ, đồng thời tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin bảo mật ngân hàng cho các nền tảng không đáng tin cậy.

Trường hợp đã cài đặt ứng dụng đáng ngờ, người dùng cần gỡ bỏ ứng dụng, rà soát và thu hồi các quyền truy cập không cần thiết, đồng thời kiểm tra lại mức độ an toàn của thiết bị và những tài khoản liên quan. Nếu đã cung cấp thông tin ngân hàng hoặc phát hiện giao dịch bất thường, cần liên hệ ngay với ngân hàng để đề nghị biện pháp bảo vệ tài khoản và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Trong môi trường số, những lời mời gọi kiếm tiền dễ dàng từ các thao tác đơn giản cần được xem xét thận trọng. Người dùng không nên chuyển tiền chỉ để mở khóa phần thưởng, xác minh tài khoản hoặc nhận khoản thu nhập chưa được kiểm chứng. Chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, kiểm tra nguồn ứng dụng và nhận diện các dấu hiệu bất thường là những biện pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trực tuyến.