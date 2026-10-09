Căn hộ TP HCM vượt 110 triệu đồng/m2, nguồn cung tăng vẫn chưa hạ nhiệt giá

Giá căn hộ sơ cấp tại TP HCM tiếp tục đi lên trong quý III, dù nguồn cung mới tăng mạnh. Phân khúc cao cấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong các dự án mở bán.

Giá căn hộ chào bán mới tại TP HCM tiếp tục tăng trong quý III, trong khi nguồn cung phục hồi mạnh. Theo Knight Frank, giá sơ cấp bình quân tại khu vực TP HCM trước sáp nhập đạt khoảng 110 triệu đồng/m².

Nguồn cung chung cư tại TP HCM tiếp tục được bổ sung. Ảnh: CAO AN BIÊN.

Theo báo cáo thị trường quý III của Knight Frank Việt Nam, giá căn hộ chào bán mới tại TP HCM trước sáp nhập đạt bình quân 4.210 USD/m², tương đương khoảng 110 triệu đồng/m². Mức giá này tăng 3% so với quý II và cao hơn 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Nếu mở rộng phạm vi gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập, giá căn hộ sơ cấp bình quân đạt 3.754 USD/m², tương đương khoảng 97,6 triệu đồng/m². So với quý trước, mức giá này tăng 2,3%.

Dữ liệu từ nền tảng Biggee cũng cho thấy mặt bằng giá căn hộ tại TP HCM cũ tiếp tục đi lên. Trong quý III, giá bán tăng 1,8% so với quý trước và tăng 12,2% so với cuối năm 2025.

Một số khu vực thuộc các quận cũ ghi nhận mức tăng cao hơn, trong đó quận 2, quận 7, Bình Tân, Nhà Bè và Gò Vấp tăng khoảng 2,8-3,5%.

Theo các đơn vị nghiên cứu, cơ cấu sản phẩm là một trong những nguyên nhân khiến giá căn hộ bình quân tại từng khu vực có sự chênh lệch. Tại khu vực trung tâm TP HCM, nguồn cung mới chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang và siêu sang. Trong khi đó, các sản phẩm bình dân và trung cấp tập trung nhiều hơn tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập.

Giá bán duy trì xu hướng tăng trong bối cảnh thị trường ghi nhận lượng căn hộ mới mở bán cải thiện đáng kể.

Knight Frank thống kê khu vực trung tâm TP HCM có 2.711 căn hộ được đưa ra thị trường trong quý III, tăng 29% so với quý trước và tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, tổng nguồn cung mới đạt 7.203 căn. Tuy nhiên, lượng sản phẩm bổ sung chưa đủ lớn, đồng thời cơ cấu nguồn hàng vẫn thiên về phân khúc giá cao nên chưa tạo được sức ép kéo mặt bằng giá bình quân đi xuống.

Thanh khoản thị trường cũng có dấu hiệu cải thiện. Trong quý III, toàn khu vực ghi nhận 7.544 căn hộ giao dịch thành công, tương ứng tỷ lệ hấp thụ 45%.

Riêng khu vực TP HCM cũ tiêu thụ 2.493 căn, tăng 40% so với quý II, với tỷ lệ hấp thụ đạt 38%.

Trong bối cảnh giá bán ở mức cao, người mua có xu hướng thận trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm. Vị trí, chất lượng dự án, uy tín chủ đầu tư và chính sách hỗ trợ tài chính tiếp tục là những yếu tố được cân nhắc trước khi xuống tiền.

Nguồn cung trong những năm tới được dự báo tiếp tục có sự phân hóa rõ giữa khu vực trung tâm và các đô thị vệ tinh.

Knight Frank dự báo đến cuối năm 2027, TP HCM có thể đón thêm 42.593 căn hộ mới, trong đó hơn một nửa nguồn cung tập trung tại khu vực trung tâm.

Tại khu vực lõi, các dự án mới được dự báo tiếp tục chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang. Ngược lại, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ được kỳ vọng bổ sung thêm các sản phẩm bình dân, trung cấp.

Điều này khiến nguồn cung phù hợp với khả năng tài chính của số đông người mua tiếp tục phụ thuộc nhiều vào các khu vực ngoài trung tâm. Trong khi đó, tại khu vực lõi, mặt bằng giá cao vẫn là đặc điểm nổi bật của thị trường căn hộ trong thời gian tới.